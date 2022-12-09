«Нужна ли Казахстану новая светскость?». «Эффективна ли деятельность Сената?». «Как казахстанская «Cиликоновая долина» осталась без водопровода и канализации». «На что жалуются организаторы школьного питания в РК»

Сетевой Казахстан 9 декабря 2022г.

CABAR . ASIA . «Нужна ли Казахстану новая светскость?» — Перед президентом ТОКАЕВЫМ, одетым в деловой костюм, лежит барашек, принесенный в жертву в память о погибших во время январских событий. Возле президента сидит имам, а за ними – чиновники. Это фото, пожалуй, наиболее точно отражает то, что происходит со светскостью в Казахстане. Власти демонстрируют религиозность, при этом неустанно говорят о светскости государства и сохраняют жесткий контроль над религиозной сферой. Нужно ли менять ситуацию?

«Светскость – это равноудаленность от всех религиозных течений и направлений. Это самый главный принцип, когда государство не вмешивается в дела религии, при этом придерживается политики равноправия всех религий. У нас же идут перегибы в сторону одной религии, того же ислама. Мы не должны делать перекосы и в сторону светскости. Светскость не должна быть идеологией, а мы превращаем ее в идеологию по примеру атеизма, что вот это правильно и никак иначе», – отмечает религиовед Асылбек ИЗБАИРОВ.

TURANPRESS . KZ . «Эффективна ли деятельность Сената?» — В уходящем году казахстанские сенаторы отстаивали независимость страны, меняли Конституцию, боролись с несправедливыми налогами и с TikTok. Определить критерии активности и эффективности депутатов Сената, как и депутатов Мажилиса, крайне сложно. Отсутствие статистики принятых после депутатских заявлений мер заставляет полагаться на косвенные признаки. В конце ноября политолог Данияр Ашимбаев составил рейтинг активности депутатов Сената по числу депутатских запросов в 2022 году. Как отметил автор рейтинга, оценивать работу народных избранников в принципе проблематично.

VLAST . KZ . «Как казахстанская «Cиликоновая долина» осталась без водопровода и канализации» — В 2003 году неподалеку от Алматы была создана специальная экономическая зона «Парк информационных технологий Алатау» (далее — ПИТ Алатау). В 2017 году бывший президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ называл проект «нашей Силиконовой долиной», но тогда же признавал, что на него «потратили огромные средства, а дальше пока что не видно, что они делают». За почти 20 лет своего существования ПИТ Алатау так и не стал аналогом американской кремниевой долины. При этом, как минимум в одном случае, при его строительстве люди, близкие к семье бывшего президента, получили выгоду. Результаты их работы стали поводом для судебных споров, а проблемы не решены до сих пор.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Достигнет 40%»: обуздает ли базовая ставка бешеную инфляцию?» — Нацбанк в шестой раз за год поднял базовую ставку – теперь до 16,75%. Это один из самых высоких показателей за последние 5 лет. До этого ставка была на уровне 17% в марте 2016 года. На этом в регуляторе обещают остановить качели и больше не повышать ее, однако эксперты настроены скептически. Ждать ли от Нацбанка новых сюрпризов, поможет ли это остановить жуткую инфляцию, а главное – не повлечет ли рост цен, вместе с экспертами разбирался наш корреспондент.

CARAVAN . KZ . «Без дедовщины: лекарство против насилия и жестокости в армии наконец-то найдено» — На расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности Мажилиса Парламента во главе с Айгуль КУСПАН снова было жарко — выступающие скучать не дали никому. Представители Минобороны, КНБ, Национальной гвардии, Генпрокуратуры, Комитета солдатских матерей и дипломированные психологи предлагали кардинальные меры по искоренению дедовщины в армии. Корреспондента медиа-портала Caravan.kz вместе с действующими генералами и полковниками тоже пригласили высказаться по этой злободневной теме.

QMONITOR . KZ . «Правильно ли поступили в Казахстане, раздробив железнодорожную отрасль?» — Прежде единое железнодорожное хозяйство Казахстана сегодня разделено на разные «зоны ответственности» и напоминает как бы лоскутное одеяло. Когда-то, переводя отечественную экономику на рыночные рельсы, мы решили, что так будет лучше. Но как стало на самом деле? Об этом на примере эксплуатации и обслуживания локомотивного парка страны рассуждает человек, знакомый с данной темой далеко не понаслышке, – инженер-механик путей сообщения, доктор технических наук, профессор Бакытжан КУАНЫШЕВ.

LITER . KZ . «Бесполезные продукты, сомнительные нововведения – на что жалуются организаторы школьного питания в РК» — В текущем году Министерство просвещения РК инициировало ряд изменений в организации школьного питания. Если новшества будут утверждены, ученики смогут приносить еду в школу и питаться ею в столовой, цены на продукцию будут регулироваться, а от продуктов местного производства можно будет отказаться. Вынесение на обсуждение общественности новых норм приказа вызвало дискуссии вокруг школьного питания. Родители обсудили как планируемые изменения, так и подняли наболевшие вопросы. И если Минпросвещения уже поделилось своей позицией относительно качества питания в школах, то мнение поставщиков услуг слышно было меньше. В Ассоциации предприятий школьного питания сообщили, какие последствия могут быть, и ответили на критику со стороны родителей.

AZATTYQ . ORG . «Закупка из одного источника и другие «красные флажки». Как (не) работает система госзакупок в Казахстане?» — Одной из распространенных мер по борьбе с коррупцией в разных странах мира является обеспечение открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, Азаттык поговорил с экспертом, отслеживающим процедуру госзакупок в Казахстане.

EXK . KZ . «10 дней в режиме ЧС. Репортаж из Экибастуза» — По информации местных властей, все дома в Экибастузе подключены к теплоснабжению. Однако говорить о конце гуманитарной катастрофы точно рано. Люди по-прежнему живут без элементарных бытовых условий — воды, канализации и электроэнергии. Экспресс К отправился в город горняков и выяснил, как изменилась жизнь экибастузцев после 29 ноября. Светлана проживает в одном из проблемных домов по адресу: Сатпаева, 8, корпус 5. Дома женщина ходит в верхней одежде, спит под тремя одеялами. В туалет ходит в ведро, а после несет содержимое в биотуалеты, которые стоят во дворе. Вода и электричество появляются в квартире с переменным успехом. Так живет весь дом даже при наличии тепла.

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