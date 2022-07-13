Война, голод, все дела…

Правительство Казахстана, увы, даже не собирается дистанцироваться от взаимных отношений с Россией

СOVID-19 – уже не такая страшная вещь. Пандемия постепенно сходит с позиции хедлайнера мировых новостей. На повестке дня – война в Украине, обострение продовольственного кризиса, сбой цепочек поставок и рост мировой инфляции.

Так считает ТОО «Центр исследований прикладной экономики» (AERC), который представил ежеквартальный Макроэкономический обзор Казахстана (МОК).

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Эксперты пишут о том, что постпандемийный период центральные банки по всему миру пытались повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию, но шок войны еще больше усугубил ситуацию. Геополитический фон создает еще большую неопределенность для перспектив глобальной экономики.

«После Карибского кризиса 1962 года мир никогда не стоял так близко к ядерной катастрофе», — отмечают эксперты.

Bloomberg и Financial Times сигнализируют о высоком риске начала рецессии в мировой экономике, причем некоторые международные финансовые организации указывают на возросшие риски стагфляции в США. Что там делается?!

«Продолжающийся рост инфляции в США (май т.г. — 8,6%), достигший своего пикового уровня начиная с декабря 1981 года, настроил ФРС на ужесточение монетарной политики – 15 июня 2022 года базовая ставка была увеличена еще на 75 б.п. до 1,5-1,75%: сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния войны в Украине на глобальную экономику», — аналитики AERC и сами, похоже, в шоке!

Причем, их волнуют не столько перспективы, сколько реалии. Идет отток капиталов с развивающихся рынков и создает давление на валюты развивающихся стран и нетто-экспортеров нефти. Жесткие монетарные условия остаются пока единственной опцией, ограничивающей срыв глобальной экономики в инфляционную спираль подобно временам нефтяных шоков и стагфляции 1970-х годов.

Ситуация на мировом продовольственном рынке начала ухудшаться еще с начала пандемии, нарушив цепочки поставок, что привело к росту стоимости логистики, в том числе транспортировки продовольствия. Проблема обострилась в текущем году по причине изменения климата с прошлого года и начала войны в Украине. Засуха в Восточной Африке, наводнения в Австралии, экстремальная жара в Европе и Южной Аннотация Америке, навязанные Россией ограничения экспорта украинского зерна на мировые рынки привели к угрозе возникновения голода в Африке и Азии.

Индекс FAO (это продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2022 году бьет рекорды и его среднее значение в мае составило 157,4 пункта. Как никогда раньше, для стран мира стоит проблема обеспечения населения продовольствием.

Эксперты констатируют, что Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%. Прогноз роста экономики США на текущий год понижен до 2,5% с 3,7%, на следующий — до 2,4% с 2,6%. Прогноз роста китайской экономики на этот год понижен до 4,3% с 5,1%, на 2023 год — до 5,2% с 5,3%.

Согласно апрельскому прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2022-м и 2023 годах оценивался в 3,6%, что ниже январского прогноза на 0,8 и 0,2 процентных пункта. Для США в 2022 году прогнозируется увеличение экономики на 3,7%, для Китая – 4,4%.

Для мировых финансовых рынков текущий год обусловлен вхождением в медвежью фазу. Индексы мировых акций MSCI World с начала года в минусе более 18%, индексы США S&P 500 и Nasdaq упали на 18,4% и 26,6% соответственно, а индекс акций Китая MSCI China потерял 10,6%. Причиной такому поведению рынков послужило усугубление текущих и появление новых факторов риска, среди которых геополитика, высокая потребительская инфляция в мире и, как следствие, ужесточение монетарных условий.

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А как себя будет чувствовать Казахстан?

«Мировые товарные рынки показывают разнонаправленную динамику: бурный рост стоимости энергоносителей и продовольственных товаров и падение стоимости драгметаллов. Цена нефти марки Brent и природного газа за год выросла в 1,7 раза на фоне войны в Украине и возможного эмбарго российской нефти. Цена мягкой озимой пшеницы в годовом выражении увеличилась в 2,4 раза, твердой озимой – в 1,8 раза», — казалось бы, фортуна на нашей стороне, но не совсем так.

Потому что, действительно, наблюдается обвальное падение драгоценных металлов.

«Например, цена меди, традиционного барометра мировой экономики, упала до 16-месячного минимума или самого низкого значения с начала 2021 года, что более чем на 20% ниже мартовского пика на фоне растущих опасений относительно замедления мировой экономики и снижения спроса», — представляете, что происходит – это настоящий цугцванг.

По данным Министерства экономики РК, за 5 месяцев 2022 года рост экономики Казахстана составил 4,6%, где драйверами выступил сектор услуг и экспорт. Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в том числе в обрабатывающих отраслях – на 5,3%, в горнодобывающей – на 4,3%, в водоснабжении – на 2,8%. Снижение объемов производства зафиксировано в снабжении электроэнергией – на 0,2%. Сельское хозяйство выросло на 1,3%, торговля – на 10,8%, транспорт и складирование – на 8,1%, связь – на 7,2%. Объем инвестиций в основной капитал вырос за январь-май 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 2,5%.

Несмотря на санкции в отношении России и возможные ограничения при доступе на мировые товарные рынки, внешнеторговый оборот Казахстана за 4 месяца 2022 года составил $39,7 млрд., с ростом к соответствующему периоду 2021 года на 40,8%. Экспорт составил $26,5 млрд. (+1,6 раза), импорт достиг $13,2 млрд. (+13,7%).

Казалось бы, не совсем и плохо у нас идут дела. Но слишком много рисков. «Продолжение санкционного давления вкупе с нарушением цепочек поставок являются основными угрозами для казахстанской внешней торговли», — уверены эксперты AERC.

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А что с курсом тенге?

«Санкционное эмбарго на российские биржевые товары, с одной стороны, и ограничение импорта в Россию, с другой, привело к временному укреплению курса рубля к доллару США, что создает значительную волатильность курса казахстанского тенге. Российский рубль абсорбирует шоки цен на нефть и мировой стоимости денег (ставка ФРС) и через канал обменного курса влияет на тенге», — очень четко формулируют валютную проблему аналитики.

Они уверены, что фактически внешние шоки имеют более слабое влияние на динамику тенге, нежели поведение российского рубля, что показывает динамика текущего года. Однако ослабление якоря в виде рубля, полагают эксперты, станет возможным при ускорении процесса диверсификации российского импорта, доля которого за год снизилась до 38,5% с 41% в аналогичном периоде прошлого года.

С точки зрения сегодняшнего дня, импорт из России упал не критически. НО, тем не менее, на повестку дня выносится интересный вопрос: возможно ли вообще найти альтернативу в этой нише? Пока, по крайней мере, в правительстве об этом даже не помышляют.

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