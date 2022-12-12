Сетевые СМИ о проблемах теплоэнергетики

Анатолий РУДЫЙ – «Теплоэнергетика Казахстана: везде сплошной Экибастуз» — Авария на Экибастузской ТЭЦ в ночь на 27 ноября, в результате которой шахтерский город в Павлодарской области остался без отопления в тридцатиградусные морозы, стала очередным звеном в цепи ЧС в казахстанской энергетике.

О плачевном состоянии энергетического оборудования и сетевой инфраструктуры в стране говорится давно, рецепт лечения тоже всем известен: денежные вливания в отрасль.

На практике же организовать необходимый денежный поток в отрасль сейчас нереально, поэтому в Казахстане всерьез рассматривают возможность возвращения части станций в госсобственность….

Тут дело не в том, что государство более эффективный собственник – просто ТЭЦ, находящиеся в собственности государства, при возникновении у них проблем, которые невозможно закрыть за счет тарифа, могут рассчитывать на срочные бюджетные вливания. Так что в ситуации, когда тариф на требуемую высоту сразу поднять не получится (платежеспособность населения не та), уход теплоэнергоцентралей под бюджетный зонтик является наименьшим из зол.

Другой вопрос, что уход в госсобственность должен быть временным и сопровождаться постепенным повышением тарифов с тем, чтобы теплоэнергетика в стране стала занятием если не прибыльным, то хотя бы самоокупаемым и привлекательным для частника. Как и электроэнергетика, о проблемах которой речь пойдет в следующей статье.

Данияр АШИМБАЕВ – «По ситуации в Экибастузе» — Немного по ситуации в Экибастузе. То, что станции и сети сильно изношены, более чем очевидно. Проблема старая и государство давно спихнула большую часть сстемы на частных инвесторов. С другой стороны, инвестор может компенсировать свои вложения только за счет тарифа. Тариф, как известно, учитывает текущие расходы и отчасти модернизацию системы. Растущая инфляция и индексация фонда зарплаты съедает большую часть тарифа, даже в случае его повышения. Повышение тарифов сдерживается таким элементарным фактором как бедность населения.

Содержание сетей в более или менее работающем состоянии упирается в возможности персонала (которое также ухудшается) и качество материалов (которые дорожают). По тарифам политические решения постоянно меняются. Помнится, в 2018 году прокуратура набросилась на монополистов и добилась возвращения значительной части собранных средств. Население ликовало, но как это повлияло на инвестиционные возможности системы энерго- и теплоснабжения, особых оценок не было.

Тарифы регулирует антимонопольные органы, текущую работу системы — территориальные департаменты Министерства энергетики и соответствующие управления акиматов. Кадровый состав госорганов и эффективность их работы — оптимизма не внушают. Система собственности достаточно запутанная — есть и частная, и государственная, и квазигосударственная. Определить какая лучше, достаточно проблемно.

Является ли выходом из ситуации национализация? Не уверен, станции и сети в итоге спихнут на акиматы, которые опять-таки ограничены по бюджетам. А экономика сейчас не в лучшей форме.

Передать их в «Самрук»? Он в принципе непрозрачен и неэффективен как система.

Адекватного решения нет, и простой передел собственности проблему не решает (кроме личных интересов тех или иных лиц).

Проблему могло бы решить изменение всей государственной политики с усилением общественного и парламентского контроля над исполнительной властью. Но процесс этот идет постепенно, а госорганы категорически сопротивляются.

Талгат КАЛИЕВ, политолог – ««Черные лебеди» от инфраструктуры» — Авария на Экибастузской ТЭЦ обнажила масштаб накопленности проблем и стала сигналом о наступлении давно прогнозировавшихся рисков износа основных средств. По распространявшимся ранее оценкам экспертов, уровень износа составляет от 60-ти до 80%. Что, вне всякого сомнения, гарантировало неизбежность будущих аварий.

В качестве одной из главных причин допущенного состояния объектов социальных инфраструктуры можно назвать спешно проведенную в 90-е годы приватизацию, в результате которой, они оказались в распоряжении приближенных к правящим кругам будущих олигархов. С этого момента началась и гонка тарифов, регулярное повышение которых ежегодно обосновывалось необходимостью инвестиций в ремонт и реконструкцию построенных еще в середине прошлого столетия ТЭЦ и других объектов стратегически значимой инфраструктуры. При этом в СМИ периодически просачивалась информация о баснословных бонусах и зарплатах, которые получали топ-менеджеры данных компаний, что явно контрастировало с регулярными сообщениями об их бедственном положении.

По сути, повсеместное накопление проблем продемонстрировало тупиковость выбранной модели, позволявшее олигархам рассматривать стратегически значимые объекты исключительно в качестве источника извлечения прибыли, не мотивируя их к реинвестированию не только в модернизацию, но и даже в поддержание их работоспособности. Достаточно оценить статистику аварий, происходивших в последние годы – восемь раз на Темиртауской ТЭЦ-2, по пять раз в Степногорске и Балхаше, трижды на Петропавловской ТЭЦ-2 и в Актобе и два раза на Карагандинской ТЭЦ-3. Сейчас сообщается о проблемах с теплоснабжением Риддер.

В качестве одного из вариантов решения проблемы, получившей статус системной, рассматривается возвращение, как минимум, Экибастузской ТЭЦ в государственную собственность. Но, при определенных условиях это решение может оказаться в пользу нынешнего собственника – олигарха Клебанова, по сути, выжавшего из ТЭЦ все ресурсы и избавляющегося от перешедшего из приносящего прибыль в разряд проблемы стратегически значимого объекта. При подобном подходе можно говорить не о национализации объекта, а национализации самих убытков, поскольку все расходы по восстановлению, реконструкции и модернизации объекта, то есть, неисполненные на протяжении десятилетий инвестиционные планы, будут переложены на государство. И создание такого прецедента еще более демотивирует владельцев других ТЭЦ заботиться о работоспособности своих объектов, поскольку можно будет без всякого для себя ущерба сбросить их на государство. В состоянии ли будет бюджет осилить одномоментно такие затраты на восстановление работоспособности системы жизнеобеспечения по всей стране?

Более справедливым было бы проведение комплексного аудита за все годы, с анализом структуры тарифа, распределения прибыли, оценки обоснованности затрат и закупочных цен, с последующим возмещением убытков и возвращением бывшим собственником незаконно полученной прибыли, привлечением к ответственности соответствующих должностных лиц, в случае выявления ранее совершенных хищений или приобретения запчастей, комплектующих и других расходных материалов по заведомо завышенным ценам у специально созданных фирм-прокладок. Этот подход привел бы в тонус всех остальных владельцев объектов социальной инфраструктуры и позволил бы им осознать зависимость своих перспектив от состояния своих активов.

Как бы там было, но эта авария может стать для Касым-Жомарта Токаева полноценным «черным лебедем», отрывающим череду аварии на объектах критически значимой инфраструктуры, которые в зимнее время чреваты не просто всплеском социальной напряженности, а полноценным взрывом. И возможная национализация убытков способно лишь активировать протестные настроения, в то время как принятие решений о восстановлении олигархами нанесенного ущерба позволит нынешней власти дистанцироваться от непосредственно причин аварий, имеющих накопленный десятилетиями характер и будет восприниматься населением через призму исторической справедливости.

И это, пожалуй, единственный способ превратить лимон в лимонад и извлечь полноценный плюс из состоящей из сплошных минусов ситуации.

Адил УРМАНОВ — «В Казахстане нет ни одного города, которому бы не грозила авария энергосистемы» — В отопительный сезон Казахстан вошел очень жестко. За месяц произошло сразу несколько аварий в энергетике. В начале месяца были остановлены четыре из шести котлов ТЭЦ в Риддере. Без тепла остались более 20 тысяч человек.

В ночь на 27 ноября прорвало трубу тепловых сетей в Экибастузе. А на городской ТЭЦ были остановлены котлы. Более 150 многоквартирных домов и десятки социальных объектов остались без отопления.

Что происходит с энергетикой Казахстана? Об этом «Каравану» рассказал заслуженный энергетик РК Жакып ХАЙРУШЕВ.

— Во-первых, конечно, из-за высокого износа оборудования. Во-вторых, из-за отсутствия должного контроля со стороны государства. Горсорганы не могут в полном объеме контролировать потому, что они сами этот контроль и убрали в погоне за некими рейтингами. Якобы контролирующие органы кошмарят бизнес. Но, извините меня, когда бизнес связан с жизнедеятельностью человека, нужен жесткий контроль. И ничего придумывать не надо. В Министерстве энергетики был комитет по госэнергонадзору. Он всегда следил за деятельностью энергопредприятий. И он не должен был эти аварии видеть постфактум. Он должен был их предупреждать. Он должен был заходить на любую станцию, на любой объект и проводить диагноз: где и что может произойти. А у нас он увидел, что труба упала, и пришел на станцию.

На станциях есть специфические приборы – самописцы. По ним видно было, что точка росы в теле трубы повышенная. Проще говоря, она была мокрой. Некоторые эксплуатанты отключают такую защиту в погоне за прибылью. Но инспекторы энергонадзора этого не видят. Если бы инспектор приходил на Петропавловскую ТЭЦ до трагедии, он бы увидел, что защита выключена. Тогда он как минимум выписал бы предписание. И не дал был работать станции в таком режиме. А если он не исполняет, то инспектор пишет представление в генпрокуратуру. У нас так теперь не делается. В регионе должно работать не 5 инспекторов, а 15. Тогда бы они распределили усилия по разным объектам и начинали свой рабочий день не в кабинете, а на объекте.

Что произошло конкретно в Петропавловске: на ТЭЦ оборудование устаревшее, котлы часто останавливались, их быстро подшаманят и включают. Для растопки котла применяют мазут. А это же жидкое топливо, в котором может быть влага. Регулярно использовали мазут – влага регулярно попадала в трубу.

В региональной энергетике годами шла деградация как оборудования, так и кадрового состава. Сегодня я между строк читаю, что на Экибастузской ТЭЦ дефицит кадров был почти 200 человек. Некому было в обходы ходить и проверять утечки. Кто будет работать на ТЭЦ, если у тебя в городе такие объекты, как ГРЭС-1, ГРЭС-2, несколько угольных разрезов, где зарплаты в несколько раз выше, чем на ТЭЦ? И хорошие специалисты переходили туда. А на городской ТЭЦ оставались низкоквалифицированные работники, которые могли не увидеть проблему.

Точно такая же ситуация сложилась в Риддере. Там четко сказали, что им не хватает людей. В ВКО рядом работает «Казцинк». И лучше, наверное, устроиться туда.

Когда я работал в Шымкенте на ТЭЦ, мы сталкивались с такой же проблемой. Через забор там стоит ШНОС. Предприятие с высокой заработной платой. Я просто чудом удерживал работников от перехода на НПЗ. Я даже договорился с акиматом, переговорили с руководителями ШНОС, и мы подписали меморандум о том, чтобы они наших работников не забирали. А на дверях у них висело объявление: «Принимаем на работу электриков. Бывшие работники ТЭЦ принимаются без собеседования». Потому что в энергетике жесткие правила функционирования и эксплуатации оборудования. Человек, пришедший с улицы, должен пройти очень жесткий отбор по знаниям требований, инструкций и правил.

Асет НАУРЫЗБАЕВ – «Почему Экибастузу ещё много лет придётся жить по старой схеме теплоснабжения» — Авария в Экибастузе подняла огромную пену. Все вылили ненависть на олигархов, вынимающих кэш из бизнеса коммунальных предприятий, многие потребовали передать всю коммуналку в госсобственность, большинство захотело немедленной реконструкции всех сетей, появились рационализаторы, желающие разрушить систему подачи тепла, поскольку она — монополия. Некоторые предложили закрыть системы теплоснабжения и везде установить теплые полы.

Вся эта пена не имеет никакого отношения к энергетике. Энергетика — это отрасль с огромными инвестициям и длинными циклами окупаемости. Даже если вы шейх Дубая, вы не можете реализовать все предложенное выше из-за естественнонаучных причин, о наличии которых все перечисленные выше рационализаторы не подозревают.

Первое. Киловатт-час тепловой энергии в квартире в Алматы, например, в три раза дешевле такого же киловатт-часа, доставленного по электрическим сетям. Причиной этого является как то, что КПД превращения выделяемой при сжигании угля энергии в нагревание воды — более 90%, а при превращении его же в электроэнергию — меньше 40%, так и то, что оборудование для первого процесса в разы (минимум, в пять раз) дешевле. Транспортировка тепла опять же в условиях Алматы тоже дешевле.

Так что, если отказаться от теплосетей, придется платить гораздо больше.

Второе. Что касается призывов к уходу от монополии, то это опять какая-то антинаучная идея. Даже переход на электроэнергию не приведет к борьбе разных сетевых компаний за потребителя — кабели настолько дороги, а плата за их использование при этом так низка именно потому, что эта сеть оптимизируется для максимальной загрузки, что обеспечивает эти самые низкие тарифы. Кстати, последние годы тариф растет в том числе из-за того, что умение оптимизировать сети утеряно, и некоторые капитальные вложения уже не так эффективны.

Третье. Самым оптимальным способом управления сетями, принадлежащими муниципалитетам, я считаю передачу их в концессию. Это позволяет рыночным путем устанавливать тарифы. Чрезвычайно усложненная работа регулятора по контролю над текущей деятельностью монополиста сильно упростится. Величина тарифа будет определена на много лет, и останется заполнять чек-листы по инвестиционной и операционной программам.

Петр СВОИК – «Сбежавшее государство» — Шок от размороженного Экибастуза ещё долго будет преследовать нас. Но вот будут ли из него сделаны системные выводы, и какими они могли бы быть?

Не бывает худа без добра, и, пожалуй, теперь следует не только наказать Александра КЛЕБАНОВА и других хозяев ЦАТЭК — Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании, но и поблагодарить… за убедительнейшую демонстрацию доведения приватизированных ими теплоэлектроцентралей до ручки. Ведь всего за год на Петропавловской ТЭЦ обрушилось то, что должно стоять прочнее всего, — дымовая труба, и в решето превратились тепловые сети энергетического сердца всего Казахстана — Экибастуза.

Однако г-н Клебанов с акционерами не захватывали вооруженным путем эти и другие объекты коммунального теплоэлектроснабжения — их им с доброй душой преподнесло государство. Причем не только в соответствии с законодательством, но и строго в духе провозглашенной государством же идеологии, согласно которой оно — государство — плохой управляющий и собственник. Что государство уже четверть века, а сейчас на примере размороженного Экибастуза, блестяще и доказывает. Ведь сколь ни плоха в роли собственника ЦАТЭК, породившее всех таких “хозяев” государство еще хуже.

А все пошло с 1996 года: основу идеологии, позволившей государству сбежать от ответственности за энергетику и ЖКХ, заложила знаменитая, первая на просторах бывшего СССР и самая радикальная жилищно-коммунальная реформа. Она, собственно говоря, свелась к двум пунктам: а) государство разово отказалось от бюджетных дотаций и вообще каких-либо вложений в электро- и тепловодоснабжение городов; б) государство одномоментно вышло из управления городским жилым фондом, насильно перерегистрировав бывшие домоуправления в “независимые” КСК.

Вся та реформа и вытекающее из нее законодательство основывались на том, что электроэнергетика и городская “коммуналка” должны сами себя содержать, окупать и инвестировать. Жильцы же — сами себя организовывать. И при этом в электроэнергетику и городскую “коммуналку” должен зайти частник со своим предпринимательским интересом и своими инвестициями. И вот под этот интерес извлечения частной прибыли потребители тоже обретут свое счастье…

Вот что надо подчеркнуть особо: никакого зарабатывания дивидендной, банковской и вообще коммерческой прибыли на энергетике и ЖКХ быть впредь не должно! Свет, вода и тепло в наших квартирах, это если смотреть в корень, — основа не только общенационального, но и каждого отдельного семейного благополучия. А нормальный глава семьи не станет перелагать свои обязанности на разбитного соседа или вовсе чужого дядю. И если уж продолжать семейную аналогию, сбежавшему государству пора бухнуться в ноги перед страной и народом, попросить прощения и начать делом искупать свою вину.

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