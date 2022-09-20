Судьба страны в руках талантливых педагогов 20.09.2022 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 132 0 Учитель истории Сагингали Калиев о том, что новое поколение видит виртуальную жизнь как реальную, но не понимает ответственности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Судьба трассы «Меридиан» из России в Китай оказалась в руках Казахстана Виртуальный пожар языковой повестки не должен стать реальным «Распределитель» от президента Токаева Перед государством стоит задача не «разделять и властвовать», а «объединить и сохранить» Реальный статус русского языка в Казахстане неоспорим