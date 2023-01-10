Кантар: больших загадок нет, финал открытый

В эти дни ваши «независимые политологи» клюют президента Токаева с особенным энтузиазмом

В России сейчас не до казахского кантара. О годовщине событий мало кто вспомнил. Книга Леонида Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков» стала сенсацией в Казахстане, а в России осталась почти не замеченной. Для россиян никаких особенных открытий в книге нет. Это для казахстанского общественного мнения крайне важно, на каком уровне заявлено об участии Назарбаева в попытке переворота. И уровень «московский писатель» считается достаточным для сенсации. В самой же Москве, где этих писателей как донов Педро в Бразилии, такие нюансы неспециалистам ловить незачем.

Для россиянина, интересующегося политикой, причины и характер январской трагедии выглядят примерно так: «Казахские начальники не поделили власть. Не сумели обеспечить плавность транзитного хода и едва не довели страну до катастрофы. Но Россия спасла Казахстан. Ваш Токаев тоже молодец, но очень уж хитрый. И ничего ещё не кончилось. Семья Назарбаева, казахские националисты, прозападные грантоеды и просто прогрессивные дураки при поддержке США толкают страну к новым погромам и хотят оторвать от России по украинскому сценарию».

Тем временем в самом Казахстане в эфире у независимых журналистов ещё более независимые политологи задают вопросы: ровно год прошёл, почему до сих пор не названы настоящие организаторы «попытки переворота»? Почему замалчиваются пытки подследственных?

При этом все, в том числе независимые политологи и журналисты понимают, что настоящих организаторов Токаев сейчас назвать не может. И генеральный прокурор не может. По крайней мере, прямо и немедленно. Слишком многое может посыпаться. Это ведь даже не 1937 год получится, когда сталинские соратники были объявлены заговорщиками – а похуже. Как если бы сам товарищ Сталин вышел в отставку и оказался врагом народа. Через писателей, щелкопёров о таком можно сказать, и лучше через заграничных, а самим пока нельзя.

Понимать-то все это понимают, но таковы уж правила игры: начальство с озабоченным видом рассказывает о сложном расследовании, а бодрые независимые парни виснут у начальства на фалдах и требуют правды.

В некоторых отношениях сегодняшняя казахстанская ситуация полностью совпадает с российской ситуацией начала нулевых. Токаев сейчас проходит ту же траекторию, какую проходил тогда Путин. Оба они стали назначенными преемниками. Перед обоими стояла триединая задача: 1. Не допустить поругания и низвержения «семьи», страшно всем надоевшей. 2. Завоевать авторитет в элитах. 3. Заслужить доверие и уважение народа.

Обратите внимание: каждая из трёх задач противоречит двум остальным. Новый президент напоминает богатыря на распутье, который должен от камня с надписью идти сразу по всем трём направлениям.

Путин со своей задачей справился. Показательно, под рукоплескания простых россиян и значительной части элитариев прогнал из страны Гусинского и Березовского, которые примазались к «семье» и вообще потеряли берега. Думаю, он получил у Ельцина соответствующую лицензию. При этом ни один волос с головы самого Бориса Николаевича, его дочерей, зятьёв, многочисленных «друзей дома» и деловых партнёров не упал. «Семейные» бизнесы практически не пострадали. Все договорённости с Ельциным по кадрам тоже выполнялись неукоснительно и твёрдо.

Одновременно Путин энергично взялся решать чеченскую проблему, доставшуюся ему от многогрешного Бориса Николаевича и страшно запущенную. Это был путинский кантар. Вызов и проверка на состоятельность. Казахстанцы моего поколения, возможно, помнят, какой гнетущей была атмосфера в России в конце 90-х после позорного хасавюртского мира. Чечня на несколько лет стала независимой территорией, бандитским осиным гнездом. В сентябре 1999 года чеченские сепаратисты в компании с международными террористами двинулись в Дагестан. И молодой 46-летный Путин был для россиян как свет в окошке, был надеждой на спасение от этого ужаса. В течение нескольких лет он сумел решить или, по крайней мере, купировать кавказскую проблему. Нашёл надёжных людей, в первую очередь старшего и младшего Кадыровых, не пожалел средств на восстановление и обеспечение процветания Чеченской Республики в составе РФ. Эти успехи легли в фундамент его многолетнего высокого рейтинга и несокрушимого до последнего времени авторитета в элитах.

У Токаева пока так красиво не получается. Вряд ли в этом его вина. Просто аппетиты и масштабы влияния назарбаевской семьи многократно, в десятки, а то и в сотни раз превосходят аппетиты и влияние ельцинской семьи конца 90-х. И то сказать: семья Бориса Николаевича набирала вес меньше десяти лет, а семья Нурсултана Абишевича – более тридцати. За такое продолжительное время выросли и вошли в силу казахские инфанты и принцы крови, абсолютно уверенные: страна принадлежит им, а «этот» просто марионетка, дядина обслуга. Что прикажете делать со всем этим дворянством интеллигентному президенту, который и правда ведь много лет верой и правдой служил дяде инфантов?

Роль самого Назарбаева в январских событиях по-прежнему не до конца понятна даже в неофициальных версиях. Думаю, она будет оставаться не до конца понятной ещё некоторое время, пока новый президент как следует не разберётся с командой, доставшейся ему от старого президента. Тогда, скорее всего, окажется, что пожилой Назарбаев не смог совладать со своими брутальными и не очень умными племянниками. Это наиболее гуманная версия. Но, возможно, выйдет наружу, что договорённости Назарбаева и Токаева предусматривали сохранение влияния Елбасы на ключевые решения преемника. Рискну предположить, что это была одна из базовых договорённостей. А потом жизнь заставила Токаева более энергично решать задачи номер два и номер три, то есть завоёвывать авторитет в элитах и народную поддержку. В супер-президентском государстве президент не может оставаться тряпичной куклой в руках у другого человека. Если он не Дмитрий Медведев, конечно. Но казахстанский другой человек был уверен в обратном. В результате они с Токаевым сорвали резьбу.

Надо сказать пока не забыл, что кантар президента Токаева и кантар президента Путина имеют ещё одно сходство, ещё одну параллель: это тема пыток. Я хорошо помню тот шквал, тот ураган и смерч, который в начале нулевых, во время второй чеченской кампании был поднят правозащитниками и прогрессивными журналистами вокруг пыток в фильтрационном лагере Чернокозово и вокруг пропажи людей в Чечне. Тогда российская пресса ещё была свободной. В «Известиях» ещё печатали репортажи о мужественных бородатых повстанцах Ичкерии. Сейчас казахские погромщики во многих ваших медиа тоже бородаты и мужественны. Как и узники тюрьмы в Гуантанамо и других секретных американских тюрем, разбросанных по всему миру. Тема пыток и нарушения прав подследственных очень благодатная для журналистов и правозащитников. Беспроигрышная. Пыткам никаких оправданий быть не может. Но когда, например, американские силовики хотят узнать всю правду о готовящихся или возможных терактах на территории Америки, о базах подготовки террористов, они устраивают секретные тюрьмы, пытают там заключённых и разрешения у правозащитников не спрашивают. Поскольку считают, что есть вещи поважнее прав подследственных. Например, безопасность мирных граждан США.

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