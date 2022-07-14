«Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это — тотем казахов». «Сколько времени уйдет на разработку маршрутов, альтернативных КТК». «Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств»

Сетевой Казахстан 14 июля 2022г.

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА, историк – «Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это — тотем казахов» — По-видимому, в Казахстане мораторий на отстрел сайгаков (как и был, до 2023 г., если не ошибаюсь) должен быть продлен до неопределенного времени — пока не будет найдено мудрое и дальновидное решение. Грош цена казахскому краснобайству, поэтам и писателям, философам и депутатам, миллиардным научным проектам на темы казахской духовности, на тему наследия Великой Степи, мифологии, религии, экологии и т.д. — если начнут убивать сайгаков. По-казахски имя этого животного звучит магически и поэтически одновременно: киік, ақбөкен. А еще у казахов всегда было популярно женское имя Құралай — букв. сайгачонок, детеныш сайги или марала (так чаще называли большеглазых новорожденных девочек).

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Нефтегазовая атака» — В итоге, несмотря на свои же суровые претензии, краснодарский суд через неделю их снял. Значит они были надуманными и имели определенную политическую подоплеку, если все дело можно было «разрулить» за столь короткий срок. «Мы связались с нашим российским коллегой — председателем правительства, в тот же день решили этот вопрос. Работа КТК идет в штатном режиме. Нет ограничений на экспорт нефти», — сообщил казахстанский премьер в своем интервью. Оказывается – так можно было.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «О ракетке и трубе» — Два важных события произошли в последние дни: КТК снова может работать, а чемпионкой Уимблдона впервые в истории стала казахстанская теннисистка. И если первое — замену катастрофического по возможным последствиям перекрытия трубы на символический штраф в 1,5 миллиона рублей — можно считать свидетельством торжества здравого смысла над политиканством в политической элите соседней страны (поскольку с самого начала было ясно, что мелкие нарушения российского экологического законодательства на документарном уровне явно не заслуживают закручивания вентиля), то триумф вчерашней москвички с казахстанским паспортом (а точнее, реакция на него представителей отечественных «патриотических кругов») заставляет думать о дефиците этого самого здравого смысла в обществе, вроде бы готовом строить «Новый Казахстан».

KURSIV . MEDIA . «Сколько времени уйдет на разработку маршрутов, альтернативных КТК» — Даже усиление существующих и появление новых маршрутов не способны заменить Каспийский трубопроводный консорциум на 100%. Однако развивать альтернативные направления необходимо. Зачем и сколько это займет времени и средств – в ответах экспертов из нефтегазовой отрасли.

KAZPRAVDA . KZ . «В условиях ценового «шторма»» — Высокая инфляция в стране, достигшая в годовом значении 14,5%, сопровождается неуклонным ростом цен на продовольствие и прочие товары. По мнению экспертов МВФ, инфляция – худший налог для бедных. Однако, судя по реакции наших граждан, хуже этого – неспособность Правительства обеспечить ценовую стабильность внутреннего рынка ни «пожарными», ни плановыми мерами.

EXCLUSIVE . KZ . «Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств» — «Из-за непрофессионализма и некорректных действий некоторых казахстанских чиновников 19 миллионов казахстанцев могут стать жертвами вторичных антироссийских санкций», – считает ученый-правовед, специалист по правам человека Халида АЖИГУЛОВА… В мае этого года в СМИ прошла волна возмущения из-за бесконтрольной процедуры выдачи индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам, которые временно пребывают на территории нашей страны, в том числе, для открытия счёта в банке.

FORBES . KZ . «Какие компании отказываются от возмещения ущерба после январских событий» — 7 июля аким Алматы объявил, что в городе завершили выплату компенсаций компаниям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате январских событий. Как сообщил Ерболат ДОСАЕВ, всего одобрено 1594 заявки на 14,5 млрд тенге. С крупным бизнесом, однако, ситуация совсем иная.

TIME . KZ . «Никогда такого не было, и вот опять» — В Казахстане в “желтой” зоне по темпам распространения коронавируса пока только Алматы. Если в течение недели будет фиксироваться постоянный рост заболевания, перейдем в “крас­ную”. 12 июля в мегаполисе было выявлено 280 случаев, всего по стране — 820 (накануне 205 и 482 соответственно). В “желтом” Алматы рекомендовано носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте и перевести в онлайн-формат совещания с участием более десяти человек. С возможными более жесткими ограничениями пока никакой определенности. Все зависит от поведения — не только ковидного, но и нашего. Насколько нам известно, в пятницу пройдет очередное заседание межведомственной комиссии, которая будет решать, что делать дальше.

«Всё продано…» — Целая улица в Алматинской области перешла в частную собственность. Правда, сделка была заключена 20 лет назад. И все эти годы юристы акимата пытаются вернуть улицу в государственную собственность, но тщетно.

QMONITOR . KZ . «А им не стыдно…Казахстанский бокс: подсуживать своим – в порядке вещей?» — В столице прошёл международный турнир по боксу «Елорда кубогы», приуроченный ко Дню столицы. С подачи некоторых спортивных функционеров в казахстанских СМИ его даже назвали «малым чемпионатом мира», хотя ни по количеству, ни тем более по качеству участников он никак не тянул на такое определение. Но самое главное – нам лишний раз продемонстрировали, почему любительский бокс, столь популярный в нашей стране, оказался в немилости у мирового спортивного общества и какой вклад в его дискредитацию вносят казахстанские деятели.

TURANPRESS . KZ . «Качество медицинских услуг. Как его обеспечить?» — В начале июля две материнские смерти в г.Алматы всколыхнули социальные сети и СМИ, родственники и просто неравнодушные граждане пылают гневом и требуют наказания врачей. Однако не всегда врачи и их действия становятся причиной летальных исходов. На качество медицинских услуг влияет много факторов, попробуем в этом разобраться.

TENGRINEWS . KZ . «Что будет со стипендией «Болашак» и какие специалисты нужны Казахстану. Интервью Ануара Жангозина» — Что будет со стипендией «Болашак», кому разрешат остаться за рубежом, как снизят требования по IELTS и какие «бонусы» получат сельские жители. Председатель правления АО «Центра международных программ» координатор стипендии Bolashaq Ануар ЖАНГОЗИН ответил на вопросы — В чем можно быть точно уверенным: актуальной останется сфера образования. Минтруда и Минобразования говорят, что в ближайшие пять лет стране понадобятся порядка 200 000 учителей. К тому же будут строиться 1000 новых школ — это значит 1000 директоров, не говоря уже про учителей в ТиПО и вузах. Актуальная сфера — здравоохранение. Сфера IT также, но актуальность есть у конкретных специалистов отрасли. Актуальной останется энергетика, как раз сейчас рассматривается атомная энергетика.

CARAVAN . KZ . «О сексуальном насилии и инцестах в Казахстане говорят и пишут не так часто, как это происходит на самом деле» — На вопрос, возможно ли побороть такое явление, отвечает председатель правления ОЮЛ “Союз кризисных центров Казахстана”, руководитель и основатель национального телефона доверия “150” для детей и молодежи Зульфия БАЙСАКОВА — Официальная статистика государственных органов не отражает реальность лишь потому, что есть объективные на то причины: многие жертвы насилия попросту не обращаются в правоохранительные органы, боясь огласки, Женщины, поскольку экономически зависят от содержащих семью супругов. И, зачастую живя в доме его родителей, не имея ни своего жилья, ни работы, не знают, куда им уйти с детьми. К тому же у них мало веры в то, что правоохранительные органы защитят их.

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