Папа Римский в Новом Казахстане 15.09.2022 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 235 0 Политолог Эдуард Полетаев о смыслах приезда понтифика для Ватикана и Акорды Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Казахстане государственный атеизм насаждался десятилетиями – Папа Римский Папа Римский в Нур-Султане поддержал усилия Казахстана и призвал мир не усугублять вражду Казахстан — новый путь братства, по которому люди пойдут к миру – Папа Римский Папа Римский: Вторая проблема планетарного масштаба — проблема мира Реальный статус русского языка в Казахстане неоспорим