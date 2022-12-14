2023-ий год будет чуть хуже 2022-го 14.12.2022 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 158 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о выживании рядового человека Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Следующим премьером будет Жумангарин «У нас одна Родина, одно государство, один народ!». «Первая часть электорального цикла 2022-2023 гг. закончилась». «Как российские СМИ пытаются создать негативный имидж Казахстана». «Казахстан — одна из самых привлекательных стран для российских инвестиций» Морской Змей против Земляного Дракона Клебанов тут ни при чём