Казахстан и прочие страны Центральной Азии воду не экономят: подушевое потребление воды в РК одно из самых высоких в мире

Вероятно, в случае Казахстана причина в том, что тарифы на водоснабжение у нас крайне низкие

По данным Worldometers, Казахстан, как и прочие страны Центральной Азии, отличается колоссальными объёмами потребления воды. Так, ежедневный уровень использования воды на душу населения в РК достигает сразу 3,5 тыс. литров. Для сравнения: в соседней России показатель составляет всего 1,3 тыс. литров, в Грузии — 1,2 тыс. литров, в Украине — 604 литра, а, скажем, в Великобритании — лишь 348 литров на человека.

Самые низкие показатели среди 179 стран, попавших в обзор, отмечены в африканских странах: в частности, в Демократической Республике Конго, занявшей последнее место, показатель составил лишь 34 литра на душу населения.

«Лидирует» же по потреблению воды ещё одна страна ЦА, Туркменистан: 16,3 тыс. литров воды в день на душу населения. В тройку главных «стран-водопользователей» попали два южноамериканских государства — Чили и Гайана. За ними идут сразу три страны ЦА — Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан: 4,8 тыс., 4,5 тыс. и 4,3 тыс. литров воды на душу населения в день соответственно. Седьмую строчку занимают США с показателем в 3,8 тыс. литров на человека.

Впрочем, такие показатели водопользования в РК не вызывают удивления — достаточно посмотреть на тарифы на воду в стране. Так, к примеру, мониторинговая система Holidu приводит данные по стоимости холодного водоснабжения за 2021 год по 120 крупным городам из 63 стран.

Если сравнить с городами, попавшими в мониторинг, три ключевых казахстанских мегаполиса, Шымкент, Астану и Алматы, то в рейтинге из 123 городов они соответственно займут лишь 117-е, 118-е и 119-е места со стоимостью кубометра воды в 0,19, 0,11 и 0,1 евро. То есть водопроводная вода в РК — одна из самых дешёвых в мире.

Более дешёвыми оказались лишь пакистанский город Карачи (0,08 евро за кубометр водопроводной воды), столица Египта Каир (0,07 евро) и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (0,03 евро).

Выше, чем в РК, также тарифы в России и Украине, причём в последней, по данным Numbeo, средняя «чистая» (то есть после уплаты всех налогов) заработная плата ниже, чем в Казахстане. Такая же ситуация — с более высокими, чем в РК, тарифами при более низких зарплатах — наблюдается в Турции, Бразилии, Индонезии и ещё целом ряде стран.

Заметим: самым дорогим среди 123 городов оказался норвежский Осло: здесь кубометр воды стоил 5,51 евро. Конечно, можно сказать, что зарплаты в Норвегии выше, чем в РК, однако разница зарплат и тарифов оказывается несопоставимой. Так, на момент написания материала «чистая» зарплата в Норвегии превышала зарплату в Казахстане в 7,7 раза. В то же время тарифы на водоснабжение в Осло превышали тарифы в Астане в 52 раза, а в Алматы — сразу в 58 раз. Неудивительно, что при таких показателях жители Норвегии умеют экономить. Так, по данным Worldometers, приведённым выше, можно увидеть, что потребление воды в Норвегии вдвое меньше, чем в РК — 1,8 тыс. литров на душу населения в день.

В то же время вопрос бережного потребления упирается не только в деньги. Вода — важнейший ресурс, без которого человечество погибнет. По данным ООН, сегодня доступа к чистой питьевой воде не имеют 2,2 миллиарда человек.

От разумного потребления воды напрямую зависят экологическое состояние страны и социальное благополучие нации. Ниже мы привели ряд рекомендаций по экономии воды.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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