«В Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета». «Дворовые тайны, или Метлу вам в руки!». «Бедные люди. Воронка нищеты засасывает всё больше казахстанских семей». «Китай победил Казахстан в споре о воде»

Сетевой Казахстан 12 декабря 2022г.

TIME . KZ . «Не так страшны санкции…» — В Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Садыр ЖАПАРОВ, Александр ЛУКАШЕНКО, Владимир ПУТИН и премьер-министр Армении Никол ПАШИНЯН. Встреча проходила в узком (за закрытыми дверями) и расширенном форматах. Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на заседании было обсуждено 17 вопросов, в том числе разработка и внедрение механизмов поддержки проектов по развитию кооперации и совместному производству продукции, ситуация по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и основные направления международной деятельности на 2023 год и т. д.

«Дворовые тайны, или Метлу вам в руки!» — Внутридомовые территории в Алматы будут убирать за счет средств районных акиматов с января следующего года. Казалось бы, хорошая новость: КСК и ОСИ сэкономят деньги, которые раньше тратили на дворников! Если не учитывать тот факт, что эта обязанность лежала на акиматах всегда. Еще до жилищной реформы.

AZATTYQ . ORG . «Саммит ЕАЭС. Обсуждение «союза» в союзе, и как Узбекистан задал тон» — О войне в Украине и санкциях против России — нет, но о последствиях — да. О Кремле, потерявшем рынок нефти и газа на Западе, — нет, но о дефиците газа в Центральной Азии — да. О чем говорили на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке и почему?

«Бедные люди. Воронка нищеты засасывает всё больше казахстанских семей» — В Казахстане, по официальным данным, около миллиона бедных. Реальные цифры могут быть в три раза выше, считают экономисты. Рост цен, рекордный за последнее десятилетие, углубляет бедность. Азаттык записал истории ощутивших удар инфляции людей и поговорил с экономистом о снижающихся доходах казахстанцев.

EURASIANET.ORG . «Китай победил Казахстан в споре о воде» — Астана признает, что не может заставить Китай расходовать меньше воды в верхних течениях. Но, как утверждает новая статья, инициатива «Пояс и путь» может помочь ей сократить собственные потери воды. Из китайской провинции Синьцзян в Казахстан текут две большие реки — Или, питающая крупнейшее в стране озеро Балхаш, и Иртыш, протекающий через основной промышленный регион на севере Казахстана и далее в Сибирь.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О последних перестановках» — За период президентства Токаева сменилось руководители практически всех ключевых звеньев его команды, в том числе и очень «приближенные к телу» фигуры. Теперь в прежней позиции остался только главный экономист Тимур Сулейменов.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Провал IPO Казмунайгаза, провал МФЦА, и другие имитации реформ» — Правительству необходимо срочно выстроить свою работу с государственными компаниями в соответствии со стандартами ОЭСР по корпоративному управлению (то есть, у каждой компании будет по-настоящему независимый и профессиональный совет директоров). После чего головную холдинговую компанию ФНБ СК, на содержание которой тратятся громадные деньги, вполне можно будет заменить компактным государственным агентством при правительстве по управлению государственными коммерческими активами.

TURANPRESS . KZ . «Зима пришла внезапно или о готовности некоторых теплоисточников» — Новости о ходе восстановительных работ в Экибастузе никого не оставляют равнодушным. Авария на ТЭЦ поневоле заставила жителей городов задуматься еще и на тему «а если у нас…». Видимо не случайно, принятое на днях межведомственной комиссией в числе прочих решение сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло — и электроснабжения в регионах сразу же нашло отклик в комментариях экспертов.

INFORMBURO . KZ . «Магазинчики «у дома», отмена концерта Долиной и размер пенсий. Главные темы прошлой недели» — Судя по просмотрам на нашем сайте, казахстанцев всерьёз обеспокоили проблемы небольших магазинчиков у дома, где обычно продают продукты, бытовую химию и всякие мелочи. Налоговый режим для этих торговых точек ужесточается, что создаёт угрозу существованию такого бизнеса в целом…На втором месте – новость о скандале в Караганде, куда собиралась приехать с концертом российская звезда Лариса Долина. Когда в сети появилась реклама запланированного на февраль концерта, жители города стали выражать своё возмущение по поводу приглашения в Казахстан певицы, которая открыто поддерживает действия России на территории Украины.

TENGRINEWS . KZ . ««Ощущение, что чего-то не хватает». Алматы, который невозможно забыть» — Какие ассоциации у вас вызывает современный Алматы? Кто-то сразу же назовет горы. Правда, чтобы посмотреть на них, в наши дни нужно либо поймать момент, когда нет смога, либо найти улицу, с которой вид на них не закрывают новые ЖК. Другие вспомнят южное тепло и сразу же сравнят погоду с бесконечными столичными ветрами. Для кого-то визит в Алматы всегда был связан лишь с пробками и большими расстояниями. Но как бы ответили алматинцы и казахстанцы, побывавшие в городе-миллионнике больше 30 лет назад? Наверняка ассоциаций было бы гораздо больше.

KURSIV MEDIA. «Какую эволюцию прошли казахстанские комедии» — Коррупция, воровство, проблемы здравоохранения, погибающие аулы – болевые точки нашего государства стали перебираться из жизни на большой экран. Казахстанские комедии – феномен поистине удивительный. Возникнув из нехитрых гэгов, скетчей от звезд КВН, собранных в одну историю, сегодня они превратились в главную статью казахстанского кинопроката. С недавних пор отечественные юмористические фильмы стали еще и большой площадкой для высказываний на социальную тематику.

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