Что волнует душу казаха в конце июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ — «Поэт Балтабек из Актобе написал новые стихи о Токаеве» — Молодой казахский поэт посвятил новые стихи президенту Касым-Жомарту Токаеву, пишет интернет-портал Adyrna.kz.

«Мудрый Касым-Жомарт Кемелулы,

Возглавил курултай в Улытау.

Исполнил мою мечту в день моего рождения,

Президент мой — личность великая.

Мой привет Новому Казахстану,

Доказал я ему преданность свою,

И в становлении его,

Есть и мой вклад, и мой труд», — говорится в стихотворении.

Напомним, до этого поэт также посвящал оды Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи — Саре Алпыскызы, Болату и Дариге Назарбаевым. Экс-президента Казахстана он сравнивал со Всевышним. Позже он написал новые стихи, посвященные России и Владимиру Путину. В них он называл Россию колыбелью мира и выражал глубокую благодарность президенту РФ.

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Певица Молдир АУЕЛЬБЕКОВА рассказала, почему развелась со вторым мужем, пишет интернет-издание Stan.kz.

Если в распаде первого брака певица винила бывшую свекровь, то на этот раз в разводе она обвинила уже бывшего второго мужа. По словам Ауельбековой, отец ее дочери был верующим, но, несмотря на это, не прекращал свои ночные похождения. Видимо, это и стало причиной распада семьи, отмечает издание.

«Мой второй супруг — религиозный человек, был в умре 7-8 раз. Кроме того, совершил великий хадж. Но, как говорится, он «днем был имамом, а ночью Иваном». Поэтому для меня это уже не авторитет, если кто-то является кажы, имамом или верующим. Мой первый супруг не был верующим, у него все как раз наоборот», — цитирует певицу издание.

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Майра КУРМАНГАЛИЕВА, на которую завели уголовное дело, устроила торжество в честь 90-летия матери, сообщает Nege.kz. Мероприятие прошло в минувшую субботу на знаменитом джайляу Шубартал в Райымбекском районе Алматинской области.

Один из местных жителей рассказал изданию, что такого тоя здесь еще не видели:

«С пятницы в наш район начали съезжаться разные дорогие автомашины. Они ехали со стороны Алматы. На прицепах привезли лошадей, которые были выставлены на скачках, а в качестве приза — несколько автомобилей».

Издание отмечает, что акимат Райымбекского района всячески содействовал проведению этого мероприятия.

«С каким размахом прошел той, видно по видео и фото, которые оказались в распоряжении редакции. Были высокие гости, эстрадные артисты выступали. К примеру, певица Мадина Садвакасова выставила в социальных сетях видео.

Несколько лет назад именно на этом джайляу Болат и Майра Назарбаевы отмечали торжество по поводу обряда обрезания их сына Ханболата. Народ до сих пор вспоминает, как тогда Болат НАЗАРБАЕВ разбрасывал с вертолета деньги.

Напомним, что несколько дней назад распространилась информация о том, что на Болата Назарбаева и его экс-супругу Майру Курмангалиеву заведено уголовное дело. Их обвиняют в рейдерстве», — говорится в материале.

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Виктор МАЙЛИН – «Кто стоит за Тиграном?» — Некий бум и перманентный расцвет интернет-ресурсов, которые можно отнести к СМИ, к масс-медиа на казахском языке, на государственном языке, кажется, начинает в какой-то мере сходить на нет… Вроде открываются какие-то новые интернет-сайты, порталы. Но в кругу тех, которые уже были, которые стали заметными и работали не один год, и не два, а гораздо больше – там кажется началась стагнация. Некоторые вполне себе активные ресурсы заметно притормозились, нет обновления. Хотя они еще в прошлом году не только вовсю «рерайтили», но и выдавали «на-гора» собственную информационную продукцию.

Например, «Кала мен Дала». Это был вроде как сайт газеты одноименной – но работал как привычный теперь уже формат информационного портала. Теперь свежих обновлений нет… Разумеется, что-то рождается, что-то умирает, кто то «замирает» – такое непостоянство бывает и в русскоязычном сегменте виртуальных СМИ, но все равно грустно и тревожно, когда прекращается работа любого СМИ, лента новостей не обновляется и т.д.

А что же сообщают те порталы, что продолжают работать на полную катушку? Например, у портала Dalanews есть собственный телеграмм-канал, который называется «Dala Инсайд». Этот телеграмм-канал выдает материал, в котором рассказывается, кто же стоит за семейной четой в составе Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаняна, являющихся одними из видных пропагандистов Кремля и проводимого им курса. Тигран Кеосанян известен своими публичными нападками на Казахстан, на проводимую им политику, а Маргарита Симоньян недавно отличилась «откровенными» вопросами, обращенными к Президенту РК К-Ж. Токаеву…

Т.me/dalainside указывает, что за вышеназванными господами стоит верный путинский медиа-менеджер и один из главных организаторов агрессивной пропаганды Кремля, Администрации президента РФ Алексей ГРОМОВ, которого в известных кругах так и называют «Куратор». Другая его кличка «Премьер пропаганды». Известен тем, что он пользуется кнопочным телефоном (утверждается, что этот человек, находящийся 23 года рядом с Путиным, не дружит с новыми гаджетами) и ему первому поступает бюджет, спускаемый на пропагандистскую работу по внешнему периметру. А это огромные суммы, с которых кормится тот же Тигран и по чьей указке он и делает информационные атаки. Одним словом за кеосаяновскими нападками стоит Администрация президента РФ и еще неизвестно какие провокации нас ждут.

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В стране вновь пошла мода на так называемые «языковые патрули». Помните ютуб-канал Tiл майданы» – «Языковой фронт» и его создателя Куата Ахметова? Теперь довольно активно, можно сказать агрессивно (соответственно, вызывает ответную агрессивность и эмоции) 32-летний блогер из Павлодара Диас Кузаиров точно так же кошмарит те магазины, кафе где нет меню, различных объявлений или рекламы дублированных на казахском языке, ссылаясь строго на нормы закона о языках и последних нововведениях в него. Но речь не о нем, а о его последователях, которые правда не снимают роликов, а пишут в соцсетях, на сайтах.

Так сайт Adyrna приводит следующие материалы. Первый – это рассказ известного журналиста (перепечатывается его пост в фейсбуке) Айбара Олжая. Он обнаружил в своем родном городе Алматы лагманхану, в которой отсутствует меню и прочая документация на государственном языке. Он спокойно все объяснил официанту, тот донес до начальства и ему было обещано, что все это в течение недели будет исправлено. Adyrna привела не весь пост – а в фейсбуке радетель родного языка привел даже переписку, в которой работник лагманханы отчитался, что он связался с своим начальством и указал сроки исправления недочетов.

Сам же Айбар удивляется тому, что «в этой «Лагманхане №1» все посетители практически одни казахи. Обслуживающий персонал – тоже сплошь казахи. Причем говорящие на казахском. А меню только на русском… Алматы парадоксален. Но город – для души».

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахи, как всегда, останутся голодными» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание Айдына ОЛЖАЯ о планах казахстанских властей открыть безвизовый режим для граждан Ирана, Китая и Индии.

«Власти Казахстана теперь планируют ввести безвизовый режим для граждан Ирана, Китая и Индии. Но ведь в таких странах, как Китай, Иран, Индия, благосостояние народа не на таком уж и высоком уровне. Наш Казахстан ― очень благоприятное место для тех, кто устал от страны, где чрезмерно большое количество людей. Что делать, если они приедут как туристы, а потом устроятся на работу, женятся и попросят гражданство? Кажется, что наша власть, которая очень гордится тем, что Казахстан многонациональная страна, просто отдаст гражданство. Или какой-нибудь коррумпированный чиновник продаст синий документ», ― посетовал автор.

По его словам, самые развитые в мире страны с самым высоким населением не пускают на свою землю людей чужой страны. Даже не дают гражданство. В США ни один иностранец не может проходить и полдня, если у него нет четкой основы, соответствующей закону. В таких государствах, как Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, богатство и уют страны предназначены только для граждан этой страны.

«Почему такого нет у казахов? Если казах принесет домой дорогую еду, он в первую очередь угостит ей гостя. В глобальном плане этого делать нельзя. А то все остальные будут сыты, а казахи, как всегда, останутся голодными», ― резюмировал автор.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Бахтияра ХАМИТА о чрезмерном использовании русского мата в казахском языке.

«Замечаете ли вы, что в последнее время стало модным писать посты, используя маты. Не какие-нибудь люди с улицы, а образованные люди не в состоянии донести свои мысли без нецензурных русских слов. Давно, когда я ездил в Москву, они где бы ни находились, в автобусе, метро используют его через каждое слово», ― рассказал автор.

По словам автора, спустя годы эта привычка дошла до нас.

«Дорогие, раз уж вы все равно материтесь, то лучше делайте это на казахском», ― написал Хамит, подчеркнув, что в нашем языке тоже есть разнообразные слова.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Калмаханбета Мухаметкали о российской продукции на рынке Казахстана.

Автор отметил, что на самом деле должен был написать о том, как у «казахов попросили прощения, дон, и как нас признали, дон». Но когда он посетил один из местных супермаркетов, то одумался от этой идеи.

«Даже если это вас заденет, скажу: Казахстан кормит Россия. 90 процентов продукции ежедневного пользования приходят из России. Не стану делать фактчек, но было бы хорошо, если бы чиновники и политики посетили ближайшие магазины. Кажется, с такими потребителями Россия может спокойно поживать, игнорируя западные санкции», ― посетовал автор.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Почему Союз писателей застрял в прошлом веке?» — В социальной сети писатель Арман АЛМЕНБЕТ поднял вопрос о будущем Союза писателей, пишет malim.kz.

«Одно из учреждений, которое в свое время имело огромное влияние, а теперь непонятно, что там происходит, это Союз писателей. Если в его состав войдут сострадательные и деловые люди, он станет организацией, создающей условия и для народа, и для писателей.

Союз писателей часто критикуют, и если так пойдет дальше, у этой организации нет будущего. Наши писатели не в состоянии адаптироваться к современности, в этом есть доля вины и Союза», — считает Арман Алменбет.

Нашлось немало противников этой точки зрения, но достаточно оказалось и тех, кто поддержал Алменбета. Например, писатель-драматург Султанали Балгабаев сказал, что Союзу нужны новые решения.

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«Министра просят помочь научной библиотеке» — Новому министру науки Саясату НУРБЕКУ мажилисмены дали первое поручение.

С депутатским запросом к министру науки и высшего образования обратилась Макпал Тажмагамбетова. Речь шла о научной библиотеке, где хранится крупнейший в стране книжный фонд, пишет baq.kz.

«В 1959 году по специальному приказу Каныша Сатпаева был открыт раздел «редкие книги, рукописи и национальная литература», где собрали ценные рукописи и старинные книги, относящиеся к истории, литературе. Историко-культурное наследие, привезенное научными экспедициями во главе с академиком А. Маргуланом, стало духовной сокровищницей Казахстана», — сказала Макпал Тажмагамбетова.

По ее словам, на сегодняшний день библиотека насчитывает в общей сложности шесть миллионов изданий, в том числе более одного миллиона на иностранных языках.

«Такого богатого книжного фонда нет во всей Центральной Азии. Здесь много трудов на арабском, персидском, чагатайском, китайском и других языках. Поэтому Центральная научная библиотека заслуживает признания читателя не только на республиканском, но и на международном уровне».

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