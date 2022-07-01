«О президенте Токаеве и общественном мнении». «Кто стоит за новыми и старыми партиями?». «Банки завалены рублями: к чему может привести избыток российской валюты в Казахстане?». «Спасти пастбища, отстреливая сайгаков, невозможно»

Сетевой Казахстан 1 июля 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте Токаеве и общественном мнении» — Изучение современного, прямо совсем современного общественного мнения – процесс весьма увлекательный. С одной стороны, его характеризует отсутствие логики, а с другой – слишком уж агитационно-заказной характер… Назарбаев был как бы свой, «из народа», но в то же время в какой-то момент вознесся над всеми. Токаев, напротив, из интеллигенции. Сам пишет свои книги и выступления, но намного больше открыт к конструктивному диалогу. Люди к этому еще не привыкли, хотя данные референдума и квалифицированной социологии четко говорят о минимум 70%-ной поддержке личности и политики президента. А вот оппоненты и их внешние кукловоды этого не понимают вообще, предпочитая шантаж, торговлю и оскорбления. Тем более, что с идеями и логикой у них тоже явный дефицит.

KAZPRAVDA . KZ . «30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди» — Мухтар ТЛЕУБЕРДИ, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан. 2 июля 1992 года Президент Республики Казахстан подписал указы, утвердившие положения «О Министерстве иностранных дел», «О посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан». За прошедший с тех пор период времени внешняя политика Казахстана доказала свою успешность, обеспечив стабильность и безопасность по периметру наших границ и благоприятные условия для внутреннего развития.

IA — CENTR . RU . «Казахстанская экономика на распутье» — «Доверие иностранных инвесторов и торговых партнеров остается главным приоритетом Казахстана», – заявил на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» Касым-Жомарт Токаев. На данный момент Республика #Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по объему иностранных инвестиций – за прошлый год $24 млрд. Однако структура казахстанской экономики и учитываемые инвесторами риски после январских событий в стране ограничивают инвестиционную привлекательность Казахстана. О возможных способах преодоления «инвестиционного застоя» рассказала в интервью Ia-centr.ru доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза МИГРАНЯН.

FORBES . KZ . «Казахстан ввозит российскую инфляцию. Рубль взял курс на 10 тенге?» — В последнюю неделю июня пара «рубль-тенге» официально пересекла планку в 9 тенге: в последний день месяца Национальный банк установил значение курса 9,1 тенге за рубль, на 1 июля – 8,98… В этом, 2022, году казахстанцы, привыкшие за последние шесть лет к соотношению «пять к одному» и «шесть к одному», оказались в новой реальности: тенге начал год с отметки 5,76, в марте укреплялся до уровня 4+, и с тех пор неизменно дешевеет по отношению к российской валюте. В то же время в России рубль укрепляется к доллару. Что происходит с курсами обеих валют и до каких значений может дойти «тенге-рубль»?

TENGRINEWS . KZ . «Что будет с LRT в Нур-Султане? Интервью акима столицы Алтая Кульгинова» — Аким Нур-Султана дал большое интервью корреспонденту Tengrinews.kz. Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, какое решение приняли по поводу LRT в столице, а также высказался о незаконной застройке, ТЭЦ-3 и заторах на дорогах — Чтобы достроить первоначальный проект, нужно было свыше 1 миллиарда долларов. С учетом оптимизации нужно 577 миллионов долларов на завершение — экономия в два раза. Китайские партнеры говорят, если мы будем обеспечивать непрерывное финансирование, то с момента начала строительства в течение двух лет достроят и сдадут в эксплуатацию.

SPIK . KZ . «Сомнительная персона. Почему Тайжана не позвали на курултай» — Внимательное изучение происходящих в информационно-политической сфере Казахстана процессов позволяет сделать неожиданные выводы. Так, ситуативная и преимущественно реакционная активность такого общественника как Мухтар ТАЙЖАН может быть прикрытием тактики подготовки ядра для новых массовых протестов, перетекающих в беспорядки. Тайжан недавно вновь прокрался в информационные сводки либеральной прессы и в связи с проведением Национального курултая в Жезказгане. Общественник изучил список участников первого заседания, не нашел своего имени и обиделся. Причем, обиделся адресно — на госсоветника Ерлана КАРИНА.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто стоит за новыми и старыми партиями?» — Кто и что препятствует появлению новых политических партий в Казахстане? Какие идеи они несут в массы? Оппозиция или…? Опасаются ли власти альянса старых элит и новых активистов? Что можно ожидать дальше в сфере партийного строительства в Казахстане? Обо всем этом Exclusive.kz побеседовал с лидером общественного движения HAQ Тогжан КОЖАЛИЕВОЙ и лидером инициативной группы по созданию политической партии «Namys» Санжаром БОКАЕВЫМ.

«Меньше всего население доверяет акимам» — Фонд Qalam провел очередной опрос о рейтинге доверия к госорганам, который заметно ухудшился. Его аутсайдерами вновь стал институт акимов – 31%, при этом абсолютно им доверяют всего 10%. Не доверяют акиматам 45% населения, при этом степень абсолютного недоверия составляет 18%. На наш взгляд, это говорит о том, что в регионах зреют очередные протестные настроения.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Банки завалены рублями: к чему может привести избыток российской валюты в Казахстане?» — Соседство с Казахстаном россиянам выдало весьма большие «плюшки»: свободный доступ ко всем иностранным товарам, местные банковские карты, с которыми можно обойти валютную блокаду, теперь добавился к списку и доступ к доллару. Россияне активно меняют в нашей стране свою валюту на тенге по крайне выгодному курсу, затем обменивают их на американскую валюту, либо закупаются товарами в тенге. Таким образом они заполонили наш рынок своей валютой. Какими последствиями это чревато для Казахстана, разъяснили эксперты…

RATEL . KZ . Алмас ЧУКИН – «Отвязный рубль» — Судя по количеству звонков с просьбой прокомментировать курс рубля, я понял, что Ковид — это ерунда. Но, если без шуток, я сам в ужасе. У нас по бизнесу есть немало контрактов с РФ, и платить по 9 тенге за рубль – легче отказаться от контрактов. Если это надолго, то ну его нафиг. Товары из РФ подорожали в два раза. Или это пока, но как долго это пока? Я не знаю, из какого искусственного материала сделан этот искусственный курс рубля, но реальные поставщики из России хотят реальный рубль за свой лес, молоко или масло…

Жарас АХМЕТОВ – «Развитие Алматы: стратегии новые, проблемы старые» — Проблема того, что планы большей частью остаются на бумаге, лежит не в экономической, а административно-политической плоскости. Акимат города вынес на общественное обсуждение новый документ про развитие Алматы «Основные приоритеты Плана развития г. Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». За это стоит его похвалить, потому что публичность – это, все-таки, приглашение к диалогу.

MATRITCA . KZ . Сергей ДУБОВИЧЕНКО, член Национального научного совета по приоритету «Научные исследования в области естественных наук» — «Кто достоин возглавлять Академию наук?» — Нового президента избирать должен новый, реорганизованный состав академии иначе к ее управлению снова придут люди не имеющие отношения к науке! Президент страны этого может и не понимать. Поэтому нужно обратить его внимание на такое положение в НацАкадемии Наук. У нас полно ученых с большой буквы, которые либо не подают в такую НацАкадемию Наук либо их просто «прокатили» на «выборах» в нее. Такого больше допускать нельзя! Академия должна состоять исключительно из выдающихся ученых страны, а не из блатных и проходимцев, каковых там сейчас большинство.

QMONITOR . KZ . «По заявкам граждан. Как в ВКО реализуются социально-значимые проекты» — Запущенные президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы по строительству «Нового Казахстана» направлены на комплексное переформатирование архитектуры страны на основе справедливых требований населения. Этот принцип, заложенный в основу тотальной модернизации, предъявляет новые требования к качеству государственных инициатив и эффективности их реализации на местах. Центральная роль в этом процессе отводится населению с активной гражданской позицией и умению исполнительной власти ее поддержать.

AZATTYQ . ORG . ««Спасти пастбища, отстреливая сайгаков, невозможно». Как правительство приняло «поспешное решение»» — В Казахстане начала расти популяция сайгаков. Это произошло благодаря стараниям экологов, а также запрету на отстрел на правительственном уровне. В этом году, по предварительным данным, поголовье сайги достигло миллиона, но такая ситуация радует далеко не всех: фермеры Западно-Казахстанской области заявляют, что дикие животные вредят посевам, вытаптывают пастбища и сенокосные поля. И они требуют принять меры. Власти приняли решение разрешить отстрел древних антилоп. Зоозащитники выступают резко против, так как сайга окажется на грани исчезновения. Снова.

AZH . KZ . «Чаек на Каспии сразил грипп?» — В Атырауской области выявлены факты массовой гибели птиц, обнаружено более 5 тысяч мертвых тушек. На двух искусственных островах месторождения «Кашаган», принадлежащих компании NCOC, выявлены факты массовой гибели 2750 чаек черно-пестрой породы.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.