Новый уровень социальной ответственности бизнеса 21.07.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 77 0 Международный эксперт по креативным индустриям Айка Алеми о том, что пока не будет повсеместно понят и принят статус людей, занимающихся решением социальных вопросов, это направление предпринимательства не будет развиваться Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Рубль за 8 тенге – это вход в Новый мир В Новый Казахстан со старыми медалями Построение здоровой экономики требует политического мужества Казахстан: роботизация экономики Налоги «душат» бизнес