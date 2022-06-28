Новое «Золотое 30-летие»

Казахстан и Китай выходят на новый цикл сотрудничества

«Мы рады видеть, что в казахстанских СМИ появляется все больше объективной информаций об экономическом и социальном развитии Китая, профилактике и борьбе с эпидемией коронавируса в Китае, улучшении жизни населения Синьцзяна и т.д. Все новости и материалы подаются с более богатым содержанием, разнообразными методами и с новыми точками зрения. Благодаря вашим репортажам казахстанцы могут получить более полное представление о сегодняшнем Китае, – сообщила г-жа Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы, на встрече с журналистами из консульского округа (в него входят Алматинская, Восточно-Казахстнская, Жамбылская Туркестанская области, города республиканского подчинения Алматы и Шымкент) по случаю приближающегося Дня журналиста в Казахстане. – Однако мы также заметили, что некоторые СМИ по-прежнему передают ложные сообщения по таким вопросам, как противоэпидемические меры в Китае, жизнь населения в Синьцзяне, права человека и другие, распространяют недостоверную информацию, вводят казахстанцев в заблуждение, нарушают профессиональную этику журналиста».

Цзян Вэй – это уже третья женщина-генконсул Поднебесной в Республике Казахстан. К своим обязанностям она приступила в сентябре прошлого года, но только сейчас началась полноценная офлайн-работа. По словам китайских дипломатов, ковидные ограничения серьезно осложняли функционирование Генерального консульства в Алматы, в том числе при общении с прессой.

С 1 июля возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Китаем, о чем г-жа Цзян Вэй с радостью сообщила присутствующим. Рейсы будут осуществлять «Эйр Астана» и China Southern Airlines.

«Китай и Казахстан являются добрыми соседями, соединенные общими горами и реками, которых невозможно разделить, вот так сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Китай всегда будет надежным другом и непоколебимым партнером Казахстана, это слова председателя Китая Си Цзиньпина», – процитировала лидеров соседних государств дипломат.

По сообщениям местных СМИ, осенью планируется визит Си Цзиньпина в РК. В данной связи участники мероприятия поинтересовались, планируется ли встреча китайского лидера с казахстанскими журналистами. «Спасибо за ваш вопрос, на него я тоже жду ответа. Давайте вместе ждать соответствующую информацию», – прямо ответила г-жа Цзян Вэй.

У генерального консула попросили подробнее рассказать о требованиях к казахстанским студентам, которые хотят обучаться по гранту правительства КНР. Дело в том, что Поднебесная является вторым после России местом, где граждане республики получают образование за рубежом.

«Казахстанские студенты могут получить возможность учиться в Китае за счет гранта правительства Китая, гранта ШОС и специальных грантов по программе обмена студентов между Китаем и Казахстаном. Студенты, обучающиеся в Китае и получающие поддержку китайского правительства, могут не только быть освобождены от платы за обучение, но и ежемесячно получать компенсацию расходов на жизнь. Для разных вузов и разных специальностей также существуют различные требования к поступающим. Общие требования включают отличную успеваемость, хороший уровень владения языком (китайский или английский) и четкие цели обучения. Подробности можно узнать в «Центре международных программ «Болашак» (https://bolashak.gov.kz/ru) или на сайте Study in China (https://www.campuschina.org)», – сообщила дипломат.

Рассказывая о гуманитарном сотрудничестве, г-жа Цзян Вэй отметила: «Буквально на прошлой неделе успешно прошел казахстанский финал конкурса «Мост китайского языка». Конкурсанты продемонстрировали свободное владение китайским языком, богатые знания и любовь к Китаю. Одна 8-летняя девочка сказала, что «китайский язык подарил мне крылья для достижения мечты». Я хотел бы позаимствовать ее слова и пожелать, чтобы китайско-казахстанские гуманитарные и культурные обмены тоже стремились ввысь».

На приеме в Генеральном консульстве мы встретили Хусея Даурова, председателя Ассоциации дунган Казахстана. Поинтересовались куда сейчас переселяются его соплеменники после известных событий. «В основном уезжают в Пензенскую область, а также Саратовскую, Ростовскую и Краснодарский край», – сообщил г-н Дауров.

По Пензенской области возник вопрос, ведь дунгане тяготеют к тем регионам, где произрастают традиционные для них овощные культуры. Оказалось, что в село под Пензу едут наименее обеспеченные семьи, поскольку пользуются российской программой переселения соотечественников. Все поголовно знают русский язык, а паспорт Республики Казахстан, как члена ЕАЭС, позволяет сразу и без проволочек трудоустраиваться. Работы там много.

В селе Чаадаевка Пензенской области сейчас около 100 дунганских семей. Хусей Дауров общался с этими людьми. Живут они успешно, однако по истечение двух лет – это своеобразный «ценз оседлости» для пользующихся льготами и субсидиями по программе переселения – дунгане намерены переехать южнее и там заниматься традиционным овощеводством. «Дунгане, переселившись в Россию, решат ее проблему с овощами, даже несмотря на свою малочисленность», – уверен г-н Дауров.

В ходе своего выступления перед журналистами г-жа Цзян Вэй подчеркнула: «Китай и Казахстан громко заявили о прорывных успехах – от добрососедской дружбы до вечного всестороннего стратегического партнерства. Стоя на новой исторической отправной точке, обе стороны будут и впредь продолжать придерживаться принципов добрососедства, взаимного уважения, равенства, взаимного доверия и взаимной выгоды, будут продолжать укреплять традиционную дружбу, углублять деловое сотрудничество и вместе работать для достижения, следующего «Золотого 30-летия».

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