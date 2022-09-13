Рост тарифов за коммунальные услуги неизбежен 13.09.2022 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 380 0 Управляющий директор компании «Казтехэнергоцентр» Ернар Дукенбаев о том, что лучшей помощью государства будет тщательно отработанный по всем статьям Закон Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Проект диагностического центра пока остаётся мечтой Перед государством стоит задача не «разделять и властвовать», а «объединить и сохранить» Президенты меняются, традиции остаются Виртуальный пожар языковой повестки не должен стать реальным Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана