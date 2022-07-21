Расстегните ремни – мы никуда не летим

Отмена авиарейсов может стать «новой реальностью» в Европе

На 89% с начала года выросли цены на авиакеросин в Европе. Но об этом вряд ли знает моя знакомая, которая живет где-то в глубинке во Франции (все никак не усвою название ее деревни) и занимается домашним хозяйством.

Она мне позвонила на днях и чуть не расплакалась, рассказывая, что не поздравила подругу матери с юбилеем – планировала полететь в Германию, но цены на авиабилеты, которые раньше стоили 20-30 евро, достигли астрономических значений: 245 евро, 560 евро и даже почти под тысячу! «Что за безумие?», — спрашивала она меня.

Безумие – не то слово. Причем, по всем аэропортам и авиакомпаниям. Даже лоукостеры, которые раньше по «черным пятницам» продавали авиабилеты внутри Европы по 5-15 евро, будто сорвались с цепи.

Так что же случилось такого, что после двух ковидных лет мы сталкиваемся с новым испытанием в виде очень плохого, не выдерживающего никакой критики авиасервиса и дороговизны?

***

«Ценовая война для европейских авиакомпаний – пристегните ремни безопасности», — исследование с таким нетривиальным заголовком опубликовали аналитики компании Allianz Trade — крупнейшего в мире страховщика экспортных кредитов.

И, забегая далеко вперед, стоит отметить, что вывод для всех нас неутешителен. «Отмена рейсов может стать новой нормой в Европе, поскольку авиакомпании стремятся защитить прибыль на фоне роста цен на авиакеросин (+89% с начала года)», — написали исследователи.

Отрасль убивает не только бешеный, неконтролируемый рост цен на топливо, вероятно, из-за политики санкций в отношении России (конца-края этому не видно), но также еще две проблемы, которые ходят под знаком звезды недофинансирования — нехватка кадров и протесты работников в авиационной сфере.

Аналитики считают, что у европейских авиакомпаний мало стимулов для решения проблемы нехватки персонала в краткосрочной перспективе. И это несмотря на то, что на заработную плату приходится 25% выручки (в то время как в среднем в мире — 19%).

В результате, после многих лет снижения цен на авиабилеты (с мая 2014 года, когда цены на керосин начали падать, по май 2020 года стоимость авиабилетов упала на 39%), начался их рост. В 2022 году, по данным аналитиков, за первые 5 месяцев т.г. цены выросли на 12% (на самом деле, кажется, гораздо больше!). Allianz Trade ожидает, что в этом году их стоимость вырастет как минимум на 21%.

Для потребителей это шокирующая новость, а для авиакомпаний – так себе, потому что, «Хотя это и повысит выручку на +102% в годовом исчислении в 2022 году, этого будет недостаточно, чтобы предотвратить третий год подряд чистые убытки ($-9,7 млрд.)».

Эксперты уверены, что европейские авиакомпании не достигнут безубыточности до 2023 года.

***

Под эту прогрессивную отрасль в Европе подкладывают мину замедленного действия, придумывая все более изощренные экоусловия.

«В долгосрочной перспективе зеленый переход представляет собой еще больший сбой для авиакомпаний в Европе, учитывая растущую конкуренцию со стороны железнодорожных операторов, которые производят на 85% меньше CO2, чем самолеты, и принадлежат государству (т. е. имеют финансовую поддержку при инвестировании)», — отмечают эксперты.

Кроме того, авиакомпаниям требуются несоизмеримые инвестиции.

«Обновление парка самолетов старого поколения в условиях повышения ставок и понижения рейтингов будет дорого стоить сектору, чей долг вырос в 1,4 раза в 2020 году. Новые правила использования экологичного авиационного топлива (в 2,5 раза дороже) также нанесут дополнительный ущерб марже: обязательная к 2045 году смесь 38%/62% SAF/керосин увеличит затраты на заправку на 57%», — уточняют авторы исследования.

***

В 2020 году блокировки и закрытие границ вынудили авиакомпании по всему миру принять радикальные меры по экономии, в том числе приостановить выплату дивидендов, сократить капитальные затраты до минимума, перейти к более рациональному управлению оборотным капиталом и, что больше всего критиковали, уволить персонал.

В то время как в Европе в 2021 году авиакомпании сокращали персонал, их коллеги в Северной и Южной Америке увеличили свой штат в среднем на 14% г/г.

«Теперь нехватка персонала в сочетании с забастовками нынешних сотрудников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда, привели к тому, что многие авиакомпании отменили рейсы. Это, в свою очередь, привело к росту цен — средние тарифы на авиаперевозки в Европе выросли со $193 в феврале 2022 года до $215 в мае», — отмечают эксперты.

Они полагают, что в краткосрочной перспективе нехватка рейсов может принести пользу авиакомпаниям, поскольку они могут увеличить доход за счет повышения тарифов, а не объема. «Делая это, компании могут компенсировать негативные последствия роста цен на реактивное топливо и отсрочить дополнительные расходы на наем большего количества работников», — предполагают в Allianz Trade.

***

А потребителей, конечно, данная ситуация бьет по карману, и очень сильно. Но деваться некуда: людям хочется жить, путешествовать, наслаждаться моментом, коллекционировать впечатления, а не просто проживать свой день.

На вторую половину года приходится высокий летний сезон, когда все устремляются на море в южные страны Европы, а также национальные праздники, в том числе, Рождество, в конце года. И по этой причине спрос на авиабилеты растет.

«В 2019 году глобальный коэффициент загрузки составил в среднем 90% в 3 квартале и 85% в четвертом квартале для Европы. Сегодня он составляет 77% и 71% соответственно, демонстрируя явные признаки восстановления. Кроме того, после карантина в связи с пандемией потребители, похоже, более охотно путешествуют, предпочитая сокращать продолжительность своих поездок или останавливаться в менее дорогих номерах, чтобы компенсировать более высокие транспортные расходы, что позволяет предположить, что путешествия больше не считаются дискреционными, как раньше», — тут с экспертами не поспоришь.

Существуют чисто умозрительные варианты развития событий, когда, допустим, железнодорожный вагон сможет заменить самолет. Однако потеря времени в пути (при том, что это очень экологично и даже эстетично) вряд ли откроет новую реальность для потенциальных клиентов. Время решает все. Даже если переносят твой рейс.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.