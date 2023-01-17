«Перед стартом. Будет ли у предстоящих выборов в парламент хоть какая-то интрига?». «От января до января: хроника арестов и судов». «Это просто безумный ад». Над Алматы стоит черная полоса, и кажется, что ее можно пощупать»

Сетевой Казахстан 17 января 2023г.

QMONITOR . KZ . «Перед стартом. Будет ли у предстоящих выборов в парламент хоть какая-то интрига?» — Парламентские выборы в Казахстане давно не баловали избирателей интригой. В большинстве своём они проходили скучно и предсказуемо, а потому значительная часть общества не проявляла к ним интереса. Изменится ли ситуация в этом году? Как считают эксперты, которые согласились в интервью нашему изданию поделиться своими ожиданиями от предстоящей электоральной гонки, есть ряд объективных предпосылок для оживления политической жизни в стране. Вопрос в том, воспользуются ли этим власть и оппозиция?

IA — CENTR . RU . «Параллельный импорт по-казахстански: закрывая глаза на санкции» — Власти #Казахстан’а летом 2022 года разработали проект приказа о введении ограничений на реэкспорт так называемых «санкционных товаров» в Россию. Однако приказ так и не приняли, хотя данные двустороннего товарооборота за прошлый год свидетельствуют, что поток продукции зарубежных брендов, ушедших из #России, проходит через казахстанско-российскую границу, как нож сквозь масло, и в будущем будет только увеличиваться.

FORBES . KZ . «Как Татишев не смог запустить два прорывных проекта в Казахстане» — Как признается совладелец и председатель совета директоров Kusto Group Еркин ТАТИШЕВ (№21 в списке «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2022»), холдинг старается быть ролевой моделью для казахстанских фермеров, и есть несколько подразделений, которым есть чем гордиться. Forbes.kz не раз писал про большие планы Kusto завести на казахстанский рынок крупные американские компании, которые являются мировыми лидерами в сельском хозяйстве. Но сегодня эти планы оказались на грани срыва.

TURANPRESS . KZ . «От января до января: хроника арестов и судов» — Прошлый год был одним из рекордных по числу задержаний высокопоставленных силовиков и известных личностей. Первый месяц нового года тоже ознаменовался резонансными арестами. В частности, 11 января в Актау арестовали главу городского филиала фонда медстрахования Руслана Бектубаева. Главу филиала ФСМС по Мангистауской области подозревают в хищении 17,5 млн. тенге. А 9 января КНБ сообщил о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника Антикора Максата Кожабаева по подозрению в коррупции. Кожабаев занимал пост заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции с июля 2021 по апрель 2022 года.

TENGRINEWS . KZ . ««Это просто безумный ад». Над Алматы стоит черная полоса, и кажется, что ее можно пощупать» — Это не кадры из фильма про апокалипсис. Эти фото сделал фотокорреспондент Tengrinews.kz в обычный день в Алматы. Тот случай, когда снимки говорят сами за себя. Мы решили сделать несколько репортажей про катастрофическую экологическую ситуацию, которая складывается в мегаполисе. Еще в ноябре прошлого года Президент Казахстана заявил, что проблема высокого уровня загрязнения воздуха в Алматы требует незамедлительного решения.

EXCLUSIVE . KZ . «Чужая земля потеряла привлекательность для казахстанцев» — Начавшаяся в прошлом году война России с Украиной создала новый тренд в Казахстане. Раньше казахстанцы, особенно молодые, стремились покинуть родину в поисках успеха. Теперь все чаще они предпочитают оставаться дома.

CARAVAN . KZ . «Больше трех дней без воды и в холоде: что происходит в терпящем бедствие поселке Алматинской области» — Последние годы Жанатурмыс, что в пяти минутах езды от Алматы, регулярно попадает в новостные ленты СМИ: весной, летом местные жители периодически сидят без воды. Говорят, в поселке трубы рвутся, словно старые резиновые изделия. Была проблема с вывозом мусора, отравляет жизнь карьер. А теперь вот новая беда — нет воды, печки в домах не работают. Люди в ужасе от происходящего! Утром 16 января жители поселка потребовали ввести режим ЧС…

TIME . KZ . «Номерные знаки» — Легализация ввезенных гражданами из-за рубежа автомобилей начнется в Казахстане 23 января. Несмотря на то что она должна решить проблемы значительной части отечественных автолюбителей, желающих повесить на свои авто казахстанские номерные знаки, их беспокойство не уменьшается.

«Лакомый кусочек» — Каким образом часть территории сквера, расположенного возле оперного театра им. Абая в центре Алматы, оказалась в частной собственности, выяснила наш коррес­пондент. Но для чего акимат, продавший этот участок 17 лет назад, теперь намерен вернуть его?

AZATTYQ . ORG . «Расстрел, которого «не было». Засекреченные дела о смертях во время Кровавого января» — Ни одно из уголовных дел, возбуждённых по фактам смерти людей, убитых на площади туманным вечером 6 января 2022-го, не дошло до суда. Информация, сколько людей погибло в результате применения силовиками боевого оружия в тот день, нигде не приводится. Более того, вопреки словам очевидцев о стрельбе на площади Республики и документальным подтверждениям в Акорде отрицают применение боевого оружия против мирных демонстрантов. Представившая недавно официальную версию Январских событий генеральная прокуратура обошла эту тему стороной.

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