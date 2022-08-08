«Госдепартамент США позитивно оценил состояние казахстанской экономики». «Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в Центральной Азии?». «Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР». «Об исторической преемственности»

Сетевой Казахстан 8 августа 2022г.

NG . RU . «Политические и экономические реформы президента Токаева положительно повлияют на инвестиционный климат» — Госдепартамент США позитивно оценил состояние казахстанской экономики… Российский эксперт, директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ отмечает, что инвестиционный климат в Казахстане был позитивным всегда. Столько инвестиций, сколько традиционно привлекал Казахстан, не приходило ни в одно центральноазиатское государство. По мнению аналитика, президент ТОКАЕВ руководствуется «американским учебником по экономике»: либерализация, снижение государственного давления и пр., поэтому с точки зрения Запада, он должен добиться успеха, а если так, то почему не инвестировать в его страну?

AZATTYQ . ORG . «Отдаление от медведя и приближение к дракону, или Усиливается ли Китай в Центральной Азии?» — Воспользуется ли Пекин возможностями увеличить свое влияние в Центральной Азии, которую рассматривают как «мягкое подбрюшье» России, пока Москва воюет в Украине? Становятся ли пять «станов» зоной ожесточенного соперничества между Западом, Россией и Китаем? Азаттык поговорил об этом с Рафаээло ПАНТУЧЧИ, старшим научным сотрудником школы международных исследований имени Раджатнама при Наньянском университете в Сингапуре, исследователем Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне.

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА, историк – «Говорят по-казахски, а сами любят водку и СССР (о трагической незавершенности деколонизации сознания за 30 лет Независимости в РК)» — Одним словом, у нас в Казахстане не было и нет нормальной Идеологии. Такая идеология не обязательно должна быть антироссийской, либерально-националистической (по типу модели Украины), но она могла бы быть в меру традиционно ориентированной, и в меру либеральной, современной; при этом имея более сильный духовно-нравственный компонент в духе заветов Абая, Шакарима, философии Льва Толстого, Махатмы Ганди и т.д.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об исторической преемственности» — Вернемся к казахстанско-российским историческим спорам. Понятно, что дискурсы серьезно разъехались, хотя российский антисоветизм находится в мейнстриме и «Новая Россия» больше копирует Российскую Империю, нежели Советский Союз. Но проблема в том, что представить казахский взгляд на общую историю по сути просто некому. Ни с точки зрения науки, ни с точки зрения культуры. По-прежнему есть только АБАЙ (и воспевший его Ауэзов), Чокан ВАЛИХАНОВ и немного Ибрая АЛТЫНСАРИНА. Есть Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, но скорее как публицист-евразиец, поскольку тематика «АЗиЯ» в свое время Москве категорически не понравилась, а затем была разработана многочисленными российскими востоковедами и тюркологами. Наши специалисты не принимали участия ни в популярной у соседей тематике «российского ордынства» как элемента евразийства, ни в исследованиях тюркско-монгольского вклада в становление российской государственности и этногенеза, ни в системных исследованиях имперского и советского периода.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Доходный Казахстан. Новая программа и старые проблемы» — Казахстанцы беднеют быстрее, чем богатеют те, кто предлагает новые и новые программы кочевки госсредств напрямую в кошельки простых граждан. А вот вышла и новая программа, которая должна радикально поднять доходы населения. Для начала – радует факт, что теперь государство признает бедность граждан. Программа повышения доходов нужна и чем скорее – тем лучше. Однако главное — это избежать рисков простой раздачи средств Нацфонда, ЕНПФ, ГФСС и других фондов. Каждый тенге, выданный людям, бизнесу – по задумке авторов программы должен разбудить какой-то ручеек богатства или, как говорят гадалки, «открыть канал».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Динмухамед Кунаев: человек-глыба, антагонист клептократов» — Политический ренессанс фигуры Димаша КУНАЕВА, в честь которого даже переименовали город Капшагай и сделали административным центром Алматинской области, пока не вызвал ажиотажа к этой весьма важной и знаковой фигуре в истории Казахстана XX века.

KAZPRAVDA . KZ . «Субъекты торговли в регионах «балуются», пользуясь общей ситуацией – Премьер» — Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера. В ходе совещания было отмечено, что за последний месяц рост цен составил 0,8%. Больше всего подорожали репчатый лук, сахар и рис, при этом отмечается снижение цен на капусту, морковь и картофель.

TIME . KZ . «Маршрут особого значения» — У Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нынче проблема за проблемой. На этот раз он вынужден сократить объемы прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск из-за ремонта на Тенгизском месторождении и остановки добычи нефти на месторождении Кашаган, сообщила на днях пресс-служба компании. Как тут не вспомнить о поручении президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА диверсифицировать маршруты экспорта казахстанской нефти. Но насколько быстро это можно провернуть? Есть ли у Казахстана альтернатива КТК?

«Всему есть объяснение — зарплата позволяет» — Председатель правления ТОО “СК-Фармация” Ерхат ИСКАЛИЕВ ответил на обвинения в лоббировании интересов отдельных дистрибьюторов, отказе в медпомощи тысячам казахстанцев во время пандемии коронавируса и назвал размер своей заработной платы — Получаю 1 404 000 тенге на руки… К критике всегда отношусь положительно, потому что нужно исправлять ошибки и прогрессировать, — заявил Искалиев. — “СК-Фармация” никогда не была в частной собственности, это дочерняя организация Министерства здравоохранения. Мы работаем в соответствии с корпоративными правилами Минздрава, заказы и объемы осуществляются по заказу Минздрава.

FORBES . KZ . «Казахстан на пороге жёсткого дефицита электроэнергии. Что делать?» — Мировая конъюнктура цен на энергоносители, рост цен на уголь (самый дешевый источник электроэнергии), логистику, возросшее энергопотребление диктуют повестку дня, в том числе – и повышение стоимости электричества.

KURSIV . MEDIA . «Назарбаев уже в «Пантеоне»: кого из знаменитых казахстанцев лучше всего помнит интернет» — Среди политиков, которые родились на территории, занимаемой современным Казахстаном, самым высоким индексом исторической популярности обладает Томирис, среди спортсменов – Рашид Нежметдинов, а среди представителей творческих профессий – композитор Курмангазы. Такие неожиданные данные показывает проект Pantheon.

LITER . KZ . ««Невротическая ненависть» – что такое гомофобия и почему она развивается в Казахстане» — Начиная с июля казахстанский актер и продюсер Нуртас АДАМБАЙ не покидает новостную ленту. Все потому, что он в Instagram выразил свое недовольство присутствием в проектах Disney ЛГБТК-персонажей. Позднее он ответил на критику в адрес своей женской роли в фильме «Келинка Сабина». По словам Адамбая, в его фильме нет ЛГБТ-пропаганды. Редакция Liter.kz решила разобраться, что собой представляет гомофобия, в которой второй месяц подряд обвиняют Нуртаса Адамбая, а также попросила психолога и сексолога дать свое экспертное мнение по вопросу.

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