«Вернет ли Токаев своему народу настоящие президентские выборы?». «Нефть, газ, а теперь и ядерное топливо. Как Китай получил доступ к казахстанскому урану». «Бибинор Танельбаева: «Двуязычие для Казахстана – это нормально»

Сетевой Казахстан 12 сентября 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, доктор юридических наук, профессор — «Вернет ли Токаев своему народу настоящие президентские выборы?» — После презентации сентябрьского 2022 года Послания Президента народу Казахстана действующая власть подошла к своему Рубикону. Перед ней встала дилемма, действовать и далее решительно или выбрать роль сомневающегося во всем шекспировского Гамлета – «Быть или не быть …». Такое сравнение не случайно, тому есть основания, изложенные в вышеназванном Послании.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Республика Казахстан: Что в силах одинокого президента?» — Изоляция и одиночество президента К.Токаева особенно заметно проявились во время январских событий. Весь трагизм той ситуации «прозвучал» в нескольких словах, когда глава государства заявил, что «власть не падет» и «что бы ни было, я буду находиться в столице», будто «мятеж» был не в Алматы, а в столице и «мятежники» продвигались к резиденции президента. Это сейчас мы знаем, что бывший глава КНБ Карим Масимов предлагал президенту покинуть столицу, а руководители силовых структур попрятались, не говоря о членах правительства, акимах регионов. И пресловутую информацию о 20 тысячах террористов, о тяжелых боях возле Капчагая и т.д. тоже выдал КНБ.

TENGRINEWS . KZ . «Зачем Казахстану визит Папы Римского: интервью с Мауленом Ашимбаевым» — Почти год назад спикер Сената Маулен АШИМБАЕВ лично передал Папе Римскому Франциску приглашение посетить Казахстан. Понтифик и другие представители мировых религий соберутся в Нур-Султане уже в середине сентября. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с Мауленом Ашимбаевым и спросила, как казахстанские власти готовятся к приезду Папы Римского и других высоких гостей, сколько денег на это потребуется, чего ждать от этой встречи нашей стране и что она даст всему миру.

AZATTYQ . ORG . «Нефть, газ, а теперь и ядерное топливо. Как Китай получил доступ к казахстанскому урану» — Китай, широко представленный в нефтегазовой отрасли центральноазиатской страны, получил долгожданный доступ к казахстанскому урану. Ядерное топливо критически необходимо для реализации амбиций Поднебесной, расширяющей сеть АЭС. Пекин выкупил половину уранового месторождения на юге Казахстана и построил на востоке завод по производству компонентов для ядерного реактора, продукцию которого вывозит к себе. Интерес Пекина понятен. Есть ли выгода для Казахстана и каковы потенциальные риски?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Из князи в грязи: что происходит со «Сбером», ВТБ и ЕАБР в Казахстане» — Закрытие сделки между НУХ «Байтерек» и группой «Сбербанка» по продаже последним принадлежавшего ему всего пакета акций казахстанской «дочки» наряду с идущим сейчас обсуждением о покупке доли российских акций в межгосударственном Евразийском банке развития (ЕАБР) лишь подтвердило опасения экспертов в том, что большие проблемы банковской системы нашего северного соседа неизбежно проецируются и на финансовый сектор Казахстана.

IA — CENTR . RU . «Бибинор Танельбаева: «Двуязычие для Казахстана – это нормально»» — 8-11 сентября в Астрахани состоялся VII Каспийский медиафорум. В работе международной площадки приняли участие журналисты, блогеры, #России, #Казахстан’а, #Азербайджан’а, #Иран’а, #Узбекистан’а и других стран. Главными темами для обсуждения стали эволюция медиапространства, информационная безопасность, изменение профессиональных стандартов работы СМИ. В кулуарах форума Ia-centr.ru обсудил современные тренды в медиа и журналистике Казахстана с заместителем председателя правления – главным редактором Международного информационного агентства «Казинформ» Бибинор ТАНЕЛЬБАНОВОЙ.

FORBES . KZ . «Асылбек Енсепов: о музыке, времени и движении» — Размышления известного домбриста и кюйши — Чтобы написать музыку, сидеть и ждать вдохновения – не совсем правильно. Вдохновение, та самая «искра», когда начинает рождаться мелодия, приходит во время работы. Когда ты постоянно работаешь в студии, сам этот процесс и приводит к появлению новых «озарений». А если ждать, когда мелодия придёт сама, если сидеть и смотреть в окошко в ожидании вдохновения, то так можно годы потерять.

«Почему культура корпоративного управления плохо приживается в Казахстане» — Почему корпоративное управление (КУ) начинает влиять на бизнес, как обучить профессиональных независимых директоров и надо ли внедрять стандарты корпоративного управления «сверху», Forbes Kazakhstan рассказала Жанат БЕРДАЛИНА, известный эксперт в области аудита, налогообложения и управленческого консалтинга, председатель совета попечителей Alma University, независимый директор Polimetal international plc, ранее – многолетний управляющий партнер и президент KPMG в Казахстане и Центральной Азии, независимый член СД ряда крупных компаний.

SPIK . KZ . «Использованный инструмент: Аблязову грозит депортация» — Подстегнуть желание французской элиты депортировать АБЛЯЗОВА в Казахстан могут судебные перипетии в США… На днях у него открылось второе дыхание: в перечень своих врагов, которых он по привычке записал в «агенты Акорды», Аблязов включил разношерстную компанию, посмевшую назвать себя «коалицией демократических сил Казахстана». Эта самая «коалиция» сделала Аблязову больно двумя действиями: не пригласив его хотя бы виртуально поприсутствовать на заседании в алматинской гостинице «Казахстан»; и выбрав единым кандидатом от себя на президентских выборах Ермурата БАПИ. Отложив в сторонку атаки на Токаева, Аблязов сосредоточился на этой «коалиции», подробно расписав, как все они вместе и каждый по отдельности связаны с семьей Елбасы.

365 INFO . KZ . «Проблемы подтоплений и парков решают в Алматы» — Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ 8 сентября встретился с населением Жетысуского района. На встрече он прояснил, как решаются проблемы подтоплений в районе — Нами были определены 56 участков постоянных подтоплений по всему городу, из них восемь по Жетысуйскому району. Для решения проблемы подтоплений на указанных восьми участках акиматом города по линии ЧС в августе начаты работы по строительству арыков протяженностью 7,2 км, восстановлению 2,2 км коллекторов и чистки около 2,5 км русла реки Есентай. Работы планируется завершить до конца 2022 года.

TIME . KZ . «Связанные одной цепочкой» — Возникший дефицит медпрепаратов, предметов личной гигиены и других товаров будет снят в течение нескольких месяцев, не раньше. Вице-премьер — министр торговли и интеграции Серик ЖУМАНГАРИН заявил, что государство обяжет крупных производителей не только не повышать, но даже снижать цены на свои товары после того, как они начнут экономить на оплате электроэнергии.

«Сельский диагноз» — В казахстанских деревнях и аулах люди живут дольше, чем в городах, утверждает глава Минздрава. Двухчасовую пресс-конференцию посвятила провинциальной медицине министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ. По ее словам, в 200 отдаленных, климатически сложных и малонаселенных аулах сельчане не могут проверить свое здоровье, так как там нет даже фельдшерско-акушерского пункта.

KURSIV MEDIA . «Что и почему рисуют на стенах офисов казахстанских компаний» — Граффити, комиксы, леттеринг (надписи на стенах), геометрические рисунки и картины. «Курсив» прошелся по офисам казахстанских компаний и посмотрел, как они оформляют стены своего рабочего пространства.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.