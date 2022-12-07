Война Миров. Клиническая неоскорбляемость Кремля

Запад не может заставить Москву воевать по нормальному

Странная война/спецоперация продолжает обрастать новыми казусами. Пока Запад пытается заставить Кремль перейти к нормальной войне, тот намерен добиться мира любой ценой. Формат гибридной войны поощряет различные вещи, которые с точки зрения войны классической выглядят как шизофрения. Только в той зоне, которая касается больших денег, Москва нет-нет демонстрирует адекватные реакции.

Из того, что более-менее похоже на нормальную войну, России можно записать в плюс только удары по энергетической инфраструктуре Украины. Подобные вещи делаются в позиционных войнах на истощение, значит, кто-то в Кремле понимает, что нынешний военный конфликт надолго.

Слоновая невозмутимость спецслужб и прокуратуры на съезд бывших депутатов Российской Федерации в Польше уже из разряда паранормальных реакций. Классика требует в таких случаях устраивать дипломатические демарши, раз нет политической воли разрывать дипотношения. Ну а спецслужбы должны начинать гонения на причастных внутри страны. Ничего такого не наблюдается даже близко.

Примечательно, что беглые российские депутаты в Польше призвали население России к вооруженной борьбе с путинским режимом. С точки зрения любого права, это можно характеризовать как призыв к мятежу с территории чужого государства. Здесь тоже непаханое поле для проявления всевозможного возмущения и недовольства, но в ответ тишина.

Можно подумать, что Кремль клинически необидчив ни на какие нападки, если это не касается денег. Поэтому введение потолка на российскую нефть вызвало хотя и вялую, но все-таки реакцию Москвы. Уполномоченные фигуры заявили, что странам-участницам «потолочного соглашения» Россия нефтепродукты поставлять не будет. Помимо этого российские игроки втихаря скупили более ста крупных танкеров, чтобы поставлять «черное золото» в незападные государства морем. Для всего перенаправляемого объема судов нужно в два раза больше, но это все равно заблаговременный ход, который дает возможность маневра.

Предложение Казахстану и Узбекистану по «газовому союзу» тоже из сферы меркантильных интересов. Москва предлагает Астане и Ташкенту свое «голубое топливо», а они полученные от РФ объемы газа заместят своим и передадут Ирану, Пакистану, Индии дальше на юг. Таким образом сокращается транспортное плечо и осуществляется маневр объемами. Учитывая, что Россия в последние месяцы продает газ с дисконтом, Казахстан и Узбекистан могут прилично заработать на данной сделке.

Удары по украинской энергетической инфраструктуре с точки зрения военного смысла сильно дисгармонируют с отсутствием аналогичных действий против транспортной системы и мостов Украины. Толпа экспертов ВДВ (военно-диванные войска) пытается объяснить военно-политическому руководству РФ про то, что пули и снаряды попадают на передовую с помощью поездов и машин, которым до линии боевого соприкосновения нужно добираться через мосты. Безуспешно.

Киев тем временем расширяет ареал военного воздействия на территорию России. Удар беспилотниками по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской, в результате которых погибли трое военнослужащих и четверо получили ранения – очередные действия в данном направлении.

От украинской границы до аэродрома в Саратовской области 640 км. Кроме мощного пропагандистского эффекта, это еще и удар по ядерной триаде российских вооруженных сил, поскольку в Энгельсе пострадали два стратегических ракетоносца Ту-95. На базе Дягилево повреждения непонятной степени получил Ту-22М3 – более современный ракетоносец.

Еще 10 мая 2022 года парламент Литвы признал Россию террористическим государством. В конце ноября Европарламент большинством голосом признал РФ государством – спонсором терроризма. Москва опять не ответила на провокацию, хотя в данном случае вопрос идет и о деньгах тоже. Правовые нормы позволяют арестовывать и изымать активы у таких государств. Ну а еще крупных чиновников можно арестовывать в третьих странах и экстрадировать. Даже вопрос физического устранения российских официальных лиц теперь юридических препон не имеет.

Из-за того, что Россия не объявила Украине войну, казни и пытки пленных российских военнослужащих юридически под действие международных конвенций по обращению с военнопленными не подпадают. В принципе, российские эксперты об этом говорят даже на провластных телеканалах, но никакого дипломатического продолжения все это не имеет.

Гипотетически если бы пленных «азовцев», чьи преступления по отношению к военнопленным и гражданскому населению доказаны, публично расстреляли, то задор пытать и казнить пленных мог бы поубавиться. Но неонацистов обменяли на олигарха Виктора Медведчука по курсу 135 за одного, поэтому наказывать теперь некого.

Из общего ряда российских политических деятелей выбивается главным образом Рамзан Кадыров. Поэтому «азовец» Давид Касаткин, записывавший ролики с угрозами главе Чечни и его семье, ни в какой обменный фонд после взятия Мариуполя не поступил, а быстро оказался в земле. Тумсо Абдурахманова, последовательного критика Кадырова, 2 декабря убили в Швеции. Кстати, антикадыровские ролики после смерти Касаткина так и не стали популярным жанром у блогеров.

Тем временем Донецк с начала СВО получил больше прилетов украинских снарядов, чем за все восемь лет до этого. Сильно разрушен центр в прошлом мегаполиса. Про окраины и говорить нечего. ВСУ продолжает удерживать гидротехнический узел, из которого в Донецк поступает вода. Как результат, нормального водоснабжения в городе нет весь 2022-ой год.

Погибших со стороны ВСУ польских наемников в самой Польше хоронят с полным пакетом воинских ритуалов. Получается, что это не ЧВК или «отпускники», а полноценные военнослужащие регулярной армии, погибшие при выполнении государственного задания.

На фоне вялой реакции на польскую активность со стороны Кремля, Александр Лукашенко никакой беспечности не проявляет. Создана совместная группировка белорусско-российских войск, которая развернута таким образом, чтобы отразить вероятное вторжение хоть со стороны Польши, хоть со стороны Литвы.

«Мутная» ситуация с Запорожской АЭС. После «Изюмской отступательной операции» и «героической сдачи Херсона» передавать контроль над атомной станцией Киеву будет очередным провалом Кремля. С одной стороны, одним больше – одним меньше не принципиально, а с другой может наступить эффект соломинки, переломившей горб верблюда. Пока заинтересованные стороны при посредничестве МАГАТЭ пытаются договориться о том, что сколько Россия использует энергии от АЭС для своих нужд в регионе, такой же объем она должна поставлять и в энергосеть Украины. Получится ли компромисс – пока не ясно.

Интересно, что после последних прилетов ракет по энергосистеме Украины, полностью без света осталась Молдова. Специалисты объясняют это тем, что Киев продавал Кишиневу электроэнергию по серым схемам, но официально полноценного договора не было.

Из сегодняшнего дня не понятно, что должно произойти, чтобы Москва начала полноценную войну на Украине, которая предполагает не только логичные военные действия, но и мобилизацию экономики и дипломатии.

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