Наворованные деньги против президента 14.07.2022 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 110 0 Айдар Алибаев об экономическом и политическом наполнении Нового Казахстана Похожие материалы: «Сезон охоты на президента: начался третий этап» С частных детских садов требуют вернуть полученные во время карантина деньги в Казахстане «Сезон охоты на президента: начался третий этап». «Андрей Чеботарев: «Библиотека» стала обычным музеем». «Голодные игры: Казахстан в зерновых раскладах». «Россия шантажирует Казахстан водой: как избежать вододефицита?» Генпрокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела против Багдата Манзорова Генпрокуратура внесла протест против несправедливого приговора в отношении Матаевых