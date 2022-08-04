«Кампания по реабилитации «жертв прежнего режима» началась?». «Молодая супруга Болата Назарбаева опровергла слухи о его кончине». «Самые сильные казахи за последние 300 лет: от батыров до олимпийских чемпионов». «Доля казахстанцев, не евших целый день, растет»

Сетевой Казахстан 4 августа 2022г.

QMONITOR.KZ. «Политическая санация. Кампания по реабилитации «жертв прежнего режима» началась?» — Недавно решением Верховного суда были реабилитированы председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы МАТАЕВ и его сын Асет, осуждённые в свое время по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Буквально на днях еще один оправдательный приговор был вынесен в отношении отсидевшего десять лет бизнесмена Куата Султанбекова, за уголовным преследованием которого, как утверждается, стоял высокопоставленный чиновник. Не исключено, что скоро ряды реабилитированных пополнит и бывший премьер-министр Серик Ахметов, приговоренный к длительному сроку по делу о коррупции. О своем желании снять с себя груз обвинений он уже заявил… Очевидно, что вырисовывается некий тренд, если не сказать больше – целая кампания по политической реабилитации. О том, какими могут быть ее масштабы и к каким последствиям она способна привести, мы побеседовали с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

EXK . KZ . «Молодая супруга Болата Назарбаева опровергла слухи о его кончине» — Социальные сети сегодня взбудоражила новость о якобы скоропостижной смерти младшего брата Первого Президента Казахстана. В материале, который был опубликован на неизвестном ранее телеграм-канале, указывался источник в лице его дочери Гульмиры АБИШЕВОЙ. Редакция Экспресс К связалась с супругой Болата НАЗАРБАЕВА Динарой, которая не только категорически опровергла данную публикацию, но и впервые решила рассказать широкой публике подробности семейной жизни с Болатом НАЗАРБАЕВЫМ.

«Самые сильные казахи за последние 300 лет: от батыров до олимпийских чемпионов» — Успехи современного казахстанского спорта, по мнению историков, уходят корнями в далекое прошлое. Степняки веками ценили удаль и силу, а также смелость и умение превзойти соперника как в дружеской схватке, так и на поле боя. Более того, каждый мальчик, а порой и девочки с детства занимались верховой ездой, а также осваивали лук, копье и основы рукопашного боя. Экспресс К составил свой рейтинг выдающихся спортсменов за последние 300 лет нашей истории.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Коллапс на верёвочке» — В утвержденных Минэнерго балансах электроэнергии до 2035 года прямо отражается нынешнее энергофиаско Германии, есть еще время опомниться… А если серьезно, то пора наконец сказать в полный голос: ставка на “зеленую” энергетику конкретно для Казахстана — это фактическая диверсия против нашей страны, экономики и населения. Вот мы это в полный голос и говорим.

«Ануар НУРПЕИСОВ: Я не хочу, чтобы у нас произошёл 1979 год по сценарию Ирана» — Актер, так выстреливший в роли Розового Зайца, последнее время не снимается в кино. Мы решили узнать, чем он живет: может быть, молодому человеку пригодился диплом инженера-нефтяника? — Я сейчас больше заинтересован реализоваться в музыкальной сфере, — рассказывает Ануар. — А кино — это такая история, где тебя приглашают или не приглашают. Но я за долгие годы научился справляться с этим.

MALIM . KZ . «Димаш не поможет. Как привести молодежь в науку?» — На днях Министерство науки и высшего образования опубликовало видео встречи певца Димаша Кудайбергенова с главой ведомства Саясатом НУРБЕКОМ. Министр хочет, чтобы эстрадный певец помогал ему популяризировать казахстанскую науку и образование. Идея, конечно, оригинальная. Видимо других способов привлечь внимание молодежи в ведомстве не нашли. С основательницей Международного центра научных коллабораций (ICSC), членом Всемирной организации научной грамотности Лаззат КУСАИНОВОЙ мы поговорили о системных проблемах, а также о том, как можно развивать интерес школьников к настоящим научным открытиям.

MK — KZ . KZ . «Дистанционное обучение в Казахстане: ученье – свет, а неученых – тьма» — Рост заболеваний продолжается: 2661 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки. Такие заголовки особенно часто сейчас мелькают в новостных лентах. Как предупреждают представители здравоохранения, если заболеваемость продолжит расти в том же темпе, то у объектов бизнеса, туризма и в том числе образования есть все шансы снова уйти на удаленку, а учитывая предыдущие методы борьбы с «короной», кажется, в стране пока не придумали ничего лучше ухода на дистанционное обучение.

SPUTNIK . KZ . «Доля казахстанцев, не евших целый день, растет: больше всего голодающих среди 40-летних» — В то время как цены на продовольственные товары, по официальным данным, выросли на 16%, казахстанцы все больше беспокоятся о том, что им придется голодать. Параллельно растет число тех, кто не может позволить себе прием пищи в течение всего дня. Данные приводит аналитический портал Energyprom.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане государству предлагают самому платить алименты за нерадивых отцов» — Здоровому, психически нормальному человеку невдомек, как можно отказаться содержать своего ребенка, если даже ты не живешь с ним в одной семье. Ладно, предположим, мать его – такая-растакая, но ребенок-то при чем?! По состоянию на 1 мая прошлого года, 220 785 казахстанских мужиков (или “мужиков”?) должны алименты своим детям. Причем немногим более 8 000 из них вообще не дали своему чаду ни копейки. И, надо полагать, не собираются этого делать. А страдают дети… И вот в Казахстане в очередной раз задумались над этой проблемой и предлагают создать государственный алиментный фонд. То есть тем детям, кого отцы позабыли напрочь, алименты станет платить казна. Но потом, когда-нибудь, отца-кукушку всё же разыщут и спросят с него сполна. Ой ли?!

AZATTYQ . ORG . «Иногда они возрождаются. Как восстанавливают популяцию куланов в Тургайской степи» — Куланы в Казахстане полностью исчезли в 1930-х годах. В середине прошлого века началась долгая работа по реинтродукции, то есть возрождению животных. Пять лет назад специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) запустили проект по воссозданию популяции куланов в Центральном Казахстане, естественном ареале обитания.

FORBES . KZ . «На родине гурманов: как уроженка Казахстана открывает рестораны во Франции» — Она прошла долгий путь – от нелегала-мигранта до владелицы двух престижных парижских ресторанов. Гаухар АССИОН вошла в список лучших шефов-женщин Франции. Ее первый ресторан Chez Madmemoiselle был в списке гида «Мишлен» четыре года подряд. «У меня в Казахстане есть друзья, открывшие свой ресторан. В свое время им пришлось собирать команду, искать шеф-повара. Сейчас они, в основном, занимаются менеджментом, рекламой ресторана. А у меня нет на это времени, поскольку я сама и владелец, и шеф. Каждое блюдо готовлю лично – начиная от мант, пельменей, до блинов – все вручную. Свободного времени практически нет, бывает, что приходится оставаться здесь на ночь», — рассказывает Гаухар.

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