Кредитные тиски хуже эпидемии 08.08.2022 12:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 148 0 Банкротный управляющий Ильям Тлеулин о том, что за год доля закредитованности населения выросла более чем на 40% и превысила отметку в 10 триллионов тенге по направлению розничного кредитования Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Бостандыкском районе Алматы нет поливной воды Мошенничество: схемы старые, технологии новые Нравственный потенциал не измеряется отношением к мультфильму Не пускать политику в банки Казахстан застроили финансовыми пирамидами