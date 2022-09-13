Газовый абсурд в Европе

Одним из знаковых событий прошедшей недели стало заседание Совета ЕС по энергетике на котором обсуждался вопрос введения предельных цен на газ

Само по себе мероприятие можно рассматривать как откровенную кальку с инициативы стран «Большой семерки» по введению предельных цен на нефть. Однако в случае с поставками газа странам ЕС не удалось достичь вообще никакого взаимопонимания. Повторное рассмотрение вопроса отложено до конца сентября, но возможен и более длительный горизонт переговоров – до начала 2023 года.

Первоначальная идея заключалась в жесткой фиксации цен на топливо поставляемое «Газпромом» в ЕС – около 520 евро за тысячу кубометров. Однако текущие объемы поставок «Газпрома» в Европейский союз уже невелики – на середину сентября они составляют примерно 15,5 млрд кубометров газа по украинской ГТС и столько же по второй нитке «Турецкого потока». Евросоюзу проще сразу ввести эмбарго на поставку газа от «Газпрома». Вводить ценовые ограничения против столь малых объемов поставок просто не имеет смысла – общий объем импорта газа в Евросоюз в десять раз больше.

Поэтому ушлые еврочиновники попытались импровизировать и предложить уже введение потолка цен на вообще весь газ поставляемый в ЕС – не только российский, но и норвежский, алжирский, азербайджанский. Тут уже не выдержали нервы у норвежцев, которые сказали, что не могут предписывать своим добывающим компаниям «продавать газ не по рыночной цене».

Очевидно, что предложение по общему порогу цены на газ откровенно провальное – в этом случае Евросоюз рискует войти в конфликт со всеми своими поставщиками – от Норвегии и Алжира, до Катара и США. А ценовое давление исключительно на «Газпром» было бы эффективно только при прежних сверхвысоких объемах поставок (так, например, в 2021 году было поставлено около 155 млрд. кубометров).

Санкционная ловушка, в которую себя загнали еврочиновники, очень проста: либо соревноваться на споте с премиальным азиатским рынком СПГ, либо как-то убедить «Газпром» в увеличении трубопроводных поставок, да еще и по строго фиксированной цене.

Вот только для увеличения поставок нет юридических и технических возможностей:

— Газопровод «Ямал-Европа» блокирован Польшей;

— «Северный поток 2» не сертифицирован Германией;

— «Северный поток 1» также под санкциями, сломался и неизвестно когда будет отремонтирован канадцами;

— Украинская ГТС по понятным причинам не будет загружаться сверх контрактных объемов, а в случае интенсификации боевых действий скорее всего будет вообще отключена;

— Вторая нитка «Турецкого потока» и без того работает на полную мощность.

Таким образом, чтобы «надавить» на «Газпром», сначала ЕС должен снять с него все санкции и реанимировать работу газопроводов. Можно вводить какие угодно пороговые цены, но это не имеет никакого значения при пустой трубе.

Дефицит физических поставок уже обнулил энергоемкие отрасли промышленности Европы – производство удобрений, цветную металлургию, — они стали просто нерентабельны. Параллельно с этим приходится отказываться от «зеленой повесточки» и реанимировать работу электростанций на угле и мазуте, что стимулирует рост стоимости уже и этих энергетических ресурсов. Постепенно реальный сектор экономики ЕС становится неконкурентоспособен в сравнении с американским и китайским. А энергетические дотации бытовым потребителям потребуют дополнительных социальных расходов. Возможно, это и было истинной целью санкционной войны.

У попытки администрирования цен на газ в ЕС есть и еще одно измерение – крах концепции так называемого «Третьего энергопакета» (вводившегося с первоначальной целью создания конкурентного рынка газа в Европе). На протяжении последних 13 лет именно ЕС разрушал систему долгосрочных контрактов на поставку газа с привязкой к цене нефти и пытался заменить ее системой спотовых торгов на бирже. В итоге они все-таки создали конкурентный рынок газа – но абсолютно непредсказуемый по скачкам цен, не позволяющий сколько-нибудь длительное планирование инвестиций в газовую отрасль.

Эта нелогичность ЕС уже подорвала переговорные позиции Германии с Катаром по вопросу поставок сжиженного природного газа. Катар требовал твердый долгосрочный контракт на 20 лет, а Берлин к этому был не готов поскольку всерьез рассчитывает достичь углеводородной нейтральности к 2040 году.

И сейчас своей инициативой предельной цены еврочиновники сами и хоронят «Третий энергопакет». Административное назначение цены – это по сути введение элементов плановой экономики, отказ от «невидимой руки рынка». В этом же русле лежит и еще одна инициатива по регулированию рынка газа – создание единого закупающего европейского оператора, который будет взаимодействовать с экспортерами. Если он будет реализован, то ЕС ждут многочисленные судебные антимонопольные разбирательства – причем не только с внешними контрагентами, но и внутри самого ЕС.

Гипотетически «Газпром» мог бы согласиться на некую фиксированную цену поставок газа, превышающую себестоимость его добычи и транспортировки. Но только при условии возобновления работы всех газопроводов и подписания новых долгосрочных контрактов, с привязкой к цене нефти.

Однако если Евросоюз говорит, что через 3-4 года все поставки из России все равно будут прекращены, то зачем «Газпрому» идти навстречу еврочиновникам?

В 2021 году физический экспорт трубопроводного газа составил около 204 млрд. кубометров на общую сумму 55,5 млрд. долларов. Таким образом, средняя цена за тысячу кубов газа составила около 270-275 долларов. Из этого объема примерно 155 млрд. кубометров были поставлены в ЕС, а 49 млрд. в Китай и другие более-менее адекватные страны.

Даже при сохранении текущих объемов поставок в ЕС на уровне 31-32 млрд. кубометров, общий экспорт «Газпрома» в 2023 году составит 88-89 млрд. кубометров. Но при уже достигнутой цене в пределах 600 долларов общая выручка составит около 52-53 млрд. долларов. Снижение на 5% чувствительно, но не смертельно для «кровавого режима Путина». Что бы там ни утверждала либерда.

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