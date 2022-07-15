Эксперт развенчал многие мифы, связанные с рублем

То, что пишут в социальных сетях, нужно разделить на 10

Многих объективных вещей, которые происходят на разных уровнях экономики, не видно не только экономистам, но и даже статистикам, которые напрямую работают с цифрами. Например, совершенно неясно, смогут ли казахстанские компании, чья продукция рассчитана на экспорт, воспользоваться «политикой слабого тенге»?

А в социальных сетях все «эксперты». И очень часто их страхи фокусируются не на тех аспектах: допустим, любой стране выгодно, чтобы продавать как можно товаров и услуг. На этом зиждется экономический рост. Но наши диванные спецы боятся, что вот скупят все россияне, и нам ничего не остается.

Гипертрофированные страхи разбирает Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio.

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– Кажется, в Казахстане растет градус не то что недовольства, а именно градус паники. Такого низкого курса по отношению к рублю не было никогда. 9 с лишним тенге за 1 рубль. Давайте здраво размышлять, если это возможно.

Некоторые товарищи в социальных сетях полагают, что творится «нечто ужасное»: россияне скупают у нас технику, автомобили и т.д. Как вы считаете, это правда? Скупают?

– Прямых данных, подтверждающих или опровергающих прирост потребительской активности в Казахстане из-за «российского следа» нет. По косвенным данным мы видим, что в РК в апреле действительно произошел всплеск объема розничных продаж, в годовом выражении индикатора подскочил с 3,7% до 14,3%.

Однако российские потребители вряд ли были причастны к этому скачку, потому что курс рубля к нацвалюте Казахстана в апреле оставался вблизи средних по историческим меркам значений 5,5-6,0 тенге. Плюс в России из-за экономической турбулентности, розничные продажи в апреле сократились на 9,8% в годовом выражении — переход к сберегающей модели потребления характерен для любых государств в периоды экономической и политической турбулентности.

Зато курс тенге к доллару США в апреле вернулся к уровням начала 2022 года, так что многие казахстанцы разумно решили воспользоваться выгодной ситуацией, приобретая подешевевшие иностранные товары. Импорт в Казахстане в апреле подскочил на 8%.

В мае темпы роста розничных продаж в РК сократились с 14,3% до 12,9%, что по-прежнему очень высокие значения. Курс доллара к тенге в мае опускался до 411,0, что по всей видимости продолжило поддерживать повышенный спрос казахстанцев на дешевеющие импортные товары (импорт РК в мае вырос еще на 6%).

Условия для более сильного влияния «российского следа» потребления в РК в мае были более подходящими, курс рубля к тенге поднимался до отметки 7,7. Однако, эта версия рассыпается, если смотреть на потребление россиян в мае, оно продолжило ускорять падение с 9,8% в апреле до 10,1%.

– Была ли российская потребительская экспансия при курсе выше 9 тенге за 1 рубль?

– В июне курс рубля поднимался еще выше до 9,4 тенге, делая условия для российской потребительской «экспансии» на рынок Казахстана еще более выгодными, но оценить ее мы пока не можем, потому что данные за июнь ни в РК, ни в РФ еще не подсчитаны. Возможно, в июне «российский потребительский след» наконец-то проявится, и мы увидим сколько средств россияне направили в экономику Казахстана.

– В социальных сетях гуляет еще одна «страшилка». Дескать, россияне валюту — доллар, евро — скупают. Это правда?

– Прямых данных об изменении объема валюто-обменных операций в банках РК со стороны граждан России нет. Впрочем, как нет и косвенных индикаторов, на основе которых можно было бы сделать выводы.

– Тем не менее, есть риск «наводнения» рублем Казахстана?

– Да мы слышим оценки из разных источников, где избыточный «рублевый кэш» в РК оценивается в 30-50 млрд. рублей. Если представить, что эти оценки верны, то возможные годовые потери банковского сектора от более высоких издержек использования этих средств, будут слишком малы для оказания сколько-нибудь значительного макроэкономического эффекта.

К тому же весь негатив этой ситуации заключается в том, что рубль вместе с другими иностранными валютами попал под ограничения на вывоз из Казахстана (эквивалент суммы не более $10 тыс.). Из-за высокой интенсивности торговых отношений и возможности свободного перемещения граждан, наличные рубли в РК могут попадать в любом количестве, а выходить в ограниченном, отсюда и накапливающийся излишек.

– И что с ним делать?

– Эту проблему видят и в НБРК, и в Правительстве РК, поэтому временно планируют позволить казахстанским банкам вывести «рублевый кэш» в объеме, зафиксированном на 1 июля 2022 года. Послабления должны действовать до 31 августа этого года, но возможно их пролонгируют, решив таким образом проблему избыточной рублевой наличности в банковском секторе Казахстана.

– Это предложение на грани фантастики, но вдруг. Возможно, Нацбанк должен резко поменять политику, и прежде всего установить некий равновесный курс тенге по отношению к рублю, не опираясь на индивидуальное поведение тенге и рубля по отношению к доллару?

– Серьезно к этому относиться никак нельзя. Курс тенге к рублю определяется через доллар США, то есть является кросс-курсом, а потому пытаясь объяснить и спрогнозировать будущее, нужно смотреть на условия, которые определяют динамику тенге к американскому доллару и динамику рубля к американской валюте.

На текущий момент эти условия таковы, что тенге с начала 2022 года потерял к доллару США 9%, а рубль укрепился на 23%. Так что снижение курса тенге к рублю с начала 2022 года на 37%, абсолютно логично и полностью соответствует нормальному поведению валют на рынке.

– Оказывает ли текущее положение дел, возможно, в какой-то перспективе, давление на инфляцию? Есть ли здесь какая-то взаимосвязь?

– В современной глобализированной экономике, инфляция, особенно продовольственная, изменяется в основном из-за движения курса национальной валюты к доллару США. Если курс тенге растет к американской валюте, инфляция в РК снижается, если курс падает инфляция ускоряется.

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