Газовый абсурд в Европе

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Одним из знаковых событий прошедшей недели стало заседание Совета ЕС по энергетике на котором обсуждался вопрос введения предельных цен на газ

Само по себе мероприятие можно рассматривать как откровенную кальку с инициативы стран «Большой семерки» по введению предельных цен на нефть. Однако в случае с поставками газа странам ЕС не удалось достичь вообще никакого взаимопонимания. Повторное рассмотрение вопроса отложено до конца сентября, но возможен и более длительный горизонт переговоров – до начала 2023 года.

Первоначальная идея заключалась в жесткой фиксации цен на топливо поставляемое «Газпромом» в ЕС – около 520 евро за тысячу кубометров. Однако текущие объемы поставок «Газпрома» в Европейский союз уже невелики – на середину сентября они составляют примерно 15,5 млрд кубометров газа по украинской ГТС и столько же по второй нитке «Турецкого потока». Евросоюзу проще сразу ввести эмбарго на поставку газа от «Газпрома». Вводить ценовые ограничения против столь малых объемов поставок просто не имеет смысла – общий объем импорта газа в Евросоюз в десять раз больше.

Поэтому ушлые еврочиновники попытались импровизировать и предложить уже введение потолка цен на вообще весь газ поставляемый в ЕС – не только российский, но и норвежский, алжирский, азербайджанский. Тут уже не выдержали нервы у норвежцев, которые сказали, что не могут предписывать своим добывающим компаниям «продавать газ не по рыночной цене».

Очевидно, что предложение по общему порогу цены на газ откровенно провальное – в этом случае Евросоюз рискует войти в конфликт со всеми своими поставщиками – от Норвегии и Алжира, до Катара и США. А ценовое давление исключительно на «Газпром» было бы эффективно только при прежних сверхвысоких объемах поставок (так, например, в 2021 году было поставлено около 155 млрд. кубометров).

Санкционная ловушка, в которую себя загнали еврочиновники, очень проста: либо соревноваться на споте с премиальным азиатским рынком СПГ, либо как-то убедить «Газпром» в увеличении трубопроводных поставок, да еще и по строго фиксированной цене.

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Вот только для увеличения поставок нет юридических и технических возможностей:

— Газопровод «Ямал-Европа» блокирован Польшей;

— «Северный поток 2» не сертифицирован Германией;

— «Северный поток 1» также под санкциями, сломался и неизвестно когда будет отремонтирован канадцами;

— Украинская ГТС по понятным причинам не будет загружаться сверх контрактных объемов, а в случае интенсификации боевых действий скорее всего будет вообще отключена;

— Вторая нитка «Турецкого потока» и без того работает на полную мощность.

Таким образом, чтобы «надавить» на «Газпром», сначала ЕС должен снять с него все санкции и реанимировать работу газопроводов. Можно вводить какие угодно пороговые цены, но это не имеет никакого значения при пустой трубе.

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Дефицит физических поставок уже обнулил энергоемкие отрасли промышленности Европы – производство удобрений, цветную металлургию, — они стали просто нерентабельны. Параллельно с этим приходится отказываться от «зеленой повесточки» и реанимировать работу электростанций на угле и мазуте, что стимулирует рост стоимости уже и этих энергетических ресурсов. Постепенно реальный сектор экономики ЕС становится неконкурентоспособен в сравнении с американским и китайским. А энергетические дотации бытовым потребителям потребуют дополнительных социальных расходов. Возможно, это и было истинной целью санкционной войны.

У попытки администрирования цен на газ в ЕС есть и еще одно измерение – крах концепции так называемого «Третьего энергопакета» (вводившегося с первоначальной целью создания конкурентного рынка газа в Европе). На протяжении последних 13 лет именно ЕС разрушал систему долгосрочных контрактов на поставку газа с привязкой к цене нефти и пытался заменить ее системой спотовых торгов на бирже. В итоге они все-таки создали конкурентный рынок газа – но абсолютно непредсказуемый по скачкам цен, не позволяющий сколько-нибудь длительное планирование инвестиций в газовую отрасль.

Эта нелогичность ЕС уже подорвала переговорные позиции Германии с Катаром по вопросу поставок сжиженного природного газа. Катар требовал твердый долгосрочный контракт на 20 лет, а Берлин к этому был не готов поскольку всерьез рассчитывает достичь углеводородной нейтральности к 2040 году.

И сейчас своей инициативой предельной цены еврочиновники сами и хоронят «Третий энергопакет». Административное назначение цены – это по сути введение элементов плановой экономики, отказ от «невидимой руки рынка». В этом же русле лежит и еще одна инициатива по регулированию рынка газа – создание единого закупающего европейского оператора, который будет взаимодействовать с экспортерами. Если он будет реализован, то ЕС ждут многочисленные судебные антимонопольные разбирательства – причем не только с внешними контрагентами, но и внутри самого ЕС.

Гипотетически «Газпром» мог бы согласиться на некую фиксированную цену поставок газа, превышающую себестоимость его добычи и транспортировки. Но только при условии возобновления работы всех газопроводов и подписания новых долгосрочных контрактов, с привязкой к цене нефти.

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Однако если Евросоюз говорит, что через 3-4 года все поставки из России все равно будут прекращены, то зачем «Газпрому» идти навстречу еврочиновникам?

В 2021 году физический экспорт трубопроводного газа составил около 204 млрд. кубометров на общую сумму 55,5 млрд. долларов. Таким образом, средняя цена за тысячу кубов газа составила около 270-275 долларов. Из этого объема примерно 155 млрд. кубометров были поставлены в ЕС, а 49 млрд. в Китай и другие более-менее адекватные страны.

Даже при сохранении текущих объемов поставок в ЕС на уровне 31-32 млрд. кубометров, общий экспорт «Газпрома» в 2023 году составит 88-89 млрд. кубометров. Но при уже достигнутой цене в пределах 600 долларов общая выручка составит около 52-53 млрд. долларов. Снижение на 5% чувствительно, но не смертельно для «кровавого режима Путина». Что бы там ни утверждала либерда.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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