Известный экономист уверена, что низкий курс тенге к рублю могут использовать в своих интересах россияне

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Рубль неожиданно превратился в виртуальную валюту, и его «укрепление» на мировых рынках – это совершенно вредоносный миф

То, что происходит с курсом тенге к доллару, более-менее понятно для казахстанцев, но то, что сейчас творится с курсом тенге к рублю, не поддается пониманию.

Помнится, когда курс тенге к рублю был чрезвычайно высок (ниже 4 тенге за рубль), деловые казахстанцы быстро научились использовать это преимущество в своих целях: покупали всевозможные товары, если у них был налажен этот канал, а также в то время приобретали недвижимость в крупнейших мегаполисах (прежде всего, это Москва и Санкт-Петербург), везли из России дорогие автомобили, предметы роскоши и мебель.

Теперь картина зеркальная: слишком низкий курс тенге к рублю (уже за 1 рубль на официальном рынке можно получить более 8 тенге!) могут использовать в своих целях россияне.

И прежде всего, конечно, их интересуют доллар и евро, которые неожиданно выгодно стали доступны для них в Казахстане. Увы, в России накопились громадные объемы «виртуальной валюты» — но купить ее, пустить, так сказать, в расход, у населения и правительства нет никаких возможностей. Остается один путь – конвертировать через Казахстан.

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На днях на сайте Национального банка РК были опубликованы актуальные комментарии заместителя директора департамента монетарных операций Национального банка Ивана Сердюка. Приводим их в полной версии.

— После затяжного укрепления тренд по тенге развернулся. С чем это связано?

Иван Сердюк
Иван Сердюк. (Фото: пресс-служба НБРК)

Основной причиной такой динамики являются рост спроса на валюту и ограниченность продавцов на рынке. В акционерных обществах состоялись общие собрания акционеров, мы видим спрос на доллары в связи с началом выплаты дивидендов. Сохраняется привычный спрос на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Теперь что касается ограниченности предложения иностранной валюты. В конце мая экспортеры реализовывали валютную выручку для выплаты налогов на добычу полезных ископаемых и рентного налога на экспорт во время так называемой «большой налоговой недели». В июне таких объемов на продажу мы пока не наблюдаем. Поэтому всех клиентов-покупателей банки направляют на биржевые торги, встречных потоков внутри нет, что создает дополнительный спрос на валюту.

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что среднедневной объем торгов в июне составляет 95 млн долл. США, что на 18% меньше, чем в мае. Общий объем торгов на текущий момент составляет 1,6 млрд долл. США. То есть, экономическая активность с точки зрения валютного рынка продолжает оставаться на достаточно низких уровнях.

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В целом динамика тенге соответствует общемировому тренду. Рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты многих развивающихся стран. С начала июня динамика валют развивающихся рынков была преимущественно негативной: произошло ослабление бразильского реала на 10,7%, турецкой лиры – на 5,8%, снижение индонезийской рупии, мексиканского песо и южноафриканского ранда составило порядка 2%. При этом индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan снизился на 2,2%.

— Рубль продолжает покорять новые вершины, курс рубля по отношению к тенге превысил уровень 8 тенге за рубль. Есть ли в этом какая-то подоплека?

Стремительное укрепление рубля к иностранным валютам, включая доллар США, происходит на фоне введенных мер контроля движения капитала вкупе с существенным сокращением импорта. С начала июня рубль по отношению к доллару укрепился почти на 15%.

Хотелось бы отметить, что на котировку рубль/тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти.

— Эксперты называют одной из причин ослабления тенге проведение обратных интервенций Национальным банком. Не покупали ли вы валюту на бирже для пополнения резервов?

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С начала июня Национальный банк не участвовал на торгах с целью воздействия на обменный курс за счет золотовалютных резервов, то есть не проводил интервенции. Как уже стало традицией, информацию по нашим операциям на валютном рынке в июне, будь то золотовалютные активы, Национальный фонд или ЕНПФ, мы опубликуем в первый рабочий день следующего месяца.

В то же время для осуществления трансфертов в бюджет осуществлялась продажа иностранной валюты от имени Национального фонда, с начала июня объем составил 408 млн долл. США.

Отдельно хотели сконцентрировать внимание экспертов на вопросе о плавающем обменном курсе тенге. С марта волатильность курса тенге оценивается в 1,2%, для сравнения волатильность бразильского реала за это же время – 1,2%, мексиканского песо – 0,7%, из развитых рынков: фунта – 0,7%, евро – 0,6%. Эти показатели лишний раз демонстрируют приверженность полноценному режиму свободно плавающего курса, что позволяет абсорбировать дисбалансы экономики и сохранить золотовалютные активы страны.

Курсы валют не следуют линейно изменению внешних фундаментальных факторов. Внутренние факторы, как видим в последние дни, превалируют. В краткосрочной перспективе волатильность тенге продолжит зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

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У Меруерт Махмутовой, директора Public Policy Research Center, есть возражения.

Меруерт Махмутова«Национальный банк, в лице директора департамента монетарных операций Ивана Сердюка утверждает, что на котировку рубль/тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти.

Интересно, где он увидел мировые рынки, на которых укрепляется рубль? Укрепление рубля — это байка чисто для внутреннего российского пользования и причины внутренние, российские. По этому курсу ЦБ РФ валюту никто купить не может», — отмечает эксперт.

Известный экономист утверждает, что есть ряд причин для укрепления рубля.

Прежде всего, это то, что приток валюты в Россию от углеводородов не иссякает при высоких ценах на нефть и газ – США с ЕС очень долго договаривались по эмбарго и договорились о поэтапном внедрении.

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«В то же время, ЦБ РФ запретил выплату дивидендов по акциям и облигациям нерезидентам, — из-за этого нет оттока валюты за рубеж, как прежде», — подчеркивает экономист.

Валюта остается в России и поддерживает низкий курс рубля к доллару еще и потому, что работает требование обязательной продажи валютной выручки экспортеров. На накопление влияют и объемы импорта в Россию — они сократились, из-за санкций. Соответственно, расход валюты на импорт меньше, чем раньше.

«Плюс Минфин РФ отказался от использования бюджетного правила до 2025 г. Раньше на расходы направлялись только базовые нефтегазовые доходы — использовалась цена отсечения, а все что выше этой цены $44-45 за баррель направлялись на покупку валюты и зачислялись в ФНБ. Сейчас наращиваются расходы и правило не работает», — подчеркивает эксперт.

Меруерт Махмутова уверена, что в текущей ситуации вообще происходит нечто невероятное: тенге по отношению к доллару укреплялся после резкой девальвации с началом войны России против Украины; доходы от углеводородов высокие, импорт тоже сжался по той же причине, так как до войны большая часть импорта с мировых рынков шла к нам через Россию, плюс Россия наложила эмбарго на экспорт в страны партнеры по ЕАЭС и на российские товары.

«Почему же при всем при этом происходит резкое падение тенге по отношению к рублю — он приближается к курсу 10 тенге за 1 рубль?» – задается этим вопросом Меруерт Махмутова.

И у нее есть свой ответ: «Наш Нацбанк просто осуществляет поддержку российской экономики. Других объяснений у меня нет. Меняя рубли на тенге, российские юридические и физические лица, попросту – казахстанцы, получают в два раза больше тенге, чем раньше, и покупают здесь доллары. Рост рублевой наличности у нас принял столь угрожающие масштабы, что сейчас банки вынуждены принимать меры для его ограничения».

По ее мнению, в таких реалиях Национальному банку РК необходимо принимать экстренные меры по защите тенге, не придумывая глупые отговорки про укрепление рубля на мировых рынках.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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