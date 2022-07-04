Сетевые СМИ о системе образования

Сауле ИСАБАЕВА – «Выход – не выход. Что получил Казахстан от Болонской системы и чего лишился?» — На днях президент страны поставил точку в многолетних спорах вокруг Болонской системы, заявив в интервью телеканалу «Россия 24», что Казахстан не планирует выходить из нее. При этом он признался, что с самого начала относился к этой идее скептически и даже предупреждал тогдашнее правительство про «две стороны медали», призывая не спешить. Тем не менее, процесс был запущен, и сейчас имеет смысл сосредоточиться не на форме, а на качестве высшего образования.

Поводом для нового витка дискуссий на эту тему стали отказ от Болонской системы России, которая присоединилась к ней 20 лет назад, и её возвращение к специалитету, то есть к практике пятилетнего вузовского обучения. Такой кардинальный шаг она объясняет интересами национальной экономики — мол, схема «бакалавр–магистр» негативно отразилась на качестве выпускаемых специалистов. Хотя истинные причины, считают многие эксперты, лежат в политической плоскости, а именно в стремлении разорвать еще одно звено, связывающее РФ с Западом.

В свою очередь Казахстан встал на «болонские рельсы» 12 лет назад, и все это время критика в адрес двухступенчатой системы высшего образования не утихала. Доводы ее противников все те же – за четыре года бакалавриата невозможно подготовить настоящих профессионалов, особенно по техническим специальностям. Причем если российские вузы встроились в этот процесс частично, то казахстанские — в подавляющем своём большинстве, а это значит, что для нашей страны выход из Болонской системы будет более болезненным, чем может показаться на первый взгляд. К тому же заменить ее пока нечем — на создание чего-то нового уйдут годы, а возврат к советской модели представляется бессмысленным, если учесть, что у нас уже совсем иной тип экономики и совершенно другая молодежь.

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Среди главных минусов Болонской системы эксперты называют то, что бакалавр воспринимается как недоучившийся специалист; механизм тестирования не позволяет объективно оценить уровень знаний; студенты получают не комплексные знания, а отрывочные; возможен отток образованных молодых людей в более развитые страны. Впрочем, есть и плюсы: высшее образование становится доступнее; студентам легче переходить в вузы других стран; они вправе выбирать обучающие курсы, исходя из своих возможностей и интересов; основной акцент делается на профессиональные компетенции; действуют четкие стандарты высшего образования.

Что касается влияния Болонской системы на отечественную науку, то тут тоже больше негативных оценок, нежели положительных. Как считают, к примеру, члены Академии сельскохозяйственных наук РК, упразднение классической аспирантуры и докторантуры в научных организациях, а также перенос центра подготовки научных кадров высшей квалификации в вузы привели к снижению их уровня. Практически отсутствует приток докторов PhD из трех аграрных вузов в НИИ, поэтому большинство научных исследований в сфере АПК проводится учеными, защитившими кандидатские и докторские диссертации еще при прежней, классической системе послевузовского образования, что свидетельствует о ее эффективности.

Аскар ДАВЛЕТОВ, декан физико-технического факультета КазНУ имени аль-Фараби — Советская система высшего образования, которая в России называется специалитетом и по которой обучение длится пять лет, позволяла подготовить специалистов очень высокого уровня. Доказательством тому является большое количество наших соотечественников, уехавших работать за рубеж после ликвидации «железного занавеса».

Другим побочным эффектом разрушения «железного занавеса» стало как раз таки внедрение Болонской системы, которая, конечно, имеет как преимущества, так и недостатки. Остановлюсь для примера на двух достоинствах. Первое — это подготовка уникальных специалистов путем предоставления студентам возможности самим выбирать предметы, причем это может быть индивидуальный набор, даже единственный в своем роде. Второе — это мобильность студентов, которая достигается через признание их достижений всеми участниками Болонского процесса.

Надо понимать, что при переходе Казахстана на Болонскую модель произошла не замена системы в целом, а адаптация старой советской системы к новым условиям. Увы, принципы финансирования отечественного образования не позволяют реализовать первое из упомянутых выше преимуществ, а второе преимущество лишь способствует «утечке мозгов» из страны. Особо отмечу, что на Западе студенты, успешно освоившие программу бакалавриата, специалистами не считаются.

Что касается России, то отказ от Болонской системы несет для нее как плюсы, так и минусы. Плюсом будет сокращение оттока молодых людей за рубеж. Минусом – закрытость системы, что не позволит перенимать лучшие практики как самими студентами, так и преподавателями.

А вот приход в казахстанскую систему образования иностранных, в том числе российских, вузов, особенно через открытие их филиалов, я считаю положительным шагом. Поскольку эти филиалы будут осуществлять обучение по собственным программам и выдавать дипломы своего образца, то это приведет к конкуренции в нашей системе образования, в том числе путем учета мнений работодателей относительно того, кто готовит более востребованные кадры. Думаю, это позволит улучшить и сами казахстанские образовательные программы, над которыми все еще сохраняется значительный диктат курирующего министерства.

Марат ШИБУТОВ, политолог — Четырехлетняя подготовка специалиста – это вполне нормально. Просто для того, чтобы она была успешной, необходимо повышать качество отбора абитуриентов и интенсивность занятий. Что касается специалитета (классической программы обучения), то она рассчитана на среднего студента и занимает пять лет. И если отобрать более способных ребят, то, разумеется, можно обучить их той или иной специальности в более короткие сроки.

Вся беда в том, что никто не хочет повышать соответствующие требования, поскольку это сказывается на доходах вузов. По логике, с учетом того, что количество абитуриентов из года в год растет и становится просто огромным, отбор должен улучшаться. Но стремления к этому пока не наблюдаются.

Если говорить о ключевой выгоде, которая лежит в основе Болонской системы, то это взаимное признание дипломов. На практике этого, конечно же, нет. Зато есть академическая мобильность — мы участвуем в Erasmus (программа ЕС по обмену студентами и преподавателями).

Что касается самого качества обучения, то да, оно стремительно снижается, но, на мой взгляд, Болонская система тут ни при чем. Среди негативных факторов нашего высшего образования основными являются: отсутствие конкуренции среди студентов, заниженные требования к ним, слишком большие учебные группы, низкие зарплаты преподавателей, слишком много отчетности, малое количество учебных практик, слабость учебных материалов и, наконец, низкий уровень преподавания. Что из перечисленного относится к Болонской системе? Ничего! Так что дело не в ней, а, скорее, в экономической составляющей, а именно в том, на что делают упор вузы – на качество или количество.

Галия ШИМЫРБАЕВА – «Как Болонская система отразилась на сфере образования Казахстана» — В 2010 году наша страна подписала Болонское соглашение, еще раньше мы перешли к единому национальному тестированию – ЕНТ. Представители высшей школы Казахстана считают, что первое из-за чрезмерно прямолинейного его применения привело к некоторым необратимым последствиям. Второе (ЕНТ), с одной стороны, заметно снизило коррупцию при поступлении в вузы, а с другой – заменило понимание заучиванием.

Болонское соглашение, по мнению президента Казахской академии спорта и туризма Кайрата ЗАКИРЬЯНОВА, больно ударило по спорту. Последний пример – выступления наших атлетов на олимпиадах. Объясняя причины неудач, он сообщил следующее – С тех пор как Казахстан подписал Болонское соглашение, в классификаторе специальностей высшего профессионального образования исчезла такая графа, как подготовка тренеров, остались только «учителя предметной специализации», – сказал он. – Загнав таким образом академию в это прокрустово ложе, нас лишили возможности готовить тренеров по всем без исключения видам спорта.

Между тем, по словам доктора физико-математических наук, академика Бирлеса АЛИЯРОВА, Болонское соглашение является «рамочным», то есть его не обязательно выполнять дословно – В нем изначально указывалось, что его необходимо применять с учетом специфики страны, – говорит академик. – У Казахстана в момент его принятия было благое намерение – обеспечить доступ зарубежных коллег к результатам науч­ных исследований, проведенных казахстанскими учеными. Сделать это, в частности, через публикации в известных журналах, называемых в простонародье «Скопус». Однако это привело казахстанцев к заметным финансовым потерям (за публикацию надо платить) и к длительным ожиданиям выхода материала – год и более.

А теперь о самом главном. Следуя Болонскому соглашению, в Казахстане заменили вступительные экзамены в вузы на ЕНТ. Это отчасти помогло решить извечную беду – снизило коррупцию в «золотые» месяцы. Однако опыт его применения показал, что ЕНТ заменяет «понимание» на «запоминание» с «угадыванием».

Доктор физико-математических наук Нурлан ТЕМИРГАЛИЕВ, дополняя академика, сказал следующее – Когда возникает ежегодный летний ажиотаж вокруг ЕНТ, являющегося, по сути, «образовательной пустышкой», то создается ощущение коллективного умопомешательства. Вместо систематических знаний по всем школьным предметам, должных стать пропуском в современный мир, школы дают какие-то ни к чему не пригодные, не развивающие логику и не показывающие уровень знаний «тестовые вопросы».

Вместо многотрудных занятий в школе и дома с усвоением до уровня подсознания фундаментальных основ мироздания и природы человека нужно овладеть всего лишь банальной «краткой информацией». Она не требует усилий для понимания, но полностью удовлетворяет ЕНТ-требования: вызубрил, сдал и забыл. То есть тесты проверяют не знания, а в лучшем случае – память, и то краткосрочную, поскольку студенты, получившие по факту высокие баллы, на практических занятиях подтвердить это не могут. И уверяю вас: даже при условии абсолютно точного выполнения всех правил проведения ЕНТ высшие баллы никак не означают получение среднего образования по содержанию «энциклопедического уровня» и подготовленность к получению высшего образования по содержанию «профессионального». Есть ли выход из сложившейся «аварийной», как считает Нурлан Темиргалиев, ситуации, которая сложилась в сфере казахстанского образования?

Более полной оценкой уровня знаний учащегося может стать, на мой взгляд, ежечетвертное проведение письменных контрольных экзаменов по всем предметам в последних двух классах школы (10-м и 11-м) и признание этих оценок вместо ЕНТ, – считает Бирлес Алияров. – Это только повысит и авторитет, и ответственность учителей за качество знаний. И еще: полученные именно таким образом оценки определят, по сути, склонность учащегося к гуманитарным или естественным и техническим наукам.

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