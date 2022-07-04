Минусы группового мышления на политических примерах 04.07.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 120 0 Специалист по развитию народонаселения Аида Альжанова о том, что Украинской войны могло не быть. Несмотря на единодушие и одобрение лидера, командой не была учтена реальная оценка действительности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Без политических реформ развития АПК не будет Особенности национального автокредитования Коррупция разрушает и государство, и язык Здоровая гражданственность без хайпа и популизма Не время отказываться от КСК