Тень Кунаева над Елбасы 12.01.2023 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 424 0 Казбек Бейсебаев о главных событиях в политической жизни Казахстана Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Превращаясь во второго «елбасы». Противоречия, обещания и угрозы в риторике Токаева». «Почти ничего не изменилось в Казахстане спустя год после кровавого января». «Каких привилегий лишится Назарбаев после отмены закона о Елбасы» Нацфонд – инструмент колониализма Торжественные мероприятия в честь 111-летия Динмухамеда Кунаева пройдут в Алматы Госрегистрация продукции и ее научное обоснование Родители отстаивают свои права на воспитание детей