Политика «дважды против»

Принимая решение бороться против инфляции, Нацбанк оказался в двусмысленной диспозиции: выходит, что он и против роста экономики?

Базовая ставка, ее смысл и ее каналы влияния, еще совсем недавно была категорией ненужной, излишней для обывателя.

А теперь приобретает совершенно другое звучание. Это как симфония для профессионального музыканта. Есть в этом некая безусловная ценность.

Жестко, еще жестче

В понедельник Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых.

Событие вполне ожидаемое, учитывая, что решение упало на подготовленную почву.

Незадолго до этого Сабит Хакимжанов, советник председателя Нацбанка, дал интервью, основной посыл которого – объяснить, почему сейчас высокая базовая ставка – объективная необходимость: «Б азовая ставка и инфляция ходят вместе, но это происходит не потому, что инфляция ходит за ставкой, а потому что ставка ходит за инфляцией. Иногда, впереди инфляции, но чаще ставка отстаёт».

Он также рассказал, как принимается решение о размере базовой ставки: «Если сильно упрощать, то Нацбанк прогнозирует инфляцию и старается установить ставку выше прогноза инфляции. При этом, Нацбанк также учитывает соотношение прогноза инфляции и ее цели, а также другие факторы, например, состояние экономики».

Движение ставки может опережать движение по инфляции, только если это движение было сильным и легко прогнозируемым. «Например, при сильном и устойчивом росте внешних цен, или при сильном ослаблении обменного курса, просачивание в инфляцию вполне ожидаемо», — пояснил экономист.

По его словам, сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление. А потому, получается, Нацбанку ничего не остается как повысить ставку.

Так и произошло. С помощью более высокой ставки (ужесточение денежно-кредитной политики) Нацбанк собирается бороться с инфляцией. По его оценкам, инфляция по итогам 2022 года превысит прогноз – выйдет за верхнюю границу означенного ранее коридора 13-15%. При отсутствии новых шоков, годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться.

Но только в том случае, если будет достигнута цель перестроить поведение населения, да и правительства на сберегательный лад: чем меньше будут тратить денег, тем больше шансов направить инфляцию в нужное русло.

«Опережающий рост совокупного спроса, рост непродуктивного кредитования, слабая макроэкономическая дисциплина, как справедливо отмечает г-н Хакимжанов, оказывают проинфляционное давление на нашу экономику. Другими словами, огромные неконтролируемые государственные траты, которые не всегда эффективно расходуются и приводят к тому, что сторона предложения не создаёт достаточно товаров и услуг высокого качества для удовлетворения существующего спроса на рынке», — поддерживает коллегу экономист Галымжан Айтказин, ведущий автор Телеграм-канала TENGENOMIKA.

Он уверен в том, что «системной проблемой является чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы ценообразования и желание создать «социальный капитализм», которое оказывает экономике в конечном итоге медвежью услугу. На неоднократных примерах, известно, что контроль над ценами негативно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли, что со временем приводит к сокращению качественного предложения и к дефициту. Привет, Советский Союз!!!».

Вниз по лестнице, ведущей вверх?

Тем не менее, дискуссии относительно размера ставки в профессиональном сообществе не прекращаются, и находятся сторонники идеи снижения ставки – ради роста экономики и кредитования. Однако здесь не все так просто.

«Снижение ставки в условиях высокой инфляции на примере многих стран, включая Турцию, приводит к снижению макроэкономической стабильности и предсказуемости экономики, что отталкивает инвесторов в экономике, как за пределами, так и внутри. Поэтому, если даже снизить базовую ставку до комфортных для потребителей уровней, но при этом значительно ниже инфляции, то сами кредиторы не захотят давать в долг из-за быстрого обесценения валюты», — полагает Галымжан Айтказин.

Старший аналитик AERC Евгения Пак, в свою очередь, развенчала два главных мифа, которые придуманы в пользу снижения ставки.

Миф №1. Снижая базовую ставку, мы расширим предложение товаров и услуг, кредитуя по более низкой ставке бизнес, — инфляция снизится.

Сторонники этой «теории» утверждают, что снижение базовой ставки позволит брать бизнесу новые кредиты для расширения. Однако практика показывает, что снижение базовой ставки в Казахстане приводит к большему росту объемов кредитования физлиц (то есть преимущественно потребителей), а не крупного и среднего бизнеса, уверена экономист. Таким образом, логика, что снижением базовой ставки мы добьемся расширения предложения, кредитуя бизнес, в казахстанских реалиях не работает, так как банки быстрее наращивают объемы кредитования физлиц, и спрос продолжает расти быстрее предложения, подстегивая инфляцию сильнее. Напротив, заставить банки кредитовать определенный сегмент в рыночных условиях представляется нереалистичным.

Миф№2. Базовая ставка не влияет на инфляцию, поскольку инфляция в Казахстане – импортируемая, поэтому базовую ставку можно/нужно снизить.

«Если большая часть товаров, которая потребляется в стране, импортируется, то, снижая базовую ставку, мы стимулируем спрос в том числе на импортные товары. В итоге в ответ на растущий спрос начинает расти импорт товаров и услуг в страну, вследствие чего масштаб импортируемой инфляции будет только расти. К слову, это мы сейчас и наблюдаем в отношении товаров из России», — утверждает Евгения Пак

Более того, снижение базовой ставки не поможет решить все проблемы отечественного производства, включая ограниченность товарной номенклатуры.

Поэтому необходимо не просто сдерживать спрос, но и стимулировать предложение. А это уже забота правительства.

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