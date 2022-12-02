«В поисках долгосрочной легитимности». «Уйти нельзя остаться…Какая польза Казахстану от членства в ОБСЕ?». «Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?». «Реанимация системы отопления в Экибастузе близка в тому, что «пациент на грани»

Сетевой Казахстан 2 декабря 2022г.

VLAST . KZ . «В поисках долгосрочной легитимности» — Стремительная избирательная кампания в Казахстане завершилась закономерным переизбранием действующего президента на второй и последний срок. Он вновь обещает стране реформы и справедливость, которая была главным словом в его кампании. Власть поговорила с экспертами о том, чего ждать от второго срока ТОКАЕВА. Большого оптимизма они не проявили. Политолог Досым САТПАЕВ уверен, что Токаев объявил внеочередные президентские выборы в более-менее благоприятное для него время, когда протестные настроения не очень сильны. И он их ожидаемо выиграл. Теперь важной задачей для Токаева является поддержание «долгосрочной легитимности». Сделать это, по мнению Сатпаева, будет непросто.

QMONITOR . KZ . «Уйти нельзя остаться…Какая польза Казахстану от членства в ОБСЕ?» — Основанную в начале 1990-х Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая зародилась на основе Хельсинкских соглашений, все чаще называют «политическим манипулятором» и даже «провокатором», ставящим перед собой цель не укрепление мира во всем мире, а создание очагов розни в разных концах земного шара. И на фоне регулярно вспыхивающих скандалов вокруг деятельности ОБСЕ такого рода обвинения не выглядят беспочвенными. Вместе с тем, никто не спешит громко хлопать дверью и демонстративно прощаться с членством в этой структуре. В том числе и наша страна. Почему? Вопрос, как говорится, на засыпку.

«Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?» — То и дело наша общественность возбуждается на выпады отдельных российских политиков, экспертов, журналистов в адрес Казахстана. Сама по себе возмущённая реакция оправданна, но вот звучащие при этом требования к представителям государственной власти РК, чтобы те выразили протест на официальном уровне, трудно назвать адекватными. Хотя бы потому, что если правительство, парламент, Министерство иностранных дел и другие госструктуры станут реагировать на каждый чих, раздающийся как с севера, так и из других частей света, то тем самым они лишь придадут больший вес и значимость этим чихающим и их высказываниям.

TURANPRESS . KZ . «Чем в этом году занимались депутаты Мажилиса?» — Уходящий год отмечен множеством законотворческих инициатив, но об эффективности работы депутатов судить сложно, так как обществу не всегда заметен результат. Оценка деятельности мажилисменов крайне непростая задача, поскольку законопроекты иной раз возвращаются на доработку, а самое главное – невозможно понять, добились ли депутаты конечной цели. Стала ли жизнь казахстанцев лучше, безопасней, богаче? Публично такой мониторинг не ведется, поэтому остается полагаться лишь на субъективные критерии.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Сухой Казахстан: останется ли Казахстан через 50 лет?» — Можно прожить без нефти, без газа и даже без правительства. Качество воздушного бассейна Алматы, Усть-Каменогорска, Темиртау и других казахстанских городов показывает, что и без воздуха можно пожить, пусть и меньше. Однако есть субстанция, без которой Казахстан не просто обеднеет, а просто исчезнет с карты мира – это вода. У нас с этим главным условием жизни – хуже с каждым днем. Вода в городах плохого качества, нет единого стандарта; на селе и в фермерских хозяйствах воды не хватает, кроме того у этого ресурса сразу несколько хозяев, которым нет единого координатора.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Война в Украине и экономика Казахстана» — Судя по всему, внешняя обстановка будет только ухудшаться. Высока вероятность рецессии в развитых странах, что привет к снижению спроса на нефть, а значит и к падению цен на нее. Очень туманны экономические перспективы России, с которой экономика Казахстана тесно связана. Пока прогнозируют относительно умеренное снижение в этом и следующем году, с небольшим ростом в 2024. Но возможные повторные мобилизации и перевод экономики на военное положение могут значительно ухудшить состояние российской экономики, что отрицательно скажется на нас. Что касается внутренних системных проблем, президент страны заверил нас, что они будут решены. Правда, говоря откровенно, это нам обещают уже много лет. Паниковать пока рано, может все как-то образуется, но вероятность худших сценариев для нашей экономики довольно высока.

FORBES . KZ . «В Казахстане — взрывной спрос на курсы казахского языка» — Казахским, хотя бы на начальном уровне, стараются овладеть все больше людей: как релоканты, так и обычные туристы, иностранцы, а также граждане страны, которые не знают языка. Как отмечают учителя и репетиторы, в последнее время за изучением казахского чаще обращаются либо новоприбывшие из-за рубежа, либо школьники, которых приводят родители. Видимо, этот тренд будет укрепляться, поскольку появилась еще одна новость: с 2023 года экзамен по казахскому языку предстоит сдавать не только выпускным, но и всем средним и старшим классам общеобразовательных школ.

TIME . KZ . «Реанимация системы отопления в Экибастузе близка в тому, что «пациент на грани»» — Пятые сутки в Экибастузе не могут запустить тепло во все 689 городские многоэтажки. По состоянию на 8 часов утра 1 декабря без тепла в Экибастузе продолжали оставаться 17 домов.

KAPITAL . KZ . «Александр Клебанов хочет вернуть Экибастузскую ТЭЦ государству за 1 тенге – депутат» — Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан САИРОВ заявил, что председатель совета директоров АО «Центрально-Азиатской энергетической корпорации» (ЦАЭК) Александр Клебанов предложил вернуть Экибастузскую ТЭЦ государству за 1 тенге. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан. «Клебанов хотел вернуть государству ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге. Они сейчас выходят с таким предложением», — сказал Ерлан Саиров журналистам в кулуарах мажилиса парламента. Он подчеркнул, что возвращение ТЭЦ в госсобственность возможно только при выплате разницы в состоянии теплоэлектроцентрали при покупке и в настоящее время, а также возмещении морального ущерба экибастузцам.

AZATTYQ . ORG . ««Убеждать редакторов, что здесь есть интересные темы, оказалось очень сложно». Немецкая журналистка — о жизни и работе в Казахстане» — Немецкая журналистка Эдда ШЛАГЕР рассказала в интервью Азаттыку о том, что хотят знать о Казахстане европейские читатели, какие она допустила ошибки как журналист, работая в Центральной Азии, как восприняла январские события и почему Токаеву «повезло» с войной в Украине.

KZAIF . KZ . «Слова, пригодные для печати» — В Алматы прошёл xiv медиакурылтай, ежегодная отраслевая конференция по вопросам развития казахстанского медиарынка, как это мероприятие назвали организаторы. Его тема в этом году сформулирована так: «Казахстанские СМИ в эпоху внешних угроз и внутренних вызовов». Конечно, нелишне сразу отметить, что Казахстанский пресс-клуб с его неизменным руководителем Асель КАРАУЛОВОЙ необходимо только поблагодарить за эту инициативу, да и вообще за усилия по поддержанию хоть какого-то профессионального коллективного тонуса в казахстанской журналистике, если учесть, что больше никто в нашей стране не собирает больше коллег для обсуждения той ситуации, в которую мы все попали.

TENGRINEWS . KZ . ««Папа бил меня за то, что я кушала». Трагедии алматинцев с ментальными расстройствами» — История каждого героя из этого материала могла бы лечь в основу драматического фильма. Одну из девушек в детстве отец избивал только за то, что она ела. А потом она скиталась по подъездам и вокзалам, где ее неоднократно насиловали. Другую нашу собеседницу — Дилорам — мать малышкой оставила в магазине в коляске. А после укуса собаки девочка заболела эпилепсией. Светлана в 16 лет полезла разнимать драчунов, в результате получила удары по голове.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.