Новый уровень социальной ответственности бизнеса

Экономика 77 0
Международный эксперт по креативным индустриям Айка Алеми о том, что пока не будет повсеместно понят и принят статус людей, занимающихся решением социальных вопросов, это направление предпринимательства не будет развиваться