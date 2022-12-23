«В МВД рассказали о миграционной ситуации в стране». «Кантар: историю Казахстана продолжают писать россияне». «Итоги года. Как конфликт России и Украины отразился на Казахстане». «Водка имеет срок хранения: как не отравиться паленым алкоголем»

Сетевой Казахстан 23 декабря 2022г.

TIME . KZ . «Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в расширенном составе» — По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Шавкат МИРЗИЁЕВ провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств. Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

VLAST . KZ . «Ограничить социологию» — Результаты экзит-поллов, озвучиваемых по итогам голосования на выборах, в Казахстане мало отличаются от официальных результатов. В этом году на выборах президента избирателей опрашивали три организации, одна из которых напрямую связана с правящей партией, а две другие были ранее связаны между собой через учредителя. Все три организации в предыдущие годы предсказуемо прогнозировали победу или действовавшего на тот момент президента, или правящей партии в выборных процессах. Власть рассказывает, какую роль сейчас играют социологические опросы в Казахстане, с каким давлением в разные годы сталкивались исследователи, и к чему в перспективе может привести ограничение независимых социологических служб в стране и их фактическое отстранение от выборных процессов.

NOMAD . SU . «В МВД рассказали о миграционной ситуации в стране» — Исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан АТАЛЫКОВ рассказал о миграционной ситуации в стране, передает корреспондент сайта Polisia.kz. В 2022 году в Казахстан въехало 5 610 000 иностранцев. Большинство заезжают из стран СНГ. На первом месте иммигранты из Российской Федерации – 2 900 000. На втором месте граждане Узбекистана – 2 300 000. 730 000 граждан Кыргызстана. Более 330 000 из Таджикистана. И почти 90 000 граждан Турции. Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 000 иностранцев. 90% из этих же стран. Почти 6 000 000 иностранцев выехало из страны.

EXCLUSIVE . KZ . «Кантар: историю Казахстана продолжают писать россияне» — Случилось странное, многозначительное и закономерное – российский журналист Леонид МЛЕЧНЫЙ написал книгу о Кантаре, точнее о роли Токаева в этих событиях, судя по всему, со слов самого Токаева. Других источников автор не приводит. Неясно только, почему мы продолжаем узнавать о том, что происходило в стране в интерпретации россиян. В соцсетях этот факт называют пощечиной национальному самосознанию. Возникает логичный вопрос: что же мешало казахстанским авторам написать такую же книгу? Ответ очевиден: одни все еще надеются на прозрачное и объективное расследование, а другим писать об этом все еще слишком больно.

INFORMBURO . KZ . «Итоги года. Как конфликт России и Украины отразился на Казахстане» — На финансовом рынке важным событием стал уход российского Сбера, это был очень крупный игрок на казахстанском рынке. Сбер по итогам 2021 года был вторым по капитализации после Народного банка, а по чистой прибыли входил в первую тройку после Народного и Kaspi. Российские Сбер, Альфа банк и ВТБ попали под санкции США, Великобритании и Евросоюза, что вынудило собственников продать свои казахстанские активы другим игрокам. Сбер достался холдингу «Байтерек» и превратился в Bereke Bank, а «Альфу» выкупил банк ЦентрКредит. «Дочка» же ВТБ, несмотря на санкции, продолжила работу в Казахстане.

FORBES . KZ . «Вице-министр: Строительство общежитий в РК станет выгодным для бизнеса» — Куаныш ЕРГАЛИЕВ, заместитель министра науки и высшего образования, объяснил, зачем МОН разделили на два ведомства, чего не хватает казахстанским вузам, как можно обеспечить всех студентов общежитиями и нужно ли сокращать время учебы в бакалавриате – У нас в стране 120 вузов, из них 102 гражданских, порядка 60% — это частные вузы, остальные — государственные. Только в ведомстве нашего министерства — 29 вузов… За последние четыре года было построено порядка 40 тысяч койко-мест, это более 150 общежитий. Но ещё не хватает около 89 тысяч мест, только в Алматы нехватка — 37 тысяч.

MATRITCA . KZ . Жанна УРАЗБАХОВА, адвокат – «Лучше убежать, и прослыть трусом, чем в суде доказывать, что «он первый начал»» — В Алматы наградили курсанта нацгвардии. Он не прошел мимо пары, когда агрессивный парень, очень грубо дергал девушку. Это был социальный эксперимент, никто кроме этого парня не остановился помочь. Я сама не могу пройти мимо любой несправедливости над слабыми или уязвимыми людьми. Но, по работе я часто была свидетелем, как заступники оказывались на скамье подсудимых. У нас несовершенное законодательство, в части необходимой обороны. Вы же знаете, сколько в женских колониях женщин, которые, годами подвергаются насилию со стороны мужа. И однажды, в ходе обороны случайно убив мужа, оказались на скамье подсудимых, а затем в колонии.

CARAVAN . KZ . «Водка имеет срок хранения: как не отравиться паленым алкоголем» — О том, что можно легко умереть от «паленой» водки, знают многие. Но все равно продолжают искать «что подешевле». А о том, что у водки и другого алкоголя есть срок хранения, знают вообще немногие. О том, как не отравиться поддельной алкогольной продукцией, и что делать, если это случилось, рассказал старший врач филиала РГП на ПХВ Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Павлодаре Мади ТОКАНОВ.

«Что не так с арестом Михаила Козачкова: мнение экспертов» — Одной из главных и обсуждаемых тем в казахстанском инфополе остается задержание и последующий арест на два месяца известного журналиста Михаила Козачкова. У экспертной среды нашей страны вызвали сомнения и даже негодование как процедура задержания Козачкова и формулировки АФМ, так и вся эта история в целом.

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