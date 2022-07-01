Экономия на детях скажется на имидже Нового Казахстана

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Директор центра творческого развития «Обрайн» Жанара Тургумбаева и руководитель Ассоциации тренер Алматы Ерлан Адамбеков о том, что недофинансирование госпрограмм для детей губительно для молодых талантов