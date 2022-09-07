Война Миров. Херсонский провал Киева

СВО на Украине все больше напоминает Первую мировую войну

«При наступлении на Херсон режим Зеленского захватил только первый слог» и «В ходе наступления на Юге ВСУ захватили все морги от Кривого Рога до Одессы» – это, пожалуй, самые массовые мемы в отношении украинского контрнаступления в Херсонской и Запорожской областях. Гипотетически контрудар Киева мог достичь успеха, но для этого требовалось благоприятное стечение обстоятельств по очень широкому перечню вопросов, а российский генералитет вообще должен был стать по уши деревянным.

Массовое использование беспилотников и космических спутников привело не к появлению принципиально новых методов ведения войны, а к возвращению в своих базовых параметрах на фундамент Первой мировой войны позиционной фазы (самой длительной, кстати, в ходе того глобального военного противостояния).

Специалисты наблюдаемый эффект объясняют тем, что при многослойном информационном контроле поля боя, ближнего и дальнего тыла, стало невозможно скрытное сосредоточение крупных сил и средств в неожиданном для противника месте. Отсюда новый скачок важности артиллерии в военном противостоянии. Опыт Второй мировой и Великой Отечественной войн также свидетельствует, что и в те годы более трех четвертей всех разрушений было произведено с помощью артиллерии.

А вот с артиллерией у Киева сейчас большие проблемы. Общий расклад между Украиной и Россией сейчас как между Российской империей и кайзеровской Германией на Восточном фронте Первой мировой. Киев на новом эволюционном витке повторяет Петроград (тогдашнюю столицу России) с перевесом в живой силе, а Москва – Берлин, у которого было превосходство в средствах ведения войны.

Само по себе наступление на Юге со стороны ВСУ совершенно логично. Если Киев по итогам войны не собирается оставаться без выхода к Черному морю, то для этого нужно что-то делать. Сначала украинское наступление не позволяло провести тотальное превосходство российской стороны в артиллерии и боеприпасах, плюс в танках и авиации. А когда советские танки Т-72 из Польши поступили в распоряжение подготовленных на территории Германии и Великобритании украинских бригад – Россия тоже подтянула резервы.

Ближайший аналог украинского контрнаступления на Херсонском направлении – это наступление русской императорской армии в районе озера Нарочь на немецкие позиции весной 1916 года. В оптимальные сроки наступление не началось из-за острой нехватки артиллерии и боеприпасов, а когда пушки все-таки подвезли – уже началась распутица. Для Киева в августе-сентябре 2022 года результаты примерно аналогичные.

Москве тоже пришлось существенно напрячь свои ресурсы для отражения контрудара. Например, видео в Сети показывает применение ракет «Калибр» подводного базирования. Если это не плановая задумка, чтобы посмотреть чем может помочь субмарина на сухопутном театре военных действий, то значит сухопутных крылатых ракет для ударов по наступающим частям ВСУ не хватило. Из-за специального «стакана» «Калибр» подводного базирования стоит в полтора раза дороже надводного.

Еще по украинским военнослужащим плотно прошлись 500-кг осколочно-фугасными авиабомбами. Они ничего не стоят, поскольку советского производства и берутся со складов хранения, свободно падающие, но при этом корректируемые лазерной наводкой. Эти боеприпасы, а также 1500-кг российская авиация широко применяла в Сирии, а вот в ходе СВО до недавнего времени такое было «харам».

В рамках контрнаступления спецназ Киева пытался захватить запорожскую АЭС или хотя бы ее часть. Спецоперация была хорошо продуманной в полном смысле слова и где-то даже изящной. Разрабатывалась с участием британских специалистов. Тот факт, что все закончилось эпичным провалом, скорее всего является полным «сливом» замысла, включая детали, в пользу российской разведки. Из-за этого в Киеве идут разборки на предмет где был предатель. Тот факт, что на российском телевидении вышел ролик, где боец министерства обороны РФ рассказывает, как они внимательно следили за местностью и визуально обнаружили плавсредства с десантом, лишний раз наводит на мысль о «кроте».

Владимир Зеленский настаивал на херсонском контрударе в том числе потому, что хотел 8 сентября на совещании в Рамштайне продемонстрировать способность ВСУ достигать успеха в наступательных операциях. Не получилось. Американцы тем временем пытаются увеличить поставки оружия для Украины за счет своих европейских союзников по НАТО, однако те ссылаются на исчерпание запасов и обещают наращивание вооружений в будущем, когда активизируется их ВПК.

Внутриполитическая ситуация в США тем временем развивается в неблагоприятном для Украины ключе. Политический накал между демократами и республиканцами, который персонифицируется в фигурах действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, идет по экспоненте. Даже если принять во внимание, что грубость и оскорбления в адрес оппонентов является нормой американской политической культуры, все-равно выход за устоявшиеся рамки очевиден.

День так называемых промежуточных выборов – 8 ноября – когда в Штатах будут разыграны все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 в сенате – приближается. Как результат, растут политические ставки и общий накал ситуации. На последних президентских выборах республиканцы оказались неготовы к тому, что против них будет предпринят столь масштабный объем фальсификаций, зато теперь готовятся к противостоянию по полной программе. Американские наблюдатели заметно нервничают в свете разворачивающейся битвы без правил.

Для Кремля хорошие новости пришли с берегов Альбиона. Премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, а значит деградация правящей элиты Соединенного королевства продолжается. К кадровому блоку российского руководства тоже масса претензий, особенно к его экономическому крылу, однако г-жа Трасс – это уже за гранью добра и зла. В ситуации, когда обе стороны глобальной гибридной войны не блещут интеллектом, креативом и политической волей, у менее понимающих объективно больше шансов на победу.

Интересные события произошли после того, как Евросоюз усложнил и удлинил по времени выдачу виз гражданам Российской Федерации. Реакция Москвы по крайней мере вербально получилась неожиданно жесткой. Такого не было ни когда на Западе заморозили $390 млрд, ни когда страны НАТО отправляли Киеву оружие. Получается, что российские элитарии реально болезненно реагируют только на то, что касается их персонально и выводит из зоны комфорта.

Говорят, что прекращение поставок газа по Северному потоку-1 из-за якобы неисправной последней действующей турбины – тоже из-за визовых ограничений. Английская разведка предупредила украинское руководство, что поставки «голубого топлива» в Евросоюз через территорию Незалежной тоже могут полностью прекратиться. Сегодня украинский коридор газового транзита из РФ в ЕС главный по объемам. На втором месте Турецкий поток.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Чехии и Германии запретить митинги в поддержку России и Донбасса. Премьер Чехии Петр Фиала в отношении 70-тысячного мероприятия в Праге вообще-то заявил, что митинг организовали силы, «которым близки пророссийская ориентация и приверженность к крайним взглядам». Но в Киеве столь мягкой реакцией западных союзников недовольны и требуют энергичных действий.

Провал ВСУ на южном направлении, который отмечен самыми большими безвозвратными потерями украинской стороны в суточном исчислении за все время СВО, важен тем, что до начала херсонского наступления украинская армия находилась на пике своего численного состава. Дальше наращивать количество штыков Киев вряд ли сможет в силу объективного исчерпания мобилизационных ресурсов.

Тем временем З-ий армейский корпус резерва вооруженных сил РФ прибывает на линию фронта. По данным украинской разведки, в структуре его подразделений в общей сложности 7 танковых батальонов, 12 мотострелковых, плюс 17-ая артиллерийская бригада большой мощности с «Пионами» и «Тюльпанами». Как показал опыт Первой мировой войны, расходовать снаряды по итогу более эффективно, чем людей.

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