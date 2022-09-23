Мобилизация в России как часть плана «Б» 23.09.2022 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 144 0 Военный эксперт Александр Артамонов о мобилизации, торговле со странами НАТО и фрагментации Украины Похожие материалы: «Мобилизация в России: банки Казахстана борются с угрозами». «Оппозиция в Казахстане авторитарна и неконкурентоспособна». «Три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи». «Сериал про Розу Багланову – очередная низкопробная киноподелка» Казахстан не намерен отказываться от плана поставок газа из России Путин объявил частичную мобилизацию в России Только 46% электроподстанций отремонтировано от годового плана – минэнерго РК 80 сотрудников «дочки» казахстанского «Халыка» в России получили повестки на мобилизацию