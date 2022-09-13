Всё только начинается и никак не начнётся

Российская спецоперация на Украине: 201-й день

Есть анекдот про двух политологов, двух «людей из телевизора». Встретились они где-то в неформальной обстановке. И один спрашивает другого:

– Ты понимаешь, что происходит?

– Сейчас я тебе всё объясню.

– Нет, объяснить я сам могу. Я спросил, понимаешь ли ты, что происходит на самом деле.

Примерно такая картина сейчас наблюдается в московском экспертном сообществе относительно положения дел вокруг спецоперации на Украине. После ухода российской армии из Харьковской области некоторые провластные «говорящие головы» просто замолчали. Ничего не комментируют уже несколько дней. Другие пересказывают в телевизоре сводки Министерства обороны, в которых говорится, что это была простая перегруппировка сил. Ну, или сложная перегруппировка. А в неформальном общении эти граждане больше помалкивают. Что они думают на самом деле? Кто разберёт. Третьи признают серьёзную неудачу и призывают не раскачивать лодку. Революции в России ни к чему хорошему не приводили.

В социальных сетях и особенно в телеграм-каналах мнения разбросаны в огромной амплитуде от «всё пропало» до «вот только сейчас всё и начнётся». Но в целом оптимизма там гораздо меньше, чем в телевизоре. Даже у лидеров патриотического общественного мнения. Почти никто уже не спорит, что шесть с половиной месяцев военных действий показали: российская армия не очень хорошо подготовлена, а политическое руководство страны, принимая решение о начале спецоперации, не очень ясно себе представляло реальные проблемы, с которыми придётся столкнуться.

За 23 года (Путин стал премьер-министром в августе 1999-го) давно сложился характерный неторопливый и непубличный стиль этого самого руководства. Населению предлагается довольно примитивный набор лозунгов, практические кадровые и управленческие решения не очень понятны, но дела делаются, и результаты далеко не всегда плохие. Например, Путина много лет критиковали за то, что в России неправильно развивается сельское хозяйство. Принятые на этот счёт планы и нацпроекты проваливаются, программа продовольственной безопасности не выполняется, в ответственных министерствах и ведомствах тотальная коррупция. Так продолжалось примерно до 2010 года. Но потом российское сельское хозяйство начало со страшной силой расти и крепнуть, а сейчас оно процветает. Если СССР каждый год покупал за границей 40 миллионов тонн зерна, то Россия теперь продаёт 50 миллионов. Полностью обеспечивая собственное население основными видами сельхозпродукции по вполне человеческим ценам.

Примерно такая же картина со строительством. Долго и вроде бы неумело запрягали, потом, наконец, запрягли. Сейчас строят много и хорошо. То же самое с дорогами. Они веками считались одной из двух главных российских бед, а теперь вот больше не считаются.

Кстати, и сегодняшняя финансово-экономическая устойчивость России в ситуации, когда против неё ведётся тотальная война санкций, говорит о многом. Магазины по-прежнему полны товаров, цены почти не растут, а местами даже снижаются. Зарплаты и пенсии платятся вовремя, рубль крепок как никогда. В стране вполне достаточно каких угодно ресурсов, чтобы не просто продолжать существование, но и нормально, уверенно себя чувствовать.

В общем, жизнь показала: Путин и его команда умеют доводить до конца сложные программы и проекты. Отчего же военная спецоперация на Украине идёт так неуспешно? Как вышло, что Путин, вполне прилично себя проявивший в качестве управленца мирного времени, оказался гораздо более слабым верховным главнокомандующим?

До последнего времени жива была версия, согласно которой мы с вами просто далеко не всё знаем и понимаем. Это называлось «хитрый план Путина». Собственно, Минобороны РФ, рассказывая о «перегруппировке сил» как раз такую версию в очередной раз озвучило. Высшее руководство России по-прежнему не хочет проводить мобилизацию, ни общую, ни частичную. Надеется, что задачу можно решить при помощи контрактной армии, при помощи добровольцев, которых набирают на хороших условиях в огромной 150-миллилонной стране. И, несмотря на отдельные неудачи, спецоперация завершится успехом. Ошибки будут поправлены, как уже поправлены недочёты и провалы в сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве.

Но после того, как из Харьковской области хлынули в Россию потоки беженцев, успевших получить паспорта с двуглавым орлом, получить заверения «Россия пришла навсегда», эта версия имеет не очень много сторонников.

Возможно, проблема как раз в фирменной неторопливости путинского стиля, в накопившейся излишней самоуверенности, в привычке ставить личную преданность выше способностей, отдавать ключевые должности друзьям. Несмотря на их скромные дарования. Сейчас много плохого говорят о Шойгу. О том, что кроме самопиара этот великий военачальник больше ничего не умеет. Мол, на важнейших постах в Министерстве обороны у него раскормленные обленившиеся генералы, мастера составлять отчёты и проводить парады. А суперсовременная военная техника, о которой было столько звона, существует, дескать, в нескольких экземплярах.

Эта версия имеет под собой не меньше оснований, чем подуставшая первая. А комбинация первой и второй версий объясняет сразу многое, хотя далеко и не всё.

При таком раскладе – Путин верил Шойгу, но теперь перестанет – ситуация выглядит тревожной, неприятной, но не провальной. Россия почти всегда так воевала. Сначала царские и сталинские Бояны вещие рассказывали населению, что враг будет разгромлен на дальних подступах и малой кровью, потом всё оборачивалось по-другому, и негодных генералов меняли на правильных, начинали воевать как следует. Освобождали Киев, брали Париж и Берлин.

В этом смысле мне кажутся вполне уместными уже прозвучавшие сравнения идущей сейчас спецоперации с советско-финской войной 1939-40 годов. Накануне большой войны с Германией Сталин попросил руководство Финляндии (которая, напомню, до 1917 года была российской провинцией) произвести обмен участками территории. Чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Финны отказались. Началась «малая война». С советской стороны – силами одного лишь Ленинградского военного округа. А финны воевали всей страной, провели мобилизацию, их пропаганда с утра до вечера накачивала население патриотизмом. В конце концов, советское руководство ввело в действие дополнительные силы, и победа была достигнута. Правда, дорогой ценой. При этом, справедливо напоминают те, кто проводит аналогию, Гитлер сделал выводы о слабости советской армии и решился летом 1941 года напасть на СССР. И Запад может пойти на «окончательное решение проблемы с Россией», если она в ближайшее время не покажет свою силу и умение воевать.

Тем временем российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре – решение, к которому Путина уже давно подталкивали патриоты, и не только диванные, но и те, что воюют сейчас на Донбассе. Для них это долгожданная эскалация конфликта, «война по-настоящему». Путин до последнего времени её избегал. Началась ли она теперь – опять вопрос. Разбив ракетами несколько украинских подстанций и оставив на одну ночь без света часть украинской территории, Россия прекратила удары. А украинцы уже починили электричество.

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