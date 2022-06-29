Поручение, которого не было

Возврат к частичной солидарной системе во что бы то ни стало хотят ввести в Казахстане чиновники

«Тема острая, касается всего бизнеса, 5% – это ощутимо, почему необходимо решать вопрос за счет предпринимателей?», — вот главный посыл очередной отмены дополнительного пенсионного взноса для бизнеса.

НПП «Атамекен», на чьем мнении часто зиждутся те или иные изменения в законодательство, против введения с 1 января 2023 года новых взносов.

История вопроса

Идея введения дополнительных отчислений для бизнеса в пользу пенсионного будущего своих работников возникла давно, лет 10-15 назад. А была введена в законодательство в 2015 году.

И это несмотря на то, что НПП «Атамекен» обсудила тему с бизнес-сообществом и подготовила отрицательное заключение по вопросу введения ОПВР к уже существующим 10% обязательных пенсионных отчислений граждан.

Правительство и депутаты решили по-другому, намереваясь ввести эту норму с 1 января 2018 года.

Но ни тогда, ни с 2020 года обязательные пенсионные взносы работодателя не заработали. Сначала помешала «накладка» — правительство решило срочно внедрять обязательное социальное медицинское страхование, затем отложили аж на 2023 год из-за ревизии пенсионного законодательства в 2019 году.

Справка интернет-газеты ZONAKZ

Что такое обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)? Кто их должен оплачивать и кто получит право на их использование?

Пенсионные взносы в рамках условно-накопительной системы будут производиться за счет средств работодателей. Накопления, учитываемые на условных пенсионных счетах работников, предусмотрены для их пенсионного обеспечения по возрасту.

При этом деньги остаются «анонимными» — на них не предусмотрено право собственности работников и право их наследования. Размер пенсии будет индексироваться, выплата пенсии будет осуществляться пожизненно.

Максимальный размер пенсии ограничен на уровне двукратного размера прожиточного минимума. С учетом этих условий за счет механизма перераспределения условно-накопительный компонент позволит повысить уровень пенсионного обеспечения в первую очередь для работников с более низкими трудовыми доходами.

Получателями условно-накопительной пенсии будут только граждане Республики Казахстан.

НПП опять против…

Если третья попытка ввести в Казахстане обязательный 5% пенсионный взнос и увеличить социальные отчисления для работодателей окажется успешной, то это приведет к негативным последствиям для казахстанского бизнеса и экономики в целом, считают в Национальной палате предпринимателей.

Так, исполнительный секретарь-член правления НПП «Атамекен» Нурлан Сакуов уверен, что в этом случае сократится фонд оплаты труда и компании начнут сокращать численность работников – для того, чтобы минимизировать собственные затраты.

В итоге мы получим уход в тень реальных заработных плат, сжатие налогов, разгон инфляции – в НПП ожидают в итоге и повышение стоимости товаров и услуг.

В НПП предлагают сместить фокус с поэтапного введения взноса на изменение схемы платежей работодателей. В частности, проработать вопрос отмены обязательного пенсионного взноса работодателей, свести все платежи работодателей в Фонд оплаты труда в единый платеж.

…А минтруда – «За»

Сегодня министерство труда и социальной защиты, для смягчения нагрузки на бизнес, предлагает поэтапное введение взноса: начать в январе 2023 года с 1,5% и довести до 5% к 1 января 2027 года.

В ведомстве подчеркивают, что речи об отмене введения обязательного пенсионного взноса работодателя пока нет, обсуждаются лишь условия введения ОПВР, который прописан и в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года и в Законе о пенсионном обеспечении.

Как сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова, средний объем пенсионных накоплений снизился с 10,1 млн. до 5,8 млн. тенге. Причина всем известна: из-за разрешения изымать со счетов суммы сверх достаточных накоплений.

В то же время пластинку словно заело: «Обязательный платеж необходим для будущих пенсионеров. Глава государства обозначил перенос, а не отмену. 10% отчислений самого работника сегодня недостаточно. Если смотреть по другим странам: в Сингапуре пенсионная ставка – 37%, в Беларуси – 28%, в России – 22%. Введение ОПВР обеспечит казахстанцам достойную пенсию, адекватную трудовому стажу».

Логика у чиновников отсутствует напрочь: одним своим решением они позволяют оголять пенсионные счета, а другим – собираются потрясти бизнес, чтобы обеспечить будущим пенсионерам достойное существование.

Что думают бизнесмены и финансисты

Управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев уверен, что увеличится нагрузка на работодателя, прежде всего, добросовестного: «Он будет не заинтересован в увеличении фонда оплаты труда, ему придется либо сокращать его, либо не увеличивать, как минимум. Это – дестимулирующий фактор. Получается, платить будут только добросовестные, а получать все. Это – не совсем справедливо».

Также он отмечает, что ЕНПФ – это собственность граждан, их накопления и перечислять туда условно-накопительный компонент, это явный конфликт интересов.

Бизнесмены в своем большинстве против введения нового вида налога.

«Мы платим 6 разных отчислений, ОПВР – седьмой. Если сравнивать нас с другими странами, то Казахстан уже выше среднего по количеству отчислений. Если обязательный платеж принять, то общие суммы в фонд оплаты труда превысят 42%», — отмечает Максим Барышев, председатель Регионального Совета РПП г. Алматы.

Эксперты разбирают поручения главы государства по слогам и, увы, не находят такого поручения, которое так рьяно исполняют чиновники. Помнится, в 2019 году Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных взносов работодателя до 2023 года. Но при этом он призвал вернуться к вопросу только в случае консенсуса между правительством, бизнесом и экспертами.

Консенсуса нет. Но чиновникам, видно, очень хочется задушить бизнес и экономику.

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