Экономия на детях скажется на имидже Нового Казахстана 01.07.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 308 0 Директор центра творческого развития «Обрайн» Жанара Тургумбаева и руководитель Ассоциации тренер Алматы Ерлан Адамбеков о том, что недофинансирование госпрограмм для детей губительно для молодых талантов Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Старая идеология Нового Казахстана Особенности национального автокредитования Здоровая гражданственность без хайпа и популизма Не время отказываться от КСК