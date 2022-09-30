Биолаборатории Пентагона. Новый сезон

ШОС просят убрать биолаборатории США из стран Центральной Азии

Тема биолабораторий Пентагона в государствах постсоветской Центральной Азии – это как больной зуб. О нем можно забыть на некоторое время, но пока лечение не проведено – проблема уйти не может. Вот и Международная коалиция общественных организаций и партий по запрещению биологического оружия потребовала от участников саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Самарканде, разработать общую систему противодействия внешним угрозам и биологической защиты.

«Адекватно противодействовать нетрадиционным вызовам безопасности, таким как безопасность данных, биологическая безопасность, космическая безопасность», – предложил Си Цзиньпин, председатель КНР, на 22-м заседании Совета глав государств – членов ШОС.

Полезное начинание нашло поддержку у интернациональной общественности. Международная коалиция общественных организаций и партий по запрещению биологического оружия настаивает на необходимости «разработать концепцию биологической безопасности и структуры, отвечающие за ее осуществление, наряду с уже действующими механизмами по обеспечению стабильности и противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму. Это подразумевает необходимость раскрытия деятельности всех объектов двойного назначения и прекращения их работы по программам министерства обороны и других государственных органов США на территории стран-членов: Казахстана, Узбекистана и Таджикистана». Для тех, кто не в курсе, сообщаем: в Кыргызстане биолабораторий Пентагона нет.

Учредителями Коалиции выступили Социалистическое движение Казахстана, Единая коммунистическая партия Грузии, Социалистическая партия Латвии, Коммунистическая партия Пакистана и депутат Ирландского парламента социалист Пол Мёрфи. Как мы видим из списка, преобладают организации коммунистической направленности.

В Казахстане вес прокоммунистических сил принято недооценивать, из-за чего Народная партия Казахстана даже от определения «коммунистическая» в своем названии избавилась. Но в Китае, например, Компартия насчитывает более 95 млн членов и является правящей партией. В России КПРФ – это парламентская партия и вторая по количеству мандатов в Госдуме.

Обращение Коалиции к членам ШОС во многом символично и закономерно. Дело в том, что ООН в качестве площадки для решения вопросов биологической безопасности показала свою неэффективность. Потому что Конвенция ООН от 1972 года о запрете биологического и токсинного оружия есть (с 26 марта 1975 года вступила в силу), а механизма ее реализации нет. Вот и на 77-ой сессии Генассамблеи Объединенных наций всех тех, кто поднимал вопросы о деятельности биолабораторий США на Украине и в других странах, Вашингтон послал в пешее эротическое путешествие (если перевести с дипломатического языка на понятный), отказав в допуске на свои военно-биологические объекты.

Шанхайская организация сотрудничества пока только складывается в полноценный центр силы и место принятия важных межгосударственных решений. Указывать Белому дому в вопросах биологической безопасности на полную катушку она еще не может, а вот навести порядок на собственной территории среди стран-участниц ей вполне по силам.

В Казахстане действует построенная на деньги Пентагона Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) и хранилище особо опасных патогенов в Алматы, которые имеют третий уровень биологической опасности. Строительство лаборатории с четвертым уровнем биологической опасности, запланированное казахстанским руководством до 2025 года, несет еще большие потенциальные риски для населения страны.

Американские биолаборатории – это что-то вроде АЭС. В казахстанских СМИ достаточно материалов о том, какие они безопасные и полезные. Так и про АЭС можно сказать то же самое. Современные технологии гарантируют 100% безопасности эксплуатации атомных электростанций, но никто не может гарантировать, что положенные процедуры будут исполняться на 100%. Человеческий фактор – самый сложный в любой системе. Плюс военные моменты могут вмешаться, как с Запорожской АЭС.

В апреле 2022 года американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) на 2023-ий запросило финансирование на сумму $4,1 млрд. А в 2022-ом финансовом году DARPA направило на свои «биотехнологические программы» $414 млн. Нас больше всего беспокоят те $11,8 млн, которые пойдут на разработку «новых биологических решений» для поддержки операций в отдаленных и экстремальных условиях (подразумевается, в отдаленных от США странах).

В Вашингтоне не скрывают, что из-за боевых действий на территории Украины они намерены перенести незавершенные биологические проекты в страны Восточной Европы и Центральной Азии.

Когда в ноябре 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития вынесло на публичное обсуждение проект постановления по строительству лаборатории BSL-4 (четвертый уровень биологической опасности) и подземного хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов, то общественность как-то восторга не проявила. Пока проект висел, он набрал 17 тысяч просмотров, 500 дизлайков и 762 отрицательных комментариях. А ведь ведомственный сайт – это далеко не то место, куда любит заходить публика. В итоге документ провисел всего с 5 по 19 ноября, а как люди о нем более-менее узнали – его тут же убрали. Но «зуб» все болит и болит.

Пока активное беспокойство проявляют только граждане Кыргызстана. Там летом этого года прошла серия митингов протеста против строительства новой биолаборатории в Казахстане. Дело в том, что BSL-4 намерены поставить в поселке Гвардейский Жамбылской области, от которого до киргизской границы рукой подать. А у вирусов есть способность преодолевать границы без документов.

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