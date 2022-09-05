«Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: «или я, или они». «Абсолютная профанация». Экономические инициативы Токаева: что сказано и о чем умалчивается». «Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах»

Сетевой Казахстан 5 сентября 2022г.

IA — CENTR . RU . «Политический смысл Послания Токаева» — 1 сентября Касым-Жомарт #Токаев выступил с Посланием к казахстанскому народу. Самой неожиданной его частью стало предложение ограничить срок президентских полномочий и инициатива досрочных выборов главы государства. О том, как идея «Справедливого #Казахстан’а» вписана в общий контекст токаевской политики – в материале Ia-centr.ru.

«Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: «или я, или они»» — В #Казахстане планируют провести внеочередные президентские выборы. Январские события позволили казахстанскому президенту проявить себя в экстремальной ситуации, и завоевать поддержку населения. Но многие серьезные политики-чиновники, бывшие в команде Нурсултана #Назарбаева, сейчас не в публичном поле. Об особенностях ряда примечательных персон рассказывает политолог Данияр АШИМБАЕВ в интервью для Ia-centr.ru.

AZATTYQ . ORG . ««Абсолютная профанация». Экономические инициативы Токаева: что сказано и о чем умалчивается» — Экономический блок «послания» президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА оказался оттесненным на второй план после объявления им досрочных выборов. В экспертных кругах обсуждают в основном предстоящую электоральную кампанию, упоминая вскользь несколько социально-экономических инициатив, которые были восприняты в основном как популизм и заигрывание с избирателем. Экономисты между тем обращают внимание на то, что в «послании» было немало обещаний, но мало говорится о механизмах их реализации, и совсем ничего — о необходимых на это суммах. Азаттык поговорил об этом с Айман ТУРСЫНКАН, директором агентства Eximar Foresight.

TIME . KZ . «Под критическим углом» — Послание президента народу обнажило полную несостоятельность экономических и социальных реформ последних лет, что привело Казахстан к глубочайшему кризису, расслоению общества на богатых и нищих и острым демографическим проблемам. Такое мнение высказали эксперты в ходе “круглого стола”, организованного в пятницу Казахстанским институтом стратегических исследований при главе государства.

«Купили то, не зная что» — “Казгидромет” три года предсказывал погоду по метеорологическому оборудованию неизвестного происхождения, приобретенному за 187 миллионов тенге… Подрядчик выполнил условия и поставил госпредприятию 13 комплектов техники, на которой синоптики три года проводили исследования. Однако затем проверка установила, что оборудование непригодно к эксплуатации и вообще непонятно, кем оно произведено.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Как помочь президенту Токаеву построить новый партийный Казахстан» — Или как взрастить новую политическую элиту и мягко избавиться от надоевших и опасных «старорежимных» игроков. Досрочными президентскими выборами осенью этого года Касым-Жомарт ТОКАЕВ серьезно удивил казахстанское общество. До информации, полученной в День знаний – 1 сентября – наблюдатели и эксперты делились соображениями вокруг предстоящих (с точки зрения политической логики) парламентских выборов. Электоральная кампания в Мажилис и маслихаты пройдет в 2023 году. И первое, и второе событие актуализируют вопросы партийного строительства, где ситуация еще крайне далека от оптимальной.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах» — Как партия бывших коммунистов собирается победить на выборах и сформировать свое правительство, не выставляя при этом своего кандидата и поддерживая действующего президента, ЕРТЫСБАЕВ нам не объяснил. Видимо, у Ертысбаева такой хитрый план, что избирателям НПК знать ничего не нужно. И второй реальный соперник Токаева – это Амиржан КОСАНОВ. Правда, три года назад он уже поучаствовал в таких же выборах, где ему посчитали больше 16 процентов голосов. Тогда прогрессивная общественность много говорила о массовых фальсификациях на избирательных участках. Однако Косанов, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, досрочно поздравил соперника с победой, что вызвало возмущение многочисленных сторонников кандидата от оппозиции.

SPUTNIK . KZ . «Сколько раз выборы президента Казахстана проводились досрочно» — Выборы президента Казахстана, объявленные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ грядущей осенью, станут седьмыми за 30-летнюю историю независимости страны.

CARAVAN . KZ . «Россия заставляет Казахстан отказываться от экономически выгодных проектов: сколько в этом правды» — Если сравнить стоимость билетов «Эйр Астаны» и российских авиакомпаний в Индию, Монголию, Китай и Южную Корею, то получится интересная картина. Из Москвы долететь в эти страны намного дешевле, хотя самолету нужно преодолеть на 2 000 км больше. Дело тут отнюдь не в алчности казахстанских авиаперевозчиков. Как сообщила в марте 2016 года пресс-служба авиакомпании «Эйр Астана», Россия установила роялти за полеты над своей территорией. То есть за каждую милю в российском небе платить надо приличную сумму. Любопытно, что казахстанскому судну, чтобы попасть в эти страны, нужно преодолеть всего 300 км над Россией. А вот Казахстан, как щедрая душа, позволил россиянам летать в своем небе бесплатно, даже гордо объявив, что это называется «чистым небом».

NOVGAZ . COM . «У этой страны восхитительное умение жить без врагов» — Одним из распространенных маршрутов новой волны российской эмиграции стали города Центральной Азии — Ташкент, Бишкек, Нур-Султан (видимо, бывшая и будущая Астана) и Алма-Ата. Сказать, что переселенцы наводнили алма-атинские улицы, как тбилисские или ереванские, не получается. Однако сюда тоже приехало немало интересных людей. Одни пытаются привыкнуть к новой реальности, другие включаются в культурную жизнь Алма-Аты, третьи собирают гуманитарную помощь для Украины и помогают беженцам. Некоторые возвращаются домой… Корректное и установленное международными нормами название города — Алматы. Однако некоторые герои называют его Алма-Ата — или по старой привычке (город так назывался в советское время), или по установленной норме конкретно в России. По решению редакции мы оставляем написание города в каждом конкретном случае таким, каким его считают правильным сами персонажи.

FORBES . KZ . «Как экспортный потенциал принесли в жертву ВВП в Казахстане» — Что не так с курсовой политикой в стране? Какой должна быть новая экономическая политика? На эту тему продолжает рассуждать экономист Аслан ДЮСЕМБЕКОВ — Как было показано в предыдущей статье, зацикленность на темпах экономического роста является главным недостатком нынешней модели экономической политики в Казахстане. Все ее основные направления так или иначе заточены именно на достижение планов по темпам роста ВВП. Оборотной стороной этой медали является явно недостаточное внимание решению задач занятости населения и роста среднего уровня жизни.

QMONITOR . KZ . «Что ждёт 75-тысячное население Байконура, если Россия уйдёт оттуда?» — Будущее Байконура туманно. В самой РФ, которая его арендует, нет единства во взглядах на перспективы первой в мире «космической гавани»: одни считают, что Россия должна как можно дольше сохранять своё присутствие на космодроме, другие настаивают на постепенном уходе оттуда и переориентации на «Восточный». В нашей же стране всё громче звучат голоса тех, кто призывает прервать арендные отношения с РФ и самим заниматься развитием Байконура. Часто можно услышать и призывы вообще закрыть космодром, поскольку, мол, вреда от него гораздо больше, чем пользы. Но возникает вопрос: а что будет с городом и, главное, с его 75-тысячным населением?

TURANPRESS . KZ . «По следам скандалов в Туркестанской области» — В конце августа глава Туркестанского региона Умирзак ШУКЕЕВ подал в отставку из-за коррупции подчиненного. За время его руководства накопилось множество происшествий, которые еще долго останутся в памяти казахстанцев. В правительстве Шукеева проводили добрым словом, отметив, что прежде он занимал множество высоких постов и обзавелся весомой политической репутацией. Однако в долгие годы правления Умирзака Шукеева ФНБ «Самрук-Казына» окончательно превратился в неэффективную громоздкую структуру, неоднократно подвергаемую критике. В бытность министром сельского хозяйства командой этого управленца были заложены риски, плоды которых мы пожинаем сегодня. В должности акима Туркестанской области Шукеев находился с февраля 2019 года, и это далеко не первый его опыт руководства областью. Казалось бы, отставку «тяжеловеса» могли бы и не принять, поскольку есть прецеденты подобных решений. Но, вероятно, перевесила масса отрицательных данных и мнений.

LITER . KZ . «Имидж-ничто: почему культура извинений в Казахстане не для всех?» — С развитием медиапространства в Казахстане ни одно высказывание публичных лиц не остается незамеченным. Но наряду с публикацией полезной информации в СМИ периодически разгораются скандалы с участием чиновников и представителей общественных организаций. Официальные лица словно не задумываются о репутационных рисках и смело бросаются неоднозначными фразами и оскорблениями. Даже после осуждения обществом провинившиеся не спешат принести извинения, а, наоборот, затягивают в орбиту конфликта уполномоченные органы и прессу. Эксперты рассказали почему в нашем обществе не спешат просить прощения за оскорбления и ошибки.

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