Казахстанский палуан – чемпион мира среди юношей, сенсация от футбольного «Кызылжара», наши на Всемирной шахматной Олимпиаде и на ЧМ по современному пятиборью

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба: «золото» благодаря волевой победе  

В столице Италии вчера завершился чемпионат мира среди младших юношей (спортсменов не старше 17 лет). Его участники оспаривали в общей сложности 30 комплектов наград – по десять в вольной, греко-римской и женской борьбе.

Дарын Аскербек

На снимке: Дарын Аскербек в финальной схватке с американцем, (фото с сайта United World Wrestling – Объединённого мира борьбы)

Среди казахстанцев особенно отличился «вольник» Дарын Аскербек, выступавший в весовой категории до 55 кг. Он поочередно победил соперников из Армении, Узбекистана и Германии, а в финальном поединке встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США. Американская школа этого вида борьбы считается одной из сильнейших на планете. Достаточно сказать, что на прошлогодней Олимпиаде её представители завоевали пять медалей (из шести возможных), в том числе две золотые. Да и на нынешнем юношеском ЧМ американцы в первый день соревнований «вольников» стали призёрами во всех пяти весовых категориях. Схватка Аскербека с Форрестом поначалу складывалась в пользу последнего, который сумел добиться преимущества в шесть баллов. Но наш юный палуан, проявив недюжинную силу воли, склонил-таки чашу весов в свою пользу – 11:10. Это произошло в субботу, а вчера, в воскресенье, «вольникам» предстояло разыграть последние пять комплектов наград чемпионата.

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В греко-римской борьбе казахстанцы завоевали две «бронзы». Они в активе Арсена Жумы (до 48 кг) и Юсуфа Ашрапова (до 60 кг). В командном зачёте наши «греко-римляне» заняли 10-е место. Следует отметить успешное выступление в этом виде борьбы представителей трёх других тюркских стран: азербайджанцам досталось семь медалей, узбекам – четыре, включая одно «золото», туркам – три, в том числе две высшей пробы.

В женской борьбе отличилась Алина Ертостик, которая представляла Казахстан в самой тяжёлой весовой категории – до 73 кг. Она одержала победы над соперницами из Болгарии и Канады, в полуфинале уступила индианке (та потом и стала чемпионкой мира), а в поединке за «бронзу» одолела спортсменку из США.

 Футбол: дальше идут только два клуба

Из четырёх казахстанских команд, игравших во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА (третий по статусу европейский клубный  турнир), две сумели преодолеть эту стадию, а для двух других нынешняя еврокубковая кампания завершилась, едва начавшись.

Футболисты костанайского  «Тобола» после домашней победы со счётом 2:0 над «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара могли чувствовать себя перед ответным матчем относительно спокойно, тем более что соперник ничего серьёзного из себя не представляет. А на исходе первого получаса игры лидер «Тобола» Зоран Тошич (этот сербский полузащитник атакующего плана провёл семь сезонов в московском ЦСКА) точным ударом окончательно снял все вопросы. Других забитых мячей зрители не увидели.

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Петропавловский «Кызылжар», никогда прежде не участвовавший в еврокубковых турнирах, в первом матче с «Осиеком», бронзовым призёром последнего чемпионата Хорватии, потерпел поражение 1:2, причём на своем поле. Поэтому многие поставили крест на его шансах. Однако в ответном поединке казахстанский клуб, можно сказать, сотворил сенсации. До перерыва он в основном отражал натиск соперника, в чём преуспел, а во втором тайме сам провёл две результативные атаки, которые завершили Георгий Иванидзе и Мусса Коне – 2:0.

А вот «Астана» и алматинский «Кайрат», которые на протяжении предыдущих лет считались флагманами казахстанского клубного футбола, снова разочаровали. Столичная команда после разгрома от польского «Ракува» в гостях (0:5) проиграла и в родных стенах – 0:1. «Кайрат», ранее уступивший дома венгерской «Кишварде», потерпел от неё поражение и в ответном матче – и снова со счётом 0:1.

В третьем раунде квалификации Лиги конференций УЕФА «Тобол» дважды, 4 и 11 августа, встретится с боснийским «Зриньски», а «Кызылжар» – с известным кипрским клубом АПОЭЛ, который десять лет назад добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, главного еврокубкового турнира.

Современное пятиборье: вне первой десятки

В Египте завершился главный турнир года в этом виде спорта – чемпионат мира. Среди 72-х участниц женских соревнований были две казахстанские пятиборки. И если от совсем ещё молодой дебютантки Людмилы Яковлевой никто не ждал высокого результата, то Елена Потапенко должна была побороться хотя бы за попадание в топ-10. Напомним, что эта уроженка Луганска с 2015 года выступает за нашу страну, представляла её на двух Олимпиадах – в Рио-де-Жанейро (10-е место) и год назад в Пекине (13-е).

Елена Потапенко

На снимке: Елена Потапенко, (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

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Квалификационный раунд Потапенко прошла более чем уверенно. Успешно она выступила и в полуфинальной стадии, без особых проблем попав в число 18 участниц решающего этапа соревнований, где и разгорелась непосредственная борьба за медали. В первой дисциплине  – фехтовании на шпагах – Елена не смогла показать всё на что способна. В плавании она смотрелась получше, а после конкура, чисто преодолев на лошади все препятствия, поднялась на общее 7-е место. Но в заключительном виде – так называемом «комбайне» (бег со стрельбой из пистолета) – дела у Потапенко  не заладились, и она финишировала 14-й. А тройку призёров составили итальянка Елена Микели, венгерка Мишель Гульяш и турчанка Ильке Озюксель

В мужских соревнованиях Казахстан представляли Павел Ильяшенко, участник трёх Олимпиад, и 20-летний Георгий Борода-Дудочкин. Ни тот, ни другой не смогли пройти дальше квалификации. К сожалению, на мировое первенство не поехал Владислав Сухарев, который полтора месяца назад отлично выступил на этапе Кубка мира, заняв высокое 5-е место. «Золото» завоевал британец Джозеф Чун, «серебро» досталось египтянину Ахмеду Эль-Генди (кстати, они же стали золотым и серебряным медалистами прошлогодней Олимпиады), а вместе с ними на пьедестал почёта поднялся венгр Чеп Балаш.

 Шахматы: кадровые потери на старте

В Ченнаи (Индия) стартовала Всемирная шахматная Олимпиада. К сожалению, незадолго до вылета на этот турнир женская сборная Казахстана лишилась Динары Садуакасовой и Меруерт Камалиденовой, которые должны были играть на второй и четвёртой досках. У Меруерт уважительная причина, связанная с ковидом, а вот объяснение Динары прозвучало невразумительно и неубедительно. Не исключено, что на её решение повлияла, мягко говоря, не вполне здоровая обстановка в команде.

В итоге Садуакасову (личный рейтинг 2435) и Камалиденову (2397), которые занимают соответственно 32-ю и 53-ю позиции в женской «табели о рангах» Международной шахматной федерации, пришлось заменить Ксенией Балабаевой (2198) и Назерке Нургали (2181). Это существенным образом ослабило нашу сборную: если средний рейтинг первоначально заявленного состава был равен 2441 (4-я позиция среди всех команд-участниц), то теперь он упал более чем на сто пунктов – до 2365 (10-я). А значит, задача попасть в число призёров Олимпиады, которая казалась вполне реальной, теперь значительно осложнилась.

В первом туре наши девушки выиграли все четыре партии у соперниц из Гватемалы – 4:0. В следующем им противостояли бельгийки. Бибисара Асаубаева и Назерке Нургали на своих досках одержали победы, а Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева сыграли вничью. Общий счёт – 3:1. А вчера наша команда встречалась со сборной Перу.

Не смогла избежать кадровых потерь (из-за ковида) и мужская дружина Казахстана: на Олимпиаду не поехали Денис Махнёв и Жандос Агманов. Вместо них в Ченнаи отправились Алишер Сулейменов и Казыбек Ногырбек. Впрочем, замены эти почти равноценные, и в стартовом рейтинге команд-участниц наша сборная опустилась лишь на одну строчку – с 39-й на 40-й. В первом туре она одержала победу над шахматистами из Тайваня – 3:1. Но во втором довольно неожиданно проиграла соперникам из Таджикистана – 1,5:2,5 очка. По какой-то причине в обоих стартовых матчах не участвовал Ринат Джумабаев, сильнейший в Казахстане, и его на первой доске подменял Сулейменов.

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