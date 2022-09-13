Большая «украинская» мечта американцев 13.09.2022 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 633 0 Эксперт по международной политике Аналитического Центра «Украинский институт будущего» Илия Куса о том, позволят ли Украине на «той» стороне разделённого мира стать сильным процветающим государством Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Яков Кедми о текущих геополитических потрясениях Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана Президенты меняются, традиции остаются Широта полномочий нотариусов и опасна, и вредна Виртуальный пожар языковой повестки не должен стать реальным