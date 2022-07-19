В рейтинг QS World University Rankings 2023 вошли 16 казахстанских вузов

Объём услуг в области высшего образования в РК вырос на четверть

В первом квартале текущего года объём услуг в области высшего образования в РК достиг 102,7 млрд тг — на 26,2% больше, чем годом ранее. Большая часть услуг была оказана за счёт бюджета — 52,9 млрд тг. Услуги за счёт населения составили 48,1 млрд тг, за счёт предприятий — 1,7 млрд тг.

Для справки: в аналогичном периоде 2021 года показатель составлял 81,4 млрд тг, плюс 10,4% за год.

В региональном разрезе наибольший объём услуг традиционно пришёлся на Алматы: 38,2 млрд тг — на 16,4% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались столица (17,1 млрд тг, плюс 47,3% за год) и Шымкент (8,3 млрд тг, плюс 30,3%).

Наименьший объём услуг в секторе был зафиксирован в Кызылординской области: 1,3 млрд тг, годовой рост — в 1,9 раза.

Наибольший годовой рост объёма услуг в области высшего образования зарегистрировали в Мангистауской области (в 6,2 раза, до 1,9 млрд тг), наименьший — в Актюбинской области (на 3,6%, до 4,3 млрд тг). В то же время в Туркестанской области объём оказанных в секторе услуг сократился, причём на заметные для региона 14%, до 2,4 млрд тг.

В разрезе видов собственности больше всего услуг оказали частные предприятия сектора: 74,5 млрд тг — на 37,3% больше, чем годом ранее. Ещё 27,8 млрд тг составили услуги государственных учреждений, 447,2 млн тг — иностранных компаний.

По размерности предприятий большая часть услуг была оказана крупными компаниями: 87,8 млрд тг — на 24,5% больше, чем годом ранее. На малые предприятия пришлось 9,9 млрд тг, на средние — 5 млрд тг.

В рейтинге QS World University Rankings 2023, включающем около полутора тысяч вузов со всего мира, участвовало 16 казахстанских университетов. Из них в 500 лучших попали пять вузов: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Satbayev University, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова и Казахский национальный аграрный университет.

В топ-1000 попали ещё 8 вузов: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматинский технологический университет, Карагандинский государственный технический университет, Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Карагандинский университет имени Букетова, Казахстанско-Британский технический университет и НАК «Университет КИМЭП».

Тем временем треть казахстанских абитуриентов не смогла преодолеть пороговый балл ЕНТ, сообщает СЦК при президенте РК.

По итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих. Показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели 51 тыс. тестируемых, или 33% от общей численности. Средний результат ЕНТ составил 66 баллов.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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