«Планируемое упразднение закона «О Первом Президенте — Елбасы» не повлияет на неприкосновенность Нурсултана НАЗАРБАЕВА». «Мы уже находимся в ситуации отложенной деколонизации». «Желтоксан, Жанаозен, Кантар – этапы становления народа»

Сетевой Казахстан 13 января 2023г.

AZATTYQ . ORG . «Формальность или что-то другое? Зачем отменяют закон о «елбасы» и гарантии для Назарбаевых» — Планируемое упразднение закона «О Первом Президенте — Елбасы» не повлияет на неприкосновенность Нурсултана НАЗАРБАЕВА и не аннулирует большую часть персональных привилегий, отмечают эксперты. Они говорят, что отмена закона формально откроет возможности для преследования родственников экс-президента либо расследования происхождения их активов, но сомневаются в том, что эти возможности будут реализованы.

EXK . KZ . «Отмена Елбасы — что будет с Назарбаевым, его родственниками и активами» — Последние два дня все инфополе страны заняли новости о том, что Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы». Сегодня же стало известно, что Нурсултана НАЗАРБАЕВА также лишили звания почетного сенатора. Что будет с бывшим президентом и его родственниками…

VLAST . KZ . «Мы уже находимся в ситуации отложенной деколонизации» — В конце прошлого года вышла книга кандидата филологических наук, ассоциированного профессора Айнаш Мустояповой (Керней) на двух языках: «Бұғауды бұзған қазақ даласы» и «Деколонизация Казахстана». Работа стала одним из немногочисленных трудов о деколонизации Казахстана, затрагивающая исторически и культурно важные события в жизни казахов. Власть поговорила с автором о книге, процессе деколонизации в Казахстане и идентичности.

EXCLUSIVE . KZ . Марлен ЗИМАНОВ – «Желтоксан, Жанаозен, Кантар – этапы становления народа» — О казахской нации мы мечтаем, но ее еще нет. Мы слишком многого ожидаем друг от друга и от судьбы. Всё и сразу в истории не бывает, тем более, в таком сложном этнокультурном и этнополитическом проекте как нация. Сразу предупреждаю, даже не стоит смотреть на нации Европы. Они – другие. Мы – молодые тюркские нации постсоветской Центральной Азии, и нам только предстоит пройти тот путь, которым прошло большинство современных европейских наций. В то время, когда мы были разрознены в своей колониальной зависимости, они давно уже были вместе.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Банкротство физлиц: как законно освободиться от кредитов и долгов?» — Закон о банкротстве физических лиц многие казахстанцы нынче воспринимают как едва ли не очередную кредитную амнистию, а саму эту процедуру – как обычное списание долга. Однако такую позицию опрошенные нами эксперты назвали отнюдь неправильной – далеко не все проблемные заемщики смогут стать банкротами, а сама процедура будет довольно жесткой.

TENGRINEWS . KZ . «Как казахстанцев будут штрафовать за мат. Ответы от МВД» — Зулхаиров заверил, что по каждому заявлению полицейские будут собирать доказательства – заявления граждан, показания свидетелей, видео-, аудиофиксацию правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд. Для привлечения к ответственности обязательным условием является нецензурная брань в общественных местах. Тем не менее Зулхаиров не исключил наказания за такие деяния, совершенные в автомобиле, в частной собственности или даже в соцсетях. Кроме того, он пояснил, что ответственность наступает за нецензурную брань на любом языке.

CARAVAN . KZ . «Полковник Османов: «Я еще одна жертва незаконной аттестации, проведенной главнокомандующим Сухопутными войсками»» — В медиа-портал Caravan.kz в обратился действующий полковник ВС РК, доцент кафедры воспитательной и идеологической работы Военного института Сухопутных войск Алимжан ОСМАНОВ. Он считает, что по отношению к нему и еще целому ряду офицеров ВИСВ поступили «кощунственно и в высшей степени неуважительно, удалив из зала в ходе проведения Военной коллегии Минобороны».

LITER . KZ . «Вымирающие аулы и скоропортящиеся министры: почему казахстанское мясо не становится нацидеей» — Уход сети ресторанов быстрого питания McDonald`s с гастрономической карты Казахстана заставил общественность обратить внимание на проблемы мясного производства. Отечественные рестораны глобальной франшизы закупали мясное сырье, которое производилось на сертифицированных российских заводах. После введения экономических санкций со стороны европейских стран против северного соседа, поставки мяса прекратились. Разумеется, в соцсетях разгорелась дискуссия, почему казахстанские фермеры не могут обеспечить McDonald`s отечественным мясом. Почему страна, кухня которой славится обилием национальных блюд из мяса, не становится мясной державой, разбиралась журналист…

MATRITCA . KZ . «Телевизионный контент на казахском языке смотрят в два раза больше, чем на других языках» — Кемелбек Ойшыбаев, руководитель Национальной Медиа Ассоциации — Сразу хотел бы отметить, что измерение телесмотрения производится в городах, где проживает более 100 тыс. человек. В Казахстане всего 21 город с таким количеством жителей. Под измерение подпадают люди с 6 лет и старше. Общее количество жителей старше 6 лет в этих городах составляет 8,1 млн человек. На данном этапе и до этого всегда изучали предпочтения именно этого количества людей. Итак, 3,83 млн человек в крупных городах ежедневно включают и смотрят телевидение, это 47% от измеряемого количества людей. По сравнению с 2021 годом мы видим небольшой рост — количество телезрителей каждый день выросло примерно на 40 тыс. человек. То есть в 2021 году ежедневно ТВ продукты смотрело 3,79 млн человек.

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