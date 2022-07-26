«Холодная война». Возможна ли нормализация отношений между Казахстаном и Россией?». «Будет ли новая элита наурызить и байконурить Казахстан». «Будет ужас без конца»: депутат назвала провалом идею о сокращении каникул». «Как казахи убегали из СССР на Запад»

Сетевой Казахстан 26 июля 2022г.

QMONITOR . KZ . «Холодная война». Возможна ли нормализация отношений между Казахстаном и Россией?» — Отношения между Казахстаном и Россией сегодня переживают сложные времена. В этой связи возникают следующие вопросы. Кто виноват? Что будет дальше – усугубление ситуации или её нормализация? Какими могут быть последствия охлаждения отношений между нашими странами – в частности, для Казахстана? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы они потеплели? Или, может, ничего особенного не происходит, и никакой угрозы добрососедству не существует? Попытаемся разобраться.

««Отщепенцы». Как казахи убегали из СССР на Запад» — Во времена «железного занавеса» находилось немало людей, мечтавших перебраться на Запад и начать там новую жизнь. Одни, оказавшись там в командировках, на соревнованиях или в гастрольных турах, становились невозвращенцами, другие всеми правдами и неправдами добивались разрешения на эмиграцию, третьи шли на отчаянный риск – угоняли самолёты, в том числе военные, прыгали с морских судов и вплавь добирались до заветного берега. Сегодня мы решили вспомнить две истории, связанные с казахстанцами.

FORBES . KZ . «Казахстанско-российские отношения: волатильность никому не нужна» — Нестабильность нынешних казахстанско-российских отношений как нельзя лучше иллюстрирует ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. Выявление экологического урона, нанесенного трубопроводом окружающей среде, и решение Росприроднадзора о приостановке транзита нефти по КТК на 30 дней внезапно разрешились выносом смешного даже по частным меркам штрафа в 200 тысяч рублей.

TENGRINEWS . KZ . «Замечание Токаева, смена телефонного кода и Starlink в Казахстане. Интервью Багдата Мусина» — Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности дал интервью. Багдат МУСИН рассказал о причинах ликвидации убыточного холдинга «Зерде», высказался о замечании Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА и поделился, когда интернет от Starlink придет в Казахстан — Всю территорию страны покрыть проводным оптическим интернетом — это практически нереально. Это так же, как построить автобаны в каждое село. У нас есть план. Из 6400 населенных пунктов около 5 тысяч обеспечены по разным технологическим решениям интернетом, где-то оптическим, где-то мобильным. В этих населенных пунктах проживает 99 процентов населения. В остальных 1400 населенных пунктах проживает 250-270 тысяч человек. Это маленькие населенные пункты, куда дорого вести какую-либо технологию.

CENTRASIA .O RG . Назира НУРТАЗИНА – «Казахам надо гордиться духовным родством с евреями и арабами, а не мнимым «братством» с народностями Алтая и Сибири (к вопросу о восстановлении национальной идентичности)» — Если объяснять популярно и просто, то казахи (самоназвание qazaq) — это потомки мусульманизированных тюркских кочевников Золотой Орды. Именно такая модель этноконфессиональной идентичности была прочно закреплена в Дешт-и Кипчаке с XIVв., глубоко внедрена в коллективное самосознание этой общности; исламизация Великой Степи по всей вероятности была глубокой, основательной, проведенной ханами-исламизаторами качественно, «вширь» и «вглубь», т.к. именно благодаря заложенному именно тогда сильному духовному иммунитету, крепкой вере в Аллаха поздние потомки золотоордынских кочевников-мусульман, т.е. казахи (а также башкиры, ногайцы, ряд других горных и степных народов Евразии), пройдя через неслыханные эксперименты по атеизации, деисламизации при Российской и Советской империях, все-таки в итоге сохранили и восстановили мусульманское самосознание. Это само по себе уникально и заставляет сильно задуматься…

EXCLUSIVE . KZ . «Как власти Казахстана готовятся к предстоящему политическому сезону» — Пока депутаты находятся в отпуске, власть втихаря готовит новые поправки в «Закон о выборах», некоторые эпизоды которого подбросили на «широкое обсуждение». Но, похоже, «Новый Казахстан» собираются строить старыми методами.

RATEL . KZ . «Будет ли новая элита наурызить и байконурить Казахстан» — Депутат Айдос САРЫМ считает, что люди, желающие сегодня создать политическую партию, заточены на назарбаевскую систему ценностей — Вообще говоря, за последние два-три года Бог нам дал много наглядных уроков: пандемия объяснила важность медицины и образования, Январь – про важность единства, стабильности, Кордай – про важность межэтнического мира и так далее. Мы много уроков наглядных и сигналов получили. Это редкий шанс, шанс на то, чтобы строить нормальную страну и справедливое общество. Как говорил ДОВЛАТОВ: у Бога добавки не просят. В конце концов, может оказаться, что людей, которых мы условно называем «старым Казахстаном», и граждан, считающихся «новым Казахстаном», просто сметут, если страна свалится в хаос. И ни тех, и ни других не останется.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Спрос на наличные деньги в Казахстане растет» — Вопреки известным успехам в сфере безналичных платежей, потребность казахстанской экономики и населения в наличности не снижается, а растет. А это указывает на сохранение значительного сектора «теневой» экономики, опирающейся на наличные расчеты.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Будет ужас без конца»: депутат назвала провалом идею о сокращении каникул» — Баталии по поводу длительности учебного года никак не утихают в казахстанском обществе. Против Министерства просвещения выступают как родители, так и экспертное сообщество, а также депутаты. Все они – против идеи чиновников растянуть времяпровождение за партой. О причинах такой позиции депутат Мажилиса Ирина СМИРНОВА рассказала в интервью…

TURANPRESS . KZ . «Казахстан в очередной раз не станет туристической страной» — Кризис предоставил нашей стране уникальный шанс побороться за внутренних туристов и привлечь весьма платежеспособных россиян, но, как всегда, туротрасль не готова. Мы по-прежнему рассуждаем о том, нужны ли нам туалеты, дороги и приличный сервис.

EXK . KZ . «Журналисты впервые побывали в доме Болата Назарбаева и увидели его состояние» — После публикации на сайте материала о критическом состоянии здоровья младшего брата Первого Президента Казахстана Болата НАЗАРБАЕВА к нам в редакцию обратилась его дочь Гульмира. Семья НАЗАРБАЕВЫХ решила приоткрыть завесу семейной тайны и рассказать о реальном положении дел 69-летнего Болата Абишевича.

TIME . KZ . «Это наше с тобой непонятно что» — Кто четко ответит на вопрос: кондоминиум в законе или нет? Реформаторы возложили всю ответственность по созданию новых форм управления многоэтажками на простых собственников квартир, но при этом не пытаются научить их защищать общее имущество. Как выяснилось на последнем заседании общественного совета Алматы, представители районных управлений жилищной политики даже не знают о кондоминиуме! Что уж тут говорить о глухих регионах и малых городах страны?!

«История на колёсах» — Недалеко от Алматы живет умелец, который реанимирует редкие авто: либо после страшнейших ДТП, либо уникальные модели, искореженные временем. На реставрации у Николая ПОТАПОВА и ГАЗ М-1, он же “черный воронок”, и советский лимузин ЗИЛ-114, и ГАЗ-21 “Волга”. Кстати, она была культом советского машиностроения и кинематографа в 1950-1960-х.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан обеспечивает себя сахаром на семь процентов. Как перестать зависеть от российского рынка?» — Казахстанские заводы сегодня выпускают 226 тысяч тонн сахара – это всего семь процентов от общей потребности. Азаттык разбирался, почему умирает сахарная промышленность?

LITER . KZ . ««Заявить на мужа стыдно»: как в Казахстане предлагают бороться с домашними тиранами» — В Казахстане для привлечения к ответственности бытового тирана в скором времени, возможно, не понадобится заявление от жертвы. Если соответствующие поправки будут приняты, уйдет в прошлое ситуация, когда избитая женщина на следующий день после побоев заверяет полицейских, что с супругом помирилась и претензий к нему не имеет. Однако юристы и общественные деятели считают, что заявление – лишь верхушка айсберга в проблеме под названием “семейно-бытовое насилие”.

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