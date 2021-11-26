Индейский кейс и биолаборатории США

Отсутствие прозрачности и контроля вызывает тревогу

Потомки людей, которые раздавали индейцам зараженные оспой одеяла, вызывают подозрение уже в силу исторического прецедента. Данный посыл тоже прозвучал в ходе российско-киргизской конференции «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центрально Азиатском регионе» (прошла в Бишкеке в гибридном формате).

Вопреки распространенному заблуждению, биологических лабораторий Пентагона на территории Кыргызстана нет. Существовал план по их строительству и функционированию, однако из-за негативного общественного и научного резонанса, официальный Бишкек от данной затеи отказался. После этого ЦРЛ (центральная референс-лаборатория) на деньги США построили в Алматы.

Армянский эксперт по зоонозным болезням Григор Григорян, работая в международных структурах, участвовал в переговорах западных представителей с кыргызской стороной. Тогда он и предлагал: «Если хотите помочь людям – делайте это без предусловий». Но с той стороны позиция была иная: «Если хотите помощь – идите на наши условия». В Кыргызстане более 2000 скотомогильников сибирской язвы, так что объективно проблемами биологической безопасности заниматься надо.

«Медико-биологическая лаборатория – это инструмент «мягкой силы» и, пожалуй, самой эффективной колонизации страны, – подчеркнул вирусолог. – Колонизация – это не обязательно ввод воинских контингентов. Достаточно взять под контроль правительство страны. Вообще культуру, образование, сельское хозяйство, медицину, биологическую безопасность нельзя отдавать под внешний контроль».

«Угроза ядерной войны ушла на второй план. На первое место выдвинулась биологическая безопасность, – подчеркнул политолог Бакыт Бакетаев. – Наше гражданское общество уже не первый год призывает власти страны выступить с инициативой создания международного агентства по контролю биологических исследований (по подобию МАГАТЭ). Дело в том, что, несмотря на наличие Конвенции от 1972 года, требуется наличие института, который отслеживал бы деятельность биолабораторий и мог выполнять функции контролера. Он мог бы работать в рамках ООН».

На конференциях подобного плана кто-то должен донести ключевой посыл организаторов без экивоков (двусмысленных намеков). Похоже, таким человеком стал Семен Уралов, руководитель научно-исследовательского центра проблем интеграции стран-участниц ЕАЭС. «Необходимо, чтобы наши союзники взвесили бонусы и потенциальные проблемы, которые им принесет размещение на своей территории биолабораторий США», – акцентировал политолог.

«В случае возникновения реальных угроз распространения биологической опасности вблизи своих границ, Россия, конечно же, закроет не только границу, но и пункты пропуска. И тогда нашим коллегам по ЕАЭС придется забыть об общем экономическом пространстве. Казахстан крайне заинтересован в свободах ЕАЭС (движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы). Закрытие границ между Казахстаном и Кыргызстаном – это катастрофа для страны, в том числе экономическая. Армения также критически зависит от России: в вопросах безопасности, трудовой миграции и т.д.», – обрисовал возможный сценарий г-н Уралов.

Российский политолог отдельно остановился на двойном контуре проблем в связи с функционированием биолабораторий США. С Узбекистаном, Грузией или Украиной все хотя бы понятно – они за внешним периметром Евразийского экономического союза. А вот Казахстан и Армения внутри, из-за чего создают потенциальную угрозу России, Беларуси и Кыргызстану, где таких зарубежных объектов двойного назначения нет.

«Нужно по-другому ставить аргументы», – резюмировал Семен Уралов. По его мнению, в Нур-Султане и Ереване нет понимания реального баланса того, что Казахстан и Армения получают, а чего лишаются из-за биолабораторий США как в мирное, так и в военное время.

«Иной раз с друзьями и партнерами сложнее, чем с врагами. От врагов хотя бы знаешь чего ожидать», – заметил Александр Александровский, модератор конференции и обозреватель ИА «RIDUS».

Что касается журналистки Аси Зуан, главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, директора Центра исламских исследований Кавказа Шоты Апхаидзе, то они во многом повторили свои сведения с прошлых мероприятий подобного профиля. Разве что Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ по профилю биотерроризм, сам объяснил, почему после майдана 2014 года стал сотрудничать с российской разведкой. По его словам, причиной такого шага стало отсутствие контроля деятельности американских биолабораторий со стороны украинских властей. Правительство Виктора Януковича в 2013 году приняло решение о прекращение их деятельности на Украине, но не успело претворить его в жизнь.

Политолог Владимир Киреев добавил, что «национальные руководства нигде не контролируют деятельность американских биолабораторий».

В Казахстане тем временем запланировано строительство биолаборатории четвертого уровня безопасности (BSL-4) в поселке Гвардейский Жамбылской области на американские деньги. Из знаковых фигур против данного проекта выступил только поэт Олжас Сулейменов.

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