«Бронза» каноиста на чемпионате мира, казахстанский прорыв в юношеском теннисе, медали дзюдоистов на домашнем первенстве Азии, наши команды на шахматной Олимпиаде и футбольных турнирах Европы

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Гребля на байдарках и каноэ: вторая медаль в истории

В Галифаксе (Канада) прошёл чемпионат мира. Казахстан делегировал на него лишь одного гребца, тогда как, скажем, Узбекистан – четверых, которые выступили в таком же количестве дисциплин, а воюющая Украина – около двадцати. То ли наши спортивные функционеры решили сэкономить деньги (всё-таки отправлять команду на далёкий континент – недешёвое удовольствие), то ли были какие-то иные причины, но что есть, то есть.

Виктор Степанов

На снимке: Виктор Степанов (фото с сайта Международной федерации гребли на байдарках и каноэ)

И этот единственный казахстанец завоевал медаль – 24-летний Виктор Степанов стал бронзовым призёром в гонках каноэ-одиночек на 200 метров. В финальном заезде он уступил только поляку Олексию Колядичу и немцу Нико Пиккерту – соответственно 0,19 и 0,09 секунды, при этом опередив, помимо прочих, медалиста предыдущего мирового первенства Зазу Надирадзе из Грузии и опытнейшего испанца Альфонсо Бенавидеса, призёра Олимпиады-2012 и трёх чемпионатов мира.

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Ранее подобного успеха в гребном спорте добивался лишь один наш соотечественник: в 2005-м Жомарт Сатубалдин добыл «бронзу», причём тоже в гонках каноэ-одиночек на 200 метров. Впервые на чемпионатах мира эта дисциплина появилась в 1995-м. В 2012-м она получила и олимпийский статус, но после ОИ-2016 потеряла его, став «жертвой» феминистских тенденций в спорте – вместо неё в программу летних Игр включили соревнования женщин-каноисток.

Дзюдо: наград много, но «золото» лишь одно

В Нур-Султане прошёл чемпионат Азии. К сожалению, далеко не все государства Жёлтого континента прислали своих спортсменов. Скажем, если на мировом первенстве 2019-го были представлены 30 азиатских стран, то в столице Казахстана – лишь 17. А в соревнованиях женщин приняли участие всего 12 национальных сборных. К тому же многие делегировали неполные составы. В частности, это относится к Японии и Южной Корее, где особенно много сильных дзюдоистов. Только Казахстан и Китай выставили по 9 мужчин и 9 женщин (максимально возможное количество). Чуть меньше участников было из Узбекистана, Монголии и Индии. Словом, уровень конкуренции оставлял желать лучшего.

Данияр Шамшаев

На снимке: Данияр Шамшаев (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

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Единственное «золото» нашей стране принёс Данияр Шамшаев (весовая категория до 73 кг). В своей группе он победил соперников из Индии и Таджикистана, в полуфинале одолел киргизского дзюдоиста, а в решающей схватке досрочно, «иппоном», взял верх над узбеком Муроджоном Юлдошевым. Добрался до финального поединка и один из самых опытных в сборной РК Ислам Бозбаев, участник двух Олимпиад (до 100 кг), но там он проиграл спортсмену из ОАЭ и стал серебряным призёром. В этой же весовой категории «бронзу» завоевал Нурлыхан Шархан. Награды такого же достоинства получили Магжан Шамшадин (до 60 кг) и два старожила нашей сборной – Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Дидар Хамза (до 90 кг).

В активе женской команды Казахстана лишь две медали. Выступавшая в самом лёгком весе до 48 кг Абиба Абужакынова дошла до финала, в котором сильнее оказалась её соперница – японка Вакана Кога, серебряная медалистка прошлогоднего чемпионата мира. А Аруна Жангельдина (до 78 кг) стала бронзовым призёром.

Футбол: в первых матчах – поражения

Две казахстанские команды, продолжающие борьбу в Лиге конференций УЕФА, провели первые матчи третьего раунда квалификации. Обе они играли в гостях и уступили своим соперникам с одинаковым счётом 0:1.

Действующий чемпион нашей страны костанайский «Тобол» встречался в боснийском городе Мостар с местным «Зриньски». До перерыва на поле доминировали хозяева, но наиболее опасный момент создали гости. В уже компенсированное время Серж Дебле, ивуарийский «легионер» казахстанского клуба, оказался в убойной позиции и сделал всё вроде бы правильно, пробив метров с десяти в верхний угол, но мяч угодил в перекладину. А вскоре после начала второго тайма судья удалил с поля одного из футболистов «Зриньски». Однако, играя почти полчаса в численном большинстве, «Тобол» не смог извлечь из этого никаких выгод. Мало того, на 75-й минуте он пропустил гол, причём, что называется, необязательный: игрок боснийского клуба прямо с угловой отметки закрутил мяч в дальнюю «девятку». В этом эпизоде  сплоховал голкипер Александр Мокин. А вскоре красную карточку увидел перед собой и один из костанайцев. Незадолго до финального свистка «Тобол» имел шанс сравнять счёт, но не использовал его.

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Петропавловский «Кызылжар», дебютант еврокубкового турнира, держал экзамен в столице Кипра, где его проверил на прочность АПОЭЛ. На протяжении всего матча наша команда пыталась отбиться от постоянных атак соперника, который, используя своё превосходство в техническом мастерстве, создал массу голевых моментов. И в общем-то «Кызылжару» удалось решить задачу-минимум – не пропустить много мячей. Хозяева поля лишь один раз праздновали успех: в середине первого тайма игрок кипрского клуба метров с 20 красивым навесным ударом забил гол.

Поражения с минимальным счётом оставляют обеим нашим командам шансы на выход в четвёртый раунд квалификации – ведь на начавшейся неделе они проведут ответные матчи в родных стенах. Но если «Тобол» и «Зриньски» выглядят примерно равными по силам, то «Кызылжар» всё-таки уступает в классе сопернику.

Теннис: впечатляющий дебют  

В небольшом чешском городе Простеёв прошёл финальный турнир чемпионата мира по теннису среди младших юношей (U-14). Впервые в нём приняла участие сборная Казахстана. Её дебют оказался более чем успешным – она заняла высокое 4-е место, остановившись в шаге от пьедестала.

Сначала 16 команд были распределены по четырём группам. Соперниками наших юных теннисистов стали эквадорцы, аргентинцы и итальянцы. Групповой этап начался для казахстанцев с поражения от сборной Эквадора – 1:2. Зангар Нурланулы свой матч выиграл, Дамир Жалгасбай проиграл, а решающая парная встреча завершилась в пользу южноамериканцев. Перед следующим поединком с аргентинцами капитан нашей команды Сергей Квак выпустил вместо Дамира на корт Даниэля Тазабекова, считавшегося третьим номером, и тот не подвёл. А после того, как Зангар уступил своему сопернику, Даниэль с Дамиром в двух сетах выиграли парную встречу. Итоговый счёт – 2:1. Но для выхода в четвертьфинал нужно было брать верх над итальянцами – именно представители этой страны стали золотыми медалистами прошлогоднего чемпионата мира. И казахстанцы решили эту задачу, причём досрочно: Даниэль и Зангар одержали победы, и «парникам» даже не пришлось выходить на корт, – 2:0.

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В первом раунде «плэй-офф» нашим теннисистам противостояли словенцы. И снова Даниэль сделал удачный почин, который поддержал Зангар – 2:0.  А вот в полуфинале им не удалось одолеть соперников из Германии – 0:2. В противостоянии за «бронзу» казахстанцы встретились с командой США. В первом поединке одиночников Дамир проиграл американцу, но затем Зангар восстановил равновесие. Судьба медалей решалась в парной встрече, которая завершилась не в пользу Даниэля и Дамира. Итоговый счёт – 1:2.

Шахматы: пока всё складывается неплохо

Вчера вечером на Всемирной шахматной Олимпиаде в Ченнае (Индия) должны были состояться матчи 9-го тура. Женская сборная Казахстана подошла к ним, занимая 6-е место (среди 162-х команд), а мужская – 12-е (среди 188).

Наши девушки начали турнир с трёх побед, но в четвертый игровой день довольствовались ничьей с шахматистками из Монголии. Затем они взяли верх над кубинками – 3:1 и проиграли с таким же счётом азербайджанкам. Нужно сказать, что последние по среднему рейтингу – 6-е на нынешней Олимпиаде, тогда как казахстанская сборная – 10-я (если бы не отказ Динары Садуакасовой от поездки в Ченнай и не положительный результат теста на коронавирус у Меруерт Камалиденовой, то она была бы 4-й).

Поражение от азербайджанок отбросила нашу команду на 14-е место. Но, выиграв два следующих матча у соперниц из Вьетнама (2,5:1,5) и Словакии (3,5:0,5), она поднялась на 6-е, имея в активе 13 очков из 16 возможных. Выше только сборные Индии, Грузии и Украины, считающиеся главными фаворитами, а также Польши и Болгарии. Вчера, в 9-й игровой день Олимпиады, казахстанские шахматистки встречались с болгарскими девушками.

Мужская команда РК после довольно неожиданного поражения во втором туре от таджикской (1,5:2,5) одержала пять побед кряду, в том числе над сильными сборными Чехии и Испании с одинаковым счётом 2,5:1,5. Особенно впечатляет успех в поединке с испанцами, которые являются 4-ми на нынешнем турнире по среднему рейтингу – этот  показатель выше только у американцев, индусов и норвежцев во главе с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном (для сравнения: казахстанцы – 40-е).

На второй доске Алишер Сулейменов, которого не было в первоначальной заявке (он заменил шахматиста, не прошедшего тест на коронавирус), выиграл у входящего в первую мировую сотню Давида Гихарро, чей личный рейтинг ровно на 200 пунктов выше, чем у самого Алишера. Лидер нашей команды Ринат Джумабаев чёрными фигурами сыграл вничью с бывшим вице-чемпионом мира Алексеем Шировым. Также разошлись миром со своими соперниками Арыстанбек Оразаев и Казыбек Ногербек. Кстати, для последнего эта ничья стала первой – ранее он одержал победы во всех шести сыгранных партиях!

Успех в противостоянии с испанцами позволил сборной Казахстана подняться на 7-е место. А швейцарская система, по которой проводится Олимпиада, предполагает, что чем выше располагается команда в турнирной таблице, тем более сильный соперник будет ждать её в следующем туре. И назавтра наши шахматисты встретились с азербайджанцами, 6-ми по среднему рейтингу. Снова выиграл на своей второй доске Сулейменов, снова добился ничьей Джумабаев, а вот третий и четвёртый номера сборной РК, к сожалению, уступили соперникам. Итоговый счёт – 1,5:2,5.

После этого казахстанская команда, имея 12 очков из 16 возможных, опустилась на 12-ю строчку турнирной таблицы. Вчера ей предстоял поединок с сербской. А в лидирующую тройку входят сборные Армении, Индии (причём не первая, а вторая – хозяевам Олимпиадам разрешили заявить три состава) и Узбекистана.

Напомним, что все команды должны провести по 11 матчей.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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