«Токаев: Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа». «Через семь лет мы будем избирать третьего, а потом четвёртого и пятого президентов». «Какие ценности стоит взять в «новый» Казахстан, а какие лучше оставить в «старом»?»

Сетевой Казахстан 28 сентября 2022г.

TIME . KZ . «Глава государства провел встречу с общественностью Туркестанской области» — В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что основной целью его рабочей поездки является ознакомление с ситуацией в регионе и обмен мнениями по актуальным вопросам с местными жителями. По его словам, Туркестан является золотым столпом нашего народа. «В сопредельных странах происходят конфликты. Многие люди из соседней страны в поисках убежища пересекают нашу границу. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа».

IA — CENTR . RU . «Интрига досрочных выборов: не «кто станет соперником», а «что будет после них»?» — 20 ноября в #Казахстан’е пройдут досрочные президентские выборы. Большинство аналитиков ожидают уверенной победы Касым-Жомарта #Токаев’а. Однако в условиях кризиса в экономике зоной риска остаётся возможный «саботаж» со стороны бизнес-элит. О том, как досрочные выборы вписаны в макроэкономический контекст — в материале казахстанского корреспондента Ia-centr.ru Петра СВОИКА — Сейчас же акцентируем главное: сохранение прежнего курса приведет Казахстан к еще большим неприятностям. Пора аккуратно поворачивать.

RATEL . KZ . «Айдос Сарым: Через семь лет мы будем избирать третьего, а потом четвёртого и пятого президентов» — Согласитесь, проведи президент только перезагрузку парламента и маслихатов, в стране нашлось бы немало критиков, которые сказали бы, что президент опять что-то специально «мутит», появилась бы новая конспирология. По-моему, в своем послании глава государства дал исчерпывающие, честные ответы на все вопросы относительно своих инициатив. Он, напомню, сказал: масштаб предстоящих реформ, их трудностей таков, что ему самому нужно обновить политический мандат доверия. Это, как мне кажется, ключевое. И это есть правда. Полагаю, что в ходе своей электоральной кампании президент расшифрует свои месседжи, заново замотивирует элиты и госаппарат, разъяснит, расшифрует обществу свое видение и ключевые смыслы предстоящего семилетия. Уверен, что через семь лет мы будем избирать третьего, а потом четвертого и пятого президентов. Главное в нашем пространстве, как говорил Корней ЧУКОВСКИЙ, иметь крепкое здоровье.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ – «Внешняя политика — это покер, внутренняя политика — шахматы» — Во внешней политике никогда не знаешь полный расклад чужих карт, не всегда можешь отличить блеф от уверенности и осторожно относишься к ставкам. Во внутренней тебе открыт весь расклад сил, всегда можешь оценить возможные комбинации, объективно оценить риски… Казахстанские шахматы обрели свою специфику — все фигуры были окрашены в один цвет, а правила переписаны в угоду единственному игроку. В этих условиях для того, чтобы начать игру, стало необходимым вернуть шахматам их первоначальный вид, воссоздать доску и расставить фигуры. По сути, реформы Касым-Жомарта Токаева нацелены именно на это.

QMONITOR . KZ . «Какие ценности стоит взять в «новый» Казахстан, а какие лучше оставить в «старом»?» — Строительство «Нового Казахстана» предполагает не только кардинальные изменения в политической жизни, экономике, общественном сознании, но и необходимость формирования новой системы ценностей. Конечно, однозначного ответа на вопрос, что она должна в себя включать, не существует. Но есть смысл хотя бы разобраться с тем, какие из ценностей, так или иначе присутствующих в нашем обществе (традиционных, появившихся в советскую эпоху, пришедших с обретением независимости), должны стать приоритетными, если мы действительно жаждем обновления, а какие, напротив, будут помехой на пути к «светлому будущему».

FORBES . KZ . «Олжас Худайбергенов: Вероятность протестных настроений будет только усиливаться» — Свой взгляд на ситуацию в стране и мире известный экономист представил в интервью Арманжану Байтасову — Люди ждут «новый Казахстан», «справедливый Казахстан», но вопрос в том, насколько нынешняя команда [власти] сможет с этим справиться. Вероятность протестных настроений в следующем году будет только усиливаться. Второе — я считаю достаточно вероятным, что разворачивание конфликта вокруг Тайваня приведет к санкционной войне между США и Китаем, и это по нам очень сильно ударит. И третье — вопрос неспособности системы госуправления реагировать на внешние шоки.

NG . RU . Андрей ВЫПОЛЗОВ – «Что не так с русским языком в России и Казахстане» — В последние дни на российских интернет-просторах очень много читаю о Казахстане. Нам бы в сегодняшний нелёгкий час сродниться с большим южным соседом – ведь столько вместе прожили-пережили, но нет – выискиваем к чему придраться. Бьём наотмашь, не рассусоливая. Главная претензия таких задирал к казахам одна: мол, запрещают русский язык… Озвучу вообще крамольное для россиян наблюдение: у казахской молодёжи, получившей высшее образование, русский язык намного чище и богаче. Без англицизмов, фени и сортирщины. Опять же сам слышал не раз и не два. Но почему-то нам в России и это не нравится.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Мобилизационный исход» — Не думаю, что все уклонисты, оказавшиеся на нашей территории, согласны с положениями Устава ООН, о которых недавно говорил Токаев, объясняя непризнание Казахстаном ДНР и ЛНР. Поэтому неизбежны межнациональные конфликты проукраински настроенных казахстанцев с зомбированными пропутинскими россиянами. Тем более, что в самой России немало деструктивных сил, которые готовы спровоцировать подобные эксцессы. И такие провокаций уже можно наблюдать в социальных сетях.

LITER . KZ . «Кто выиграет от массовой миграции россиян в Казахстан? Мнение эксперта» — Эксперт Института мировой экономики и политики Алия ОРАЗГАЛИЕВА — В нынешней “второй волне” миграционный контингент отличается. Во-первых, основной поток – это россияне призывного возраста, мужчины, которые не обязательно обеспечены первоначальным капиталом для полноценной ассимиляции на новом месте, с разным уровнем образования, квалификации и прошлого опыта зарабатывания средств на существование. Немаловажно, что значительная часть из тех, кто прибывает, это молодые люди, которые еще вчера не имели никаких планов по переезду в другую страну и не имеют полноценного плана адаптации на новом месте, что может обострять криминогенную обстановку в регионах поселения прибывших.

365 INFO . KZ . «Слишком высокий: истинный курс тенге к рублю назвал экономист» — Мобилизация в России усилит рост цен на многие товары в Казахстане. Хотя, уже с февраля, когда произошло военное вторжение России в Украину, мы можем наблюдать инфляционное давление. Но сегодня поток россиян, приезжающих в Казахстан его усиливает: ко всему прочему, выросла аренда жилья. К тому же они принесли большую рублевую массу, которую меняют на тенге. Все это, по мнению экономиста Бекнура КИСИКОВА, может и дальше подстегивать инфляцию — С другой стороны, многие мигранты из России используют сейчас Казахстан, как транзит и улетают дальше куда-то. Так что, возможно, у нас в стране осядет не такое большое количество людей.

INFORMBURO . KZ . «Ельдар Абдразаков о тендерной экономике, клановом капитализме и госпрограммах» — В гостях у Informburo.kz известный бизнесмен Ельдар АБДРАЗАКОВ (входит в 50 самых влиятельных предпринимателей Казахстана, по версии Forbes). Поговорили о том, как развивался клановый капитализм в Казахстане, куда лучше вкладывать нефтяные доходы, почему госпрограммы мешают банкам кредитовать МСБ и сколько казахстанцев занято в сырьевом секторе.

SPIK . KZ . Вагит ИСМАИЛОВ – «Могильщик оппозиции: на кого работает Мухтар Аблязов?» — Беглый банкир Мухтар Аблязов, продолжающийся прятаться от карающегося меча казахстанского правосудия в европах, как и раньше пытается «кукловодить» внутриказахстанской политической повесткой, мастерски плетя интриги и расставляя ловушки для политических конкурентов. Порой настолько усердно, что невольно закрадывается подозрение, а на себя ли работает Мухтар Кабулович или все же на «того парня», по долгу службы ответственного за нейтрализацию протестного потенциала? Как говорится, большой и жирный вопрос.

TENGRINEWS . KZ . «Алкоголь, игромания и наркотики. Алматинец борется сразу с тремя зависимостями» — История алматинца Данияра Кайдарбекова пугает и заставляет задуматься одновременно. С одной стороны, в свои 32 года он имеет за спиной сразу три зависимости: алкоголизм, лудоманию и наркозависимость. С другой — Данияр, пусть и не без помощи близких, нашел в себе силы остановиться и пройти реабилитацию. Теперь он откровенно рассказывает своим подписчикам в соцсетях о том, как поступать не стоит. Мужчина не гордится своим прошлым, однако он понимает, что его история поможет спасти чье-то будущее.

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