Что волнует душу казаха в конце июня

Сетевые обзоры 414 0
Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ — «Поэт Балтабек из Актобе написал новые стихи о Токаеве» — Молодой казахский поэт посвятил новые стихи президенту Касым-Жомарту Токаеву, пишет интернет-портал Adyrna.kz.

«Мудрый Касым-Жомарт Кемелулы,

Возглавил курултай в Улытау.

Исполнил мою мечту в день моего рождения,

Президент мой — личность великая.

Мой привет Новому Казахстану,

Доказал я ему преданность свою,

И в становлении его,

Есть и мой вклад, и мой труд», — говорится в стихотворении.

Напомним, до этого поэт также посвящал оды Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи — Саре Алпыскызы, Болату и Дариге Назарбаевым. Экс-президента Казахстана он сравнивал со Всевышним. Позже он написал новые стихи, посвященные России и Владимиру Путину. В них он называл Россию колыбелью мира и выражал глубокую благодарность президенту РФ.

***

Певица Молдир АУЕЛЬБЕКОВА рассказала, почему развелась со вторым мужем, пишет интернет-издание Stan.kz.

Если в распаде первого брака певица винила бывшую свекровь, то на этот раз в разводе она обвинила уже бывшего второго мужа. По словам Ауельбековой, отец ее дочери был верующим, но, несмотря на это, не прекращал свои ночные похождения. Видимо, это и стало причиной распада семьи, отмечает издание.

О чём Путин и Токаев договорились за ужином О чём Путин и Токаев договорились за ужином
7646

«Мой второй супруг — религиозный человек, был в умре 7-8 раз. Кроме того, совершил великий хадж. Но, как говорится, он «днем был имамом, а ночью Иваном». Поэтому для меня это уже не авторитет, если кто-то является кажы, имамом или верующим. Мой первый супруг не был верующим, у него все как раз наоборот», — цитирует певицу издание.

***

Майра КУРМАНГАЛИЕВА, на которую завели уголовное дело, устроила торжество в честь 90-летия матери, сообщает Nege.kz. Мероприятие прошло в минувшую субботу на знаменитом джайляу Шубартал в Райымбекском районе Алматинской области.

Один из местных жителей рассказал изданию, что такого тоя здесь еще не видели:

«С пятницы в наш район начали съезжаться разные дорогие автомашины. Они ехали со стороны Алматы. На прицепах привезли лошадей, которые были выставлены на скачках, а в качестве приза — несколько автомобилей».

Кабала процентных ставок Кабала процентных ставок
2816

Издание отмечает, что акимат Райымбекского района всячески содействовал проведению этого мероприятия.

«С каким размахом прошел той, видно по видео и фото, которые оказались в распоряжении редакции. Были высокие гости, эстрадные артисты выступали. К примеру, певица Мадина Садвакасова выставила в социальных сетях видео.

Несколько лет назад именно на этом джайляу Болат и Майра Назарбаевы отмечали торжество по поводу обряда обрезания их сына Ханболата. Народ до сих пор вспоминает, как тогда Болат НАЗАРБАЕВ разбрасывал с вертолета деньги.

Напомним, что несколько дней назад распространилась информация о том, что на Болата Назарбаева и его экс-супругу Майру Курмангалиеву заведено уголовное дело. Их обвиняют в рейдерстве», — говорится в материале.

***

Новое «Золотое 30-летие» Новое «Золотое 30-летие»
1060

Виктор МАЙЛИН – «Кто стоит за Тиграном?» — Некий бум и перманентный расцвет интернет-ресурсов, которые можно отнести к СМИ, к масс-медиа на казахском языке, на государственном языке, кажется, начинает в какой-то мере сходить на нет… Вроде открываются какие-то новые интернет-сайты, порталы. Но в кругу тех, которые уже были, которые стали заметными и работали не один год, и не два, а гораздо больше – там кажется началась стагнация. Некоторые вполне себе активные ресурсы заметно притормозились, нет обновления. Хотя они еще в прошлом году не только вовсю «рерайтили», но и выдавали «на-гора» собственную информационную продукцию.

Например, «Кала мен Дала». Это был вроде как сайт газеты одноименной – но работал как привычный теперь уже формат информационного портала. Теперь свежих обновлений нет… Разумеется, что-то рождается, что-то умирает, кто то «замирает» – такое непостоянство бывает и в русскоязычном сегменте виртуальных СМИ, но все равно грустно и тревожно, когда прекращается работа любого СМИ, лента новостей не обновляется и т.д.

А что же сообщают те порталы, что продолжают работать на полную катушку? Например, у портала Dalanews есть собственный телеграмм-канал, который называется «Dala Инсайд». Этот телеграмм-канал выдает материал, в котором рассказывается, кто же стоит за семейной четой в составе Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаняна, являющихся одними из видных пропагандистов Кремля и проводимого им курса. Тигран Кеосанян известен своими публичными нападками на Казахстан, на проводимую им политику, а Маргарита Симоньян недавно отличилась «откровенными» вопросами, обращенными к Президенту РК К-Ж. Токаеву…

Т.me/dalainside указывает, что за вышеназванными господами стоит верный путинский медиа-менеджер и один из главных организаторов агрессивной пропаганды Кремля, Администрации президента РФ Алексей ГРОМОВ, которого в известных кругах так и называют «Куратор». Другая его кличка «Премьер пропаганды». Известен тем, что он пользуется кнопочным телефоном (утверждается, что этот человек, находящийся 23 года рядом с Путиным, не дружит с новыми гаджетами) и ему первому поступает бюджет, спускаемый на пропагандистскую работу по внешнему периметру. А это огромные суммы, с которых кормится тот же Тигран и по чьей указке он и делает информационные атаки. Одним словом за кеосаяновскими нападками стоит Администрация президента РФ и еще неизвестно какие провокации нас ждут.

***

Без политических реформ развития АПК не будет Без политических реформ развития АПК не будет
196

В стране вновь пошла мода на так называемые «языковые патрули». Помните ютуб-канал Tiл майданы» – «Языковой фронт» и его создателя Куата Ахметова? Теперь довольно активно, можно сказать агрессивно (соответственно, вызывает ответную агрессивность и эмоции) 32-летний блогер из Павлодара Диас Кузаиров точно так же кошмарит те магазины, кафе где нет меню, различных объявлений или рекламы дублированных на казахском языке, ссылаясь строго на нормы закона о языках и последних нововведениях в него. Но речь не о нем, а о его последователях, которые правда не снимают роликов, а пишут в соцсетях, на сайтах.

Так сайт Adyrna приводит следующие материалы. Первый – это рассказ известного журналиста (перепечатывается его пост в фейсбуке) Айбара Олжая. Он обнаружил в своем родном городе Алматы лагманхану, в которой отсутствует меню и прочая документация на государственном языке. Он спокойно все объяснил официанту, тот донес до начальства и ему было обещано, что все это в течение недели будет исправлено. Adyrna привела не весь пост – а в фейсбуке радетель родного языка привел даже переписку, в которой работник лагманханы отчитался, что он связался с своим начальством и указал сроки исправления недочетов.

Сам же Айбар удивляется тому, что «в этой «Лагманхане №1» все посетители практически одни казахи. Обслуживающий персонал – тоже сплошь казахи. Причем говорящие на казахском. А меню только на русском… Алматы парадоксален. Но город – для души».

***

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахи, как всегда, останутся голодными» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание Айдына ОЛЖАЯ о планах казахстанских властей открыть безвизовый режим для граждан Ирана, Китая и Индии.

Калининградская блокада Калининградская блокада
1334

«Власти Казахстана теперь планируют ввести безвизовый режим для граждан Ирана, Китая и Индии. Но ведь в таких странах, как Китай, Иран, Индия, благосостояние народа не на таком уж и высоком уровне. Наш Казахстан ― очень благоприятное место для тех, кто устал от страны, где чрезмерно большое количество людей. Что делать, если они приедут как туристы, а потом устроятся на работу, женятся и попросят гражданство? Кажется, что наша власть, которая очень гордится тем, что Казахстан многонациональная страна, просто отдаст гражданство. Или какой-нибудь коррумпированный чиновник продаст синий документ», ― посетовал автор.

По его словам, самые развитые в мире страны с самым высоким населением не пускают на свою землю людей чужой страны. Даже не дают гражданство. В США ни один иностранец не может проходить и полдня, если у него нет четкой основы, соответствующей закону. В таких государствах, как Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, богатство и уют страны предназначены только для граждан этой страны.

«Почему такого нет у казахов? Если казах принесет домой дорогую еду, он в первую очередь угостит ей гостя. В глобальном плане этого делать нельзя. А то все остальные будут сыты, а казахи, как всегда, останутся голодными», ― резюмировал автор.

***

На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Бахтияра ХАМИТА о чрезмерном использовании русского мата в казахском языке.

Золото – актив, проверенный тысячелетиями Золото – актив, проверенный тысячелетиями
7467

«Замечаете ли вы, что в последнее время стало модным писать посты, используя маты. Не какие-нибудь люди с улицы, а образованные люди не в состоянии донести свои мысли без нецензурных русских слов. Давно, когда я ездил в Москву, они где бы ни находились, в автобусе, метро используют его через каждое слово», ― рассказал автор.

По словам автора, спустя годы эта привычка дошла до нас.

«Дорогие, раз уж вы все равно материтесь, то лучше делайте это на казахском», ― написал Хамит, подчеркнув, что в нашем языке тоже есть разнообразные слова.

***

На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Калмаханбета Мухаметкали о российской продукции на рынке Казахстана.

Автор отметил, что на самом деле должен был написать о том, как у «казахов попросили прощения, дон, и как нас признали, дон». Но когда он посетил один из местных супермаркетов, то одумался от этой идеи.

Куда потечет казахстанская нефть Куда потечет казахстанская нефть
2063

«Даже если это вас заденет, скажу: Казахстан кормит Россия. 90 процентов продукции ежедневного пользования приходят из России. Не стану делать фактчек, но было бы хорошо, если бы чиновники и политики посетили ближайшие магазины. Кажется, с такими потребителями Россия может спокойно поживать, игнорируя западные санкции», ― посетовал автор.

***

Досымжан НАУХАНОВ – «Почему Союз писателей застрял в прошлом веке?» — В социальной сети писатель Арман АЛМЕНБЕТ поднял вопрос о будущем Союза писателей, пишет malim.kz.

«Одно из учреждений, которое в свое время имело огромное влияние, а теперь непонятно, что там происходит, это Союз писателей. Если в его состав войдут сострадательные и деловые люди, он станет организацией, создающей условия и для народа, и для писателей.

Союз писателей часто критикуют, и если так пойдет дальше, у этой организации нет будущего. Наши писатели не в состоянии адаптироваться к современности, в этом есть доля вины и Союза», — считает Арман Алменбет.

Нашлось немало противников этой точки зрения, но достаточно оказалось и тех, кто поддержал Алменбета. Например, писатель-драматург Султанали Балгабаев сказал, что Союзу нужны новые решения.

***

«Министра просят помочь научной библиотеке» — Новому министру науки Саясату НУРБЕКУ мажилисмены дали первое поручение.

С депутатским запросом к министру науки и высшего образования обратилась Макпал Тажмагамбетова. Речь шла о научной библиотеке, где хранится крупнейший в стране книжный фонд, пишет baq.kz.

«В 1959 году по специальному приказу Каныша Сатпаева был открыт раздел «редкие книги, рукописи и национальная литература», где собрали ценные рукописи и старинные книги, относящиеся к истории, литературе. Историко-культурное наследие, привезенное научными экспедициями во главе с академиком А. Маргуланом, стало духовной сокровищницей Казахстана», — сказала Макпал Тажмагамбетова.

По ее словам, на сегодняшний день библиотека насчитывает в общей сложности шесть миллионов изданий, в том числе более одного миллиона на иностранных языках.

«Такого богатого книжного фонда нет во всей Центральной Азии. Здесь много трудов на арабском, персидском, чагатайском, китайском и других языках. Поэтому Центральная научная библиотека заслуживает признания читателя не только на республиканском, но и на международном уровне».

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Что волнует душу казаха в конце июня
  2. Что волнует душу казаха в середине июня
  3. «12 июня 2019 года Токаев официально приступил к исполнению своих обязанностей на посту Президента РК». «Назарбаев приезжал в Москву за гарантиями для себя и своих капиталов». «КарМетКомбинат и другие сырьевые предприятия нужно возвращать государству»
  4. Пенсионные накопления казахстанцев за май сократились на Т169 млрд
  5. Численность населения Казахстана составила почти 19,2 млн человек