«Освещение годовщины январских событий показало, что наличие «мирных митингов» признается и властью, и оппозицией». «Фундаментальное исследование истории независимого Казахстана». «Слова назидания» побуждали казахов презирать себя, своих предков»

Сетевой Казахстан 11 января 2023г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О «мирных митингах» и «газовых протестах»» — Освещение годовщины январских событий показало, что наличие «мирных митингов» признается и властью, и оппозицией. Для власти это важно, чтобы не обидеть политическую поляну, а заодно как фактор недовольства обществом, на которые были даны соответствующие ответы. Оппозиция (в широком понимании этого слова) и ее западные спонсоры заинтересована в этом для дискредитации политической системы. При этом критично многие блогеры, эксперты и общественники указывают, что, во-первых, январские события – это стихийный общественный протест против политических и социально-экономических последствий политики первого президента («Шал, кет»), а во-вторых, активно пишут о том, что сам первый президент все и организовал. Логика, как видим, отсутствует. Сильно сомневаюсь, чтобы Назарбаев стал бы что-то организовывать против самого себя. И в эту модель совершенно не вписывается тот факт, что буквально накануне Назарбаев анонсировал передачу правящей партии «Нур Отан» Токаеву.

RUSSIANCOUNCIL . RU . «Фундаментальное исследование истории независимого Казахстана» — В 2022 году в свет вышло фундаментальное исследование «История независимого Казахстана», приуроченное к 30-летию независимости Республики Казахстан (РК). Работа состоит из пяти монографий: за авторством А. Жусуповой «Институт президентства», М. Шибутова «Правительство и исполнительная власть», Н. Мустафаева, М. Шибутова «Парламентаризм и местное самоуправление», А. Чеботарева «Политическая модернизация», Р. Курмангужина «Внешняя политика». В каждом из трудов авторы системно подходят к поставленным вопросам, целесообразно разделенным на отдельные подглавы. Каждый из сюжетов рассматривается детально, давая максимально полное представление об исследуемой теме.

EXCLUSIVE . KZ . ««Слова назидания» побуждали казахов презирать себя, своих предков, язык и культуру» — Казахстанский филолог и культуролог Зауре БАТАЕВА, давно и успешно работающая за рубежом, выступила с сенсационными статьями о том, что автором «Слов назидания» является не Абай, а Мухтар Ауэзов и один из лидеров «Алаш-Орды» политтехнолог Алихан Букейханов. В пользу ее версии говорит то, что архивы автора «эпопеи казахской жизни» засекречены до 2093 года.

QMONITOR . KZ . «Эксперт: «Рынок недвижимости уязвим и в любой момент может рухнуть»» — Разрыв между ценами на жилье и доходами рядовых казахстанцев за последние годы стал практически непреодолимым, считают эксперты. По их мнению, с учётом того, что рынок недвижимости реагирует на любые кризисные явления в стране и мире, ожидать его нормализации в 2023 году, который будет крайне тяжелым во всех смыслах, не приходится. О том, как мы к этому пришли и что может спасти ситуацию, рассуждает руководитель практики «Арендный бизнес» в юридической компании Leila Zulfugarova & Rartners Ирина АРХИПОВА.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Тюркский автопром»: сильные игроки, проверенные временем» — Автомобильная промышленность Узбекистана, Казахстана и Азербайджана объединит усилия для реализации проекта «Тюркский автопром», сообщила в своем официальном Telegram-канале в середине декабря 2022 года компания UzAuto Motors. Пока речь идет о производстве в Казахстане и в Азербайджане модели Chevrolet Onix, при этом в Узбекистане будет развернут распределительный центр запасных частей, ориентированный на казахстанский рынок – и в дальнейшем общий модельный ряд в этом тройственном союзе может быть расширен.

TIME . KZ . «Реформа вчерашней проформы» — Какие изменения в управлении многоэтажками подготовили депутаты мажилиса. Если жители многоквартирных домов так и не договорятся о том, какую форму управления им выбрать, то за них это могут сделать акиматы. Их наделят правом назначать временные управляющие компании. Очередной, уже третий по счету, законопроект, направленный на улучшение жилищных отношений, принял в конце декабря мажилис, направив его в сенат.

«Вокзальный антисервис» — АО “ҚТЖ” регулярно потрясают громкие скандалы. Вымогательства, получение взяток на сотни миллионов тенге, умышленно завышенные ставки на логистику, создание препон для предпринимателей — список можно перечислять еще долго. Железнодорожные билеты на некоторые маршруты стоят дороже, чем на самолет. На этом фоне незаметными остаются не менее серьезные нарушения — стихийная торговля на вокзалах, в поездах и назойливые таксисты.

LITER . KZ . «Судебные заседания должны быть открытыми – Айман Умарова о кантаре, амнистии и женщинах в суде» — Адвокат Айман УМАРОВА на днях вернулась из США, где провела свой учебный отпуск… Но мы решили побеседовать с Айман Умаровой о событиях Трагического января, так как адвокат является руководителем общественной комиссии «Акикат», которая внесла свою существенную лепту в расследование январских событий — Например, у меня есть дела женщин с малолетними детьми на руках, отбывающих наказание за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть своего супруга. На самом деле они – жертвы домашнего, бытового насилия. Государство своевременно не обратило внимание на проблемы бытового насилия, правоохранительные органы часто отпускали супругов-абьюзеров, партнеров-абьюзеров, не привлекая их к ответственности, а последствия плачевны.

AZATTYQ . ORG . ««Единственный свидетель». Почему заговорил Челах и есть ли шансы возобновить дело?» — Владислав ЧЕЛАХ, отбывающий пожизненный срок в Костанайской области, обратился к президенту Казахстана с просьбой возобновить следственный процесс. Челах пишет, что не убивал 15 человек в мае 2012 года, что тогда «напали на заставу». Правозащитник говорит, что власти обязаны обеспечить ему безопасность, дать адвоката и провести проверку по его письму. Генпрокуратура сообщила об «истребовании уголовного дела».

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.