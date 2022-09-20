Хотят ли русские войны

Почему Путин не объявляет мобилизацию

Ситуация вокруг военной кампании на Украине складывается вполне определённая. В том смысле, что все мы уже стали военными экспертами, все понимаем: двести тысяч российских солдат не могут успешно наступать и решать поставленные задачи. Даже в том скромном объёме, какой на прошлой неделе обозначил Путин: «освобождение Донбасса». О денацификации и демилитаризации всей Украины речи больше не идёт. Или опять пока не идёт.

Российская группировка не может наступать по той причине, что ей противостоит миллион украинских солдат. Большинство из них не очень хорошо подготовлены, не очень боеспособны. И, тем не менее, их миллион. По оценкам военных специалистов, примерно пятая часть украинского войска подготовлена хорошо. Костяк составляют бойцы, обученные на военных базах Великобритании и Польши. Немало там и западных профессиональных военных. То есть по численности элитная часть воюющей украинской армии равна всей российской группировке. Но кроме элиты на украинской стороне воюет ещё восемьсот тысяч человек.

При этом украинская армия в огромных объёмах снабжается западным вооружением, самыми современными средствами связи, надёжно обеспечена данными разведки. Так что перспективы для России пока не очень радостные. Поэтому в общественных дискуссиях снова и снова возникает тема мобилизации, общей или частичной. Прорываются эти настроения и на верхние этажи. Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет несколько дней назад прямо заявил, что мобилизация совершенно необходима.

Шеремет в 2014 году был одним из лидеров «русской весны» в Крыму. Он выступает от имени тех боевых решительных ребят, которые рвутся в атаку и уверены в победе. Но в целом настроения в российском обществе сейчас далеки от патриотического подъёма.

Отношение к специальной военной операции у среднего россиянина в первое время было такое: наши крутые профессионалы, отлично подготовленные и вооружённые, по приказу президента отправились на Украину, чтобы решить давно назревшие вопросы. Нанести натовским агрессорам упреждающий удар. Остановить превращение Украины в анти-Россию. Но потом оказалось, что вопросы решаются не очень успешно. По крайней мере, они не очень успешно решаются малыми силами, без радикального перекраивания мирной тыловой жизни. Без повесток из военкомата для некоторых средних россиян. Или даже для многих.

Этот расклад и эта перспектива сильно поменяли отношение к операции на Украине. Вызвали много вопросов. В самом деле: как же Путин и его аналитики так промахнулись с прогнозами? Почему недооценили противника?

Вот так и промахнулись. Не меньше Путина промахнулись те зарубежные лидеры и эксперты, которые обещали Украине, что «русские не рыпнутся», обещали мирную счастливую жизнь в Европе, а не горы трупов, не Мариуполь, превращённый в Сталинград, не прилёты по инфраструктуре на всей территории страны. Прилёты, которые только ещё начинаются. Европейскому и американскому обывателю тоже не обещали, что будут дразнить русских и ставить мир на грань ядерной катастрофы.

Что дальше? Может, надо мириться? Кремлёвские пропагандисты, если надо, сумеют объяснить среднему россиянину, что с одной Украиной наши бравые контрактники справились бы на раз-два. Но нам противостоит коллективный Запад. Это пока что большая сила. Нам сейчас главное выстоять экономически. Подождать, пока мир продолжит своё переформатирование. Запад слабеет, ему скоро будет не до Украины. Поэтому, дескать, в военных делах сегодня нужна передышка. А потом мы своё возьмём.

Однако украинские лидеры и стоящий за ними коллективный Запад не хотят мириться. Не хотят давать России передышку. Они говорят, что мир на условиях «как до 24 февраля» уже невозможен. И даже на условиях «как в декабре 1991 года» (то есть с возвращением Крыма и Донбасса в состав Украины) тоже невозможен. Нужна демилитаризация и «депутинизация» России. Иначе эта проклятая страна опять возьмётся за старое.

Сценарии «депутинизации» пока туманны и фантастичны. Но для пожившего на свете человека мечтания о свободных демократических выборах, которые, мол, состоятся после отставки тирана и наконец-то выведут Россию на путь прогресса, выглядят большей фантастикой, чем прогнозы относительно хаоса, который может наступить в случае резкого ослабления центральной власти в России. Хаоса, погромов, новой волны «роста национального самосознания» на окраинах. Жёсткой и вполне вероятно – кровавой схватки за власть между конкурирующими элитами. И абсолютного цинизма со стороны Запада. Ему точно плевать на нас с вами, на наши гуманитарные и всякие другие катастрофы.

В общем, если, не дай Бог, дело дойдёт до реального коллапса кремлёвской власти, те прекраснодушные идиоты, которые грезят о свержении плохого Путина, получат гораздо больший сюрприз, чем их папы и мамы, грезившие в конце 80-х о светлом шведском социализме, но получившие вместо него свирепый капитализм нигерийского типа. Это не говоря уже о том, что «депутинизация» неизбежно привела бы к обрушению всей российской и советской истории, всей картины мира, в которой Россия занимает достойное место. Снова всё будет оболгано и оплёвано.

Условный средний россиянин о свержении Путина вряд ли мечтает. При этом он, средний россиянин, думаю, уже готов в той или иной степени поддержать сценарий замирения с Украиной. Или, по крайней мере, готов не выказывать возмущения по поводу такого замирения. Это если встанет вопрос «замирение или мобилизация». Почти никто пока не настроен менять привычную жизнь на ту, что будет в условиях военного времени. Тем более не настроен идти на фронт или отправлять туда сыновей. Русские не хотят войны и не хотят на войну. А вот если встанет вопрос «капитуляция или мобилизация», всё резко поменяется. В цепи появится электричество. Причём, кремлёвской пропаганде, думаю, прямо сейчас по силам создать соответствующие настроения – Родина в опасности и так далее. Если будет соответствующая команда.

Мобилизационный потенциал у России огромный. Призыв одних только запасников с наиболее востребованными воинскими специальностями и тех, кто недавно проходил переподготовку, заметно усилит боеспособность российской армии, задействованной на Украине. Позволит сократить разрыв в численности с силами противника. Даст возможность надёжно заткнуть дыры на фронте. Исключит вероятность повторения харьковского позора на других участках. Обеспечит постепенное продвижение к намеченным целям.

Мобилизация точно не будет радостной. Очередей у военкоматов не предвидится. Кто-то обязательно будет косить. Но и в 1941 году кто-то косил и прятались по чердакам. Но остальные шли и воевали. Так было всегда. Помните, наверное, напутствие, каким в пушкинской «Капитанской дочке» провожал Петрушу Гринёва старый отец: «на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». Вот средний россиянин сейчас и не напрашивается. Но и отговариваться не станет, когда призовут.

Однако, похоже, кремлёвское начальство держит этот вариант как запасной. По-прежнему надеется, что исправить ситуацию удастся, ничего радикально не меняя. При помощи пополнения в виде пригожинских зэков, при помощи добровольцев и «самомобилизации регионов». Правда, на призыв Кадырова к самомобилизации отозвались пока лишь четыре региона РФ из восьмидесяти пяти.

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