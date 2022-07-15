«Полный текст выступления Токаева на расширенном заседании Правительства». «Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро». «Свои среди нечужих. Казахи в России: известные политики и воины-герои»

Сетевой Казахстан 15 июля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст выступления Токаева на расширенном заседании Правительства» — Более двух лет назад я давал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге.Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы. Поручаю Правительству в октябре доложить, что сделано в этой сфере… Ранее по моему поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом Плане только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения. Ранее по моему поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом Плане только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Тришкин кафтан» — Вчера состоялось заседание правительства с участием президента. Судя по стилю и накалу выступления, Токаев оказался в оппозиции… собственному правительству: в его тезисах, как в зеркале, отразились наиболее критические (можно сказать, протестные!) оценки и настроения общества. Посудите сами: «Более двух лет назад я давал поручение запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге», — напомнил президент. Не саботаж ли это лоббистов (я имею в виду конечных бенефициаров наших рынков и базаров), которых такие центры лишат сверхприбылей? Или сам по себе проект сырой, как отмечают многие фермеры?.. Понимает ли Токаев, что его, порой экстравагантные, кадровые назначения не совпадают с температурой общества, которое на себе испытывает дремучий непрофессионализм правительства, глядя на состав которого сомневаешься, что мы на пути в «Новый Казахстан».

INBUSINESS . KZ . «Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро» — Сохранят ли министры свои посты этой осенью, что мешает реформам Токаева — об этом и другом в интервью с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Более-менее работа первого вице-премьера Романа Скляра не вызывает особой критики ни у кого, в отличие от остальных вице-премьеров. То есть досталось Бахыту Султанову (министру торговли и интеграции), не особо ругали Ералы Тугжанова(вице-премьера), но его блок является одним из наиболее проблемных. Досталось Ерулану Жамаубаеву как министру финансов. По экономистам у нас проблема серьезная. Из министров были подвергнуты критике главы министерств экологии, финансов. Более-менее была оценена работа Минздрава и Минпросвещения, соответственно Ажар Гиният и Асхата Аймагамбетова. И понятно, что новоназначенного министра науки и образования Саясата Нурбека президент не тронул.

QMONITOR . KZ . «Свои среди нечужих. Казахи в России: известные политики и воины-герои» — Сегодня, когда находится немало желающих рассорить казахов и русских, Казахстан и Россию, причём такие есть по обе стороны границы, а также в далёком зарубежье, думается, важно напоминать о событиях и фигурах, являющихся доказательствами тесных связей между двумя нашими народами и странами. Это касается всех сфер жизнедеятельности – государственного управления, военного дела, образования, здравоохранения, культуры, спорта… В том числе можно назвать немало казахов, трудившихся, совершавших подвиги во благо России, получивших там известность. Вспомним некоторых из них.

«Почему растут цены на аренду жилья, и станет ли она доступнее?» — Ситуация на казахстанском рынке аренды квартир в последние два года существенно изменилась. Всё это время цены росли как на дрожжах, а вместе с ними и спрос на съемное жилье, хотя, по логике, должно быть наоборот. Чем обусловлена такая тенденция? Как на неё повлиял, судя по всему, преувеличенный «миграционный поток» из соседней России? И стоит ли ждать снижения цен, в том числе за счёт программы субсидирования «Отбасы банка», которая предусматривает компенсацию половины стоимости аренды жилья для граждан с доходами ниже прожиточного минимума?

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как Бутя пытается обналичить Қаңтар» — Хороший коммерсант может продать и свободу слова, и кровь жертв январской революции. Незадолго до кровавых январских событий в социальных сетях появился отвратительный ролик. Один из апологетов назарбаевского режима Ерлан НИГМАТУЛИН, брат спикера мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА, вручает бывшему оппозиционеру Булату АБИЛОВУ именной коньяк, специально заказанный за границей, а затем обслуга на носилках вносит гору мяса, демонстрируя глубокое уважение Нигматулина дорогому гостю Буте.

KZAIF . KZ . «Не продается вдохновенье…» — В Казахстане подул ветер перемен, который вскрыл множество изъянов в работе государственных органов, в том числе и в сфере культуры… А что у нас вообще с финансированием культуры? Как она выживает в нынешнее сложное время? Вот мнения трёх известных в стране деятелей в этой области, которые хорошо знают не только мир казахстанской культуры, но и её экономику.

EXK . KZ . «Почему казахстанцев увозят с тоев на «скорой»» — Сахарный диабет, застои желчи, ожирение, язвы желудка и дефицит витаминов — вот что угрожает здоровью многих казахстанцев. Почему все больше людей чувствуют хроническую усталость, страдают от головных болей и тяжести в желудке? Экспресс К разобрался в этой проблеме с помощью известного диетолога Лауры АКТУРЕЕВОЙ. По словам медика, в Казахстане сильно развит культ еды. Она отмечает, что праздники в стране чаще всего подразумевают крупные застолья, на которых люди сознательно переедают и подвергают свое здоровье риску.

AZATTYQ . ORG . «Активистов обвиняют в «массовых беспорядках» во время январских событий. Они не согласны» — В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента началось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданских активистов Жанмурата Аштаева, Кайрата Султанбека и Ляззат Досмамбетовой. Прокуратура обвинила их в «призывах к массовым беспорядкам и участии в них» во время январских событий. Активисты, признанные казахстанскими правозащитниками политзаключенными, не согласны с выдвинутыми обвинениями, они считают, что дело имеет политическую подоплеку.

LITER . KZ . ««Нас вытащили прямо из могилы»: казахстанец о войне за ИГИЛ, родительской любви и покаянии» — Фанатизм вещь куда пострашнее, чем ее описывают в рассказах и книгах. Такие люди способны жертвовать ради идеи самыми близкими. Прозрение к ним, к большому сожалению, нередко приходит слишком поздно. В колонии ЕС 164/3 в Петропавловске отбывает срок казахстанец, воевавший за ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация). 37-летний мужчина рассказал как он попал в ряды экстремистов, почему разуверился в Исламском государстве за что считает себя должником Казахстана.

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